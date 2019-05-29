Впервые вижу. Алладин

Один из самых любимых мультфильмов. Одни из самых любимых персонажей. Один из лучших мультзлодеев. И превращение их в фильм.

Прежде всего, фильм красивый. Очень красивый. Богатство востока, магия Джинна и платья Жасмин... от всего этого дух захватывает. Песни. Большинство песен знакомы с детства, добавили пару новых для большей современности.

На этом приятные сюрпризы для меня закончились и начались два часа страданий по старым-добрым Джинни и Аладдину.

Не знаю, почему именно Гая Ричи позвали режиссером, но ощущение было такое, что студия каждый раз ловила его за руку: «Я сейчас тут сделаю такой крутой эффект... — Нет, лучше вставить песню. — Но там все будет такое вжух-вжух! — А сюда — танец!» И там, где фирменные приемчики Ричи все же уцелели, они смотрятся одиноко и неуместно. Ну а песен... песен было много. И тоже хочется спорить об их необходимости в таком количестве.

Джинн. Главное, чего ждали все — как же синий Уилл Смит справится с ролью раба лампы. И вот Джинни эффектно появляется из лампы и становится... синим Уиллом Смитом, и только. Не хватило джинновской наивности, юмора, бурной фантазии и перевоплощений, а вот типичные смитовские ужимки были в наличии. К тому же, графика большого и могущественно Джинна оставляла желать лучшего, отчего мимика периодически подтормаживала.

Жасмин. Очень красивая и, наверное, более остальных (за исключением коврика и Абу) внешне похожа на мульт-оригинал. Но! На дворе XXI век, поэтому Жасмин за право голоса женщин, крушение стереотипов и пр. Переборщили с феминизмом. Иногда не понято, про Аладдина фильм или про Жасмин.

Аладдин. В общем, неплохой получился персонаж. Но той самой улыбки не был (Тома Круза бы!), поэтому до конца фильма к Аладдину как к Аладдину так и не привыкла.

Злодеи. Джафар — один из самых харизматичных злодеев (наравне с Аидом). Антигерой, за которого болеешь не меньше, чем за героев, потому что без него будет скучно. А в фильме... Я так поняла, что чем больше зубов показывал актер, тем страшнее должно было становиться героям и зрителям. Или я чего-то не поняла?

И Яго. Роль, о которой мечтает каждый попугай!! Здесь — вместо искрометного юмора и неповторимого шарма от пернатого вместо осталась только повторение фраз в духе «попка дурак». Печально.

Есть еще спорные моменты и в дубляже, и в сюжете... Но даже несмотря на это, я не могу не советовать сходить на него. Все-таки, это ожившая сказка детства. Но! После кино неудержимо тянет пересмотреть неповторимый оригинал и понять, какой же он совершенный!

Всем приятного просмотра!