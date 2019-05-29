​Дороги-то неплохие

Я два года была «без колес»: ездила на общественном транспорте или такси. И вот недавно, получив премию на одном из конкурсов, пристроила ее, вложив в автомобиль. В маленький Матиз.

Теперь я понимаю свою подругу (обладательницу машины такой же марки), которая порой наотрез отказывалась ехать в те или иные места в городе, разгоняться на объездной более 80 км, или накручивала круги по улицам, чтобы найти менее травмоопасный маршрут.

Колеса у Матиза маленькие, а автомобиль легко заваливается на бок. Где-то я даже читала, что эта модель — одна из самых часто переворачивающихся. И каждая кочка, дыра или колея на дороге для малыша — риск.

Я успела проехаться на машине по Сургуту. Попала в колею на Югорском тракте, возле «Ледового дворца» зацепила в яму на въезде, а на дороге около дома на Югорской, 1, вновь ощутила, как это — ехать по «стиральной доске».

Мой коллега Дмитрий Щеглов недавно писал, что, ездя по городу, он собирал «знакомые ямы». Я отчасти с ним согласна. Некоторые проблемные места так и остались, но все же дороги в Сургуте в целом стали лучше (не беря в учет периферию). По сравнению с тем, что было четыре года назад, когда я каталась с подругой на ее Матизе.

Отмечу, это мнение, сложившееся за неделю самостоятельного вождения и с учетом каждодневных поездок на такси. Возможно, конечно, что со временем оно изменится, но пока оценка «4 —».