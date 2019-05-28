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Итоги встречи Натальи Комаровой с дольщиками Сургута. Подробно

Кого ругали за бездействие, на кого надавили, кому не дадут денег и почему некоторые участники собрания не спали всю ночь

Фото А. Андронова
Фото А. Андронова

В понедельник, 27 мая, в малом зале Сургутской филармонии губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с проблемными дольщиками. Поводом для этого стали многочисленные письма и обращения горожан с просьбой главе региона вмешаться в вопрос строительства жилых комплексов компании «Северстрой». В повестке были указаны дома ЖК «Любимый», «Ривер Хаус», «Уютный» и «Кедровый», степень готовности которых варьируется от 3 до 85 процентов.

На встречу пришли около ста дольщиков, представители банков, строительной компании, сургутской администрации. В начале беседы Наталья Комарова сразу обозначила рамки: не расходиться по домам до момента, пока не обсудят каждый проблемный объект.

Что вкладчикам сказал застройщик

Генеральный директор компании «Северстрой» Богдан Нестор рассказал, что застройщик ищет возможности для продолжения процесса строительства. «Всего девять объектов. По части из них мы договорились — начали строительные работы, нашли инвесторов, — пояснил предприниматель. — Часть домов компания достроит самостоятельно, часть, возможно, будет продана другим строительным компаниям, которые смогут их достроить». Кроме того, он отметил, что для получения ресурсов «Северстрой» будет распродавать текущие активы, однако из-за ситуации на рынке компании придется делать большие скидки покупателям.

Также руководитель признал, что у компании имеются крупные долги перед банками. «Нам не хватает оборотных средств, а не техники или рабочей силы», — пояснил Нестор.

Что предложила Комарова

Во время встречи Наталья Комарова назвала «неудачным проектом» дорожную карту, созданную администрацией Сургута совместно с застройщиком. Также губернатор заявила, что необходим новый документ, где будут отражены конкретные меры решения проблемы — инвесторы, необходимые объемы вложений и сроки передачи ключей собственникам. Его создание она поручила «Северстрою» и мэрии города со сроком до 3 июня.

Губернатор также заявила, что городская власть должна принять полноценное участие в решении проблемы при помощи бюджета.

В ноябре 2018 года Сургут получил из окружной казны миллиард рублей на расселение аварийного жилья, и эти деньги можно направить и на решение проблемы дольщиков, и переселенцев.

Комарова заявила, что у муниципалитета есть возможность разработать документацию, чтобы выкупить не уже построенные квадратные метры, а дома высокой степени готовности (некоторые объекты в ЖК «Любимый» готовы на 85 процентов).

«За счет городского бюджета должна быть обеспечена схема приобретения имущества, которая позволит застройщику продолжить строительство. Муниципалитет должен купить квартиры для муниципальных нужд», — отметила Наталья Комарова.

На вопрос губернатора, почему администрация не проработала это предложение самостоятельно, глава Вадим Шувалов и его подчиненные ответить не смогли.

Также дольщики предлагали руководителю региона внести аванс за музей «Россия — Моя история», который расположится в Сургуте в ЖК «Возрождение» (застройщиком объекта выступает «Северстрой»). Город при поддержке окружного и федерального бюджета собирается выкупить коммерческие помещения у компании после окончания там строительных работ. Губернатор Югры, сославшись на законодательство, пояснила, что это невозможно. Также она отметила, что музей будет приобретен после сдачи в эксплуатацию.

Что с процентной ставкой для дольщиков с ипотекой

Дольщица одного из домов задала вопрос представителям Сургутнефтегазбанка: «Люди платят ипотеку с повышенной процентной ставкой, так как нет страховки, потому что нет квартир. Будет ли у банка возможность снизить процентную ставку (1% — прим. авт.)?». В ответ специалисты пояснили, что не рассматривали варианты снижения процентной ставки, так как «проект финансово тяжелый». Представители банка пообещали рассмотреть все индивидуальные случаи, однако не стали ничего обещать.

В этот диалог вмешалась Наталья Комарова. Она настоятельно рекомендовала Сургутнефтегазбанку (и другим банкам) проработать вопрос и пойти навстречу людям.

Почему банки не дадут кредит «Северстрою»?

В ходе встречи от вкладчиков прозвучало предложение банкам — выдать кредит застройщику, чтобы у того появилась возможность в высоком темпе окончить работы. В ответ представители банков заявили, что не станут выдавать «Северстрою» новые кредиты, так как не уверены в платежеспособности компании.

Тогда дольщики предложили правительству Югры поручиться за «Северстрой». Наталья Комарова отказалась выступить гарантом в подобной сделке, пояснив, что старается эффективно управлять финансами округа и не собирается увеличивать долги бюджета.

«Я бы Богдану Евгеньевичу (Нестору, гендиректору «Северстроя» — прим. авт.) тоже не дала денег», — отметила глава округа.


Итог

Результатом встречи стало распоряжение губернатора Югры о создании документа, где по каждому проблемному дому будут указаны конкретные решения, в том числе инвесторы, которые примут участие в строительстве, а также сроки завершения работ. Документ должен быть разработан и выложен на официальном сайте администрации Сургута до 3 июня.

Что думают о встрече дольщики?

Дольщики отметили, что больше всего их удивил факт, что администрация Сургута могла включиться в решение проблемы в ноябре 2018 года, и сейчас около 300 собственников, возможно, получили бы заветные ключи.

«Радует, что губернатор округа взял на контроль сложившуюся ситуацию и то, что дольщики смогут принимать участие в создании и утверждении дорожной карты, — пояснили в беседе с корреспондентом СИА-ПРЕСС представители инициативной группы вкладчиков. — Что касается встречи, то социальная напряженность, которая копилась в течение года, не спала, а еще больше повысилась. Обсуждая данный вопрос среди дольщиков, каждый говорит о том, что не спал всю ночь».

СИА-ПРЕСС будет следить за развитием событий.


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Сегодня в 14:43, просмотров: 305, комментариев: 8


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 14:47
Есть выражение "Дешевый популизм". Тут он дороговат получается
Моби
не нравится
Сегодня в 14:57
"«За счет городского бюджета должна быть обеспечена схема приобретения имущества, которая позволит застройщику продолжить строительство. Муниципалитет должен купить квартиры для муниципальных нужд», " - милота какая - не умеешь при высоких ценах на квартиры эффективно строить бизнес? не беда, ливанем бюджетных денег
Моби
не нравится
Сегодня в 14:58
" Она настоятельно рекомендовала Сургутнефтегазбанку (и другим банкам) проработать вопрос и пойти навстречу людям." - у банков есть акционеры, акционеры настроены на получение прибыли. Зачем им рекомендации какого-то должностного лица?
Моби
не нравится
Сегодня в 15:00
"Также руководитель признал, что у компании имеются крупные долги перед банками. «Нам не хватает оборотных средств, а не техники или рабочей силы», — пояснил Нестор." - а если пошерудить все аффилированные фирмы?
Моби
не нравится
Сегодня в 15:00
А не, не так - уголовное дело и сразу оборотные средства найдутся
Моби
не нравится
Сегодня в 15:03
"«За счет городского бюджета должна быть обеспечена схема приобретения имущества, которая позволит застройщику продолжить строительство. Муниципалитет должен купить квартиры для муниципальных нужд», — отметила Наталья Комарова." - её помощники пусть распечатают уже ей закон о местном самоуправлении.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:09
Можно посмотреть фото Андронова что сверху, где Шувалов угорает и дальше про «итоги» можно не читать.
крокодил
не нравится
Сегодня в 15:18
Часть целевых средств, предназначенных для расселения, отдать застройщикам, что бы они смогли закончить строительство - это называется поддержать финансово коммерческую структуру, увязшую в долгах в том числе из-за неэффективного управления, огроменных квартальных бонусов руководству и постоянных откатов.
Нестор, как побитый щенок. Жалковато стало миллионера.

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Итоги встречи Натальи Комаровой с дольщиками Сургута. Подробно

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