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​По майским указам президента врачи в Югре должны получать 137 тысяч рублей. Получают ли?

СИА-ПРЕСС выяснил, какие медики в Сургуте самые обеспеченные, и у кого зарплаты выросли на десятки процентов за три года

Фото: ulpravda.ru
Фото: ulpravda.ru

С 2018 года, согласно первым майским указам Владимира Путина, подписанным шесть лет назад, зарплаты среднего медперсонала в России должны сравняться со средними по региону, а врачи должны получать в два раза больше. СИА-ПРЕСС проверил, как выполняется указ в Югре, взяв за основу данные окружного департамента здравоохранения по 15 крупнейшим медицинским учреждениям Сургута.

В каких медучреждениях Сургута самые высокие зарплаты

Средняя зарплата врача в Сургуте составила по итогам 2018 года 129 989 рублей, а среднего медперсонала — 68 486 рублей.

Это на 2-6 процентов выше, чем в целом у медперсонала Югры (127 803 руб. и 64 490 руб.). По мнению и.о. директора регионального департамента здравоохранения Владислава Нигматуллина, разница объясняется тем, что в Сургуте находятся специализированные центры: Окружной кардиодиспансер, Травматологическая больница, Сургутский клинический перинатальный центр и так далее. Работники этих центров имеют, как правило, более высокую квалификацию и зарплату. «Труд медицинских работников Сургута оплачивается достойно», — отмечают в окружном депздраве.

Самая высокая средняя зарплата у врачей в Сургуте в Кардиологическом диспансере — 150,5 тысяч рублей, Травматологической больнице — 150 тысяч рублей и Сургутской ОКБ — 146 тысяч рублей. А самая низкая — у докторов городских поликлиник №5 и №3 (100,5 тысяч и 97 тысяч рублей).

Что касается среднего медперсонала, то больше всех зарабатывают специалисты Травматологической больницы (78 тысяч), Станции скорой медпомощи (77 тысяч) и Кардиологического диспансера (76 тысяч). Меньше всего — в ГП №2 и №4 (58 тысяч и 56 тысяч).

«Необходимо понимать, что у всех врачей и среднего медперсонала в Югре не будет одинаковой зарплаты, — объясняет Владислав Нигматуллин. — Заработная плата конкретного работника зависит от вида, условий и формы оказываемой медпомощи, его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда».

Средняя зарплата по региону VS средняя зарплата медиков в Сургуте

В 2018 году, по данным Тюменьстата, средняя зарплата в Югре составила 68 783 рублей. По майскому указу зарплаты врачей должны быть в два раза выше этого уровня — 137 566 рублей, то есть в среднем по Югре медики не дотягивают десять тысяч рублей по зарплатам до «майских указов». Средний медперсонал, в свою очередь, получает примерно на четыре тысячи меньше, чем поручил президент.

Как показывает статистика, некоторые из медучреждений Сургута справились с выполнением указа президента, а другие — нет. Так, например, средний заработок врачей в кардиодиспансере и травматологии на девять процентов превышает двойную среднюю зарплату по региону. А вот ГП №3 — аутсайдер рейтинга, зарплаты там не дотягивают до показателя почти 30 процентов.

Ситуация с соотношением средней зарплаты по Югре и средней зарплаты среднего медперсонала в Сургуте немного лучше. Так в Травматологической больнице эта категория сотрудников получает в среднем более 78 тысяч рублей в месяц, что на 13,5 процента выше «идеальной» цифры. Главным аутсайдером этого рейтинга стала ГП №4 с недобором в 17,2 процента от «майских указов».

Самый высокий рост зарплат в медучреждениях Сургута

С 2016 по 2018 год, зарплата врачей и среднего медперсонала в Сургуте выросла в среднем на 35 и 22 процента.

Как отмечают в депздраве Югры, рост обусловлен стремлением реализовать майский указ.

Самый большой скачок роста зарплаты врачей за этот срок наблюдается в сургутском отделении «Западно-Сибирского медицинского центра федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА) — 75,8 процента (с 67 до 118 тысяч рублей) и Противотуберкулезном диспансере — 51 процент (с 87 до 131 тысяч рублей).

Меньше всего подросли зарплаты в Кардиологическом диспансере — на 20 процентов (с 125 до 150 тысяч рублей) и Перинатальном центре — на 19,3 процента (с 121 до 145 тысяч рублей).

Больше всего зарплаты у среднего медперсонала выросли в Сургутской больнице ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России — на 53,6 процента (с 41 до 63 тысяч рублей), а меньше всего — в Перинатальном центре — на семь процентов за три последних года (с 67 до 72 тысяч рублей).

О зарплатах медиков в других регионах России

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью «России 24» в декабре прошлого года отчиталась, что зарплаты врачей в 2018 году увеличились на 39 процентов и составили в среднем по стране 75 тысяч рублей, а среднего медицинского персонала — на 25 процентов (рост до 37 тысяч рублей).

По данным РБК, в 2018 году зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в России оказалась ниже средней по региону. Больше всего таких учреждений находятся в Алтайском крае, Челябинской и Ростовской областях.


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28 мая в 16:51, просмотров: 432, комментариев: 5


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:15
А что на это скажет товарищ Швондер?
Gopnik
не нравится
Сегодня в 14:20
Он пока занят, лекарства гуглит.
Швондер
не нравится
Сегодня в 14:21
3,14здежь
Швондер
не нравится
Сегодня в 16:04
Извините старого дурака за фейк-ньюс.
Бес попутал. Нет такого.
Слово 3,14здеж пишется БЕЗ мягкого знака.
LKl
не нравится
Сегодня в 16:04
Хотелось мне хоть раз бы получить эту зарплату.
Возникает ощущение, что я или никак не устроена в одно из ЛПУ города или меня табелируют по несколько дней в мес

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