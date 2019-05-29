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​В какое время можно пройти диспансеризацию работающему человеку?

  • В какое время можно пройти диспансеризацию работающему человеку?

В апреле этого года вступило в силу постановление Правительства РФ, изменяющее порядок прохождения диспансеризации.

В нем предусмотрена возможность прохождения работниками профилактических медосмотров и диспансеризации в вечерние часы и выходной день — субботу, а также возможность дистанционной записи на медобследование.

За работником сохраняется право выбора времени прохождения медосмотров и диспансеризации. В случае их прохождения в рабочее время, работодатель на основании письменного заявления работника обязан освободить его в этот день от работы с сохранением за ними места работы и среднего заработка.

  • Что такое судебный штраф? Будет ли у меня судимость? А если я не оплачу штраф?

Судебный штраф — денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных ст 76.2 УК РФ.
Этот вид освобождения от уголовной ответственности не является реабилитирующим, но и не влечет за собой правовых последствий в виде судимости.

Штраф может быть применен только в отношении лиц, впервые совершивших преступление небольшой или средней тяжести, и возместивших ущерб, причиненный преступлением.

Законом сроки уплаты судебного штрафа не регламентированы, но как правило назначаются в пределах 60-90 дней.

В случае неуплаты судебного штрафа, лицо привлекается к уголовной ответственности на общих основаниях.

Читайте предыдущий материал этой рубрики: «Что делать, если не согласен с решением общего собрания собственников своего дома?»


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Сегодня в 11:06, просмотров: 295, комментариев: 0


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