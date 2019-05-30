​Не во спасение, а в наказание

ВЦИОМ насчитал Владимиру Путину антирекордные 31,7 процента поддержки у россиян. ВЦИОМ! Путину! 31,7! У Трампа и то 35 процентов, и не от ВЦИОМа.

Тут можно долго и подробно интерпретировать социологию, говорить о расшатанной вертикали, о последствиях роста налогов и пенсионного возраста, о санкционных издержках и т.д. Но все это не имеет никакого значения. По одной простой причине – власть в России (и в СССР) всегда воспринималась, как нечто сакральное, необходимое зло, данное народу, чтоб терпел. Все эти налоги, санкции и работа до седьмого десятка – божья кара (или милость, в зависимости от степени просветления реципиента). Ибо власть от бога, и храмы этой власти стоят повсюду, где с куполами, а где с колючей проволокой. Так надо, как говорил Васисуалий Лоханкин.

Другое дело – персонифицированный царь, он же генсек, он же президент. Живой человек как носитель сакральной власти – это былинный персонаж, герой фольклора или, на новый лад, мыльной оперы. Ничто человеческое – в том числе колебание рейтинга – ему не чуждо. Николай II разрушил свою карму Ходынским полем, Кровавым воскресеньем и Распутиным, Сталин предусмотрительно сделался небожителем, Брежнев излучал добродушное раздолбайство, близкое трудовому народу (вспомните анекдоты советских времен), Горби не любили из-за Раисы Максимовны, за Ельцина часто было стыдно, а Путин… Путин был хорош для телезрителей.

Но в шоу-бизнесе редкий сериал переваливает за десять сезонов, герои приедаются. Вот и ВЦИОМ фиксирует, что зритель устал. Тем более, в последнее время ничего интересного сценаристы не предложили. Какая-то вялая повестка, белый шум, тоскливая муть, унылые действующие лица, сплошная имитация жизни, как на Первом канале. Да и что новое и свежее можно придумать к 20-му сезону? Россия, чай не «Южный Парк».

Поэтому 31,7 процента – это еще хорошо, по-нашему, по-вциомовски. Могло быть и хуже. Вернее – может быть хуже. Но и что с того? Сакральность власти от этого никак не пострадает, как и наше к ней отношение: не любим, но терпим. Можно даже при желании определенную корреляцию усмотреть – дескать, его нам послали не во спасение, как многие верили, а в наказание. Так оно, пожалуй, даже лучше.

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