В интернете посмотрите

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Есть один тип докторов (не знаю наверняка, как их охарактеризовать) — они то ли лютые пофигисты, то ли просто в доску некомпетентны. И обращаться к ним за помощью — ничем не лучше самолечения

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Начнем с того, что врачей я очень уважаю. Независимо от того, где и как они работают: в государственных учреждениях или частных, оперируют или нет, обходят ли больных в своем районе или дежурят на карете скорой помощи.

Я уважаю суровых врачей, перед которыми сидишь, словно первоклашка, и слушаешь, как они отчитывают тебя за то, что соли много ешь или давно на диспансерном учете не бывал.

Уважаю врачей мягких, как бабушка. Они тебя ладошкой за лоб потрогают, про каждый назначенный препарат расскажут, телефон свой дадут на случай экстренной ситуации.

И даже равнодушных врачей уважаю, потому что от них веет невероятным, всепоглощающем спокойствием: «У вас странное воспаление. Но давайте без лишней паники, — будем лечиться».

Но есть еще один тип докторов. Не знаю наверняка, как их охарактеризовать: они то ли лютые пофигисты, то ли просто в доску некомпетентны.

Месяц назад у меня возникли проблемы с шеей и головой. Не будучи уверенной в том, к какому специалисту обращаться, пошла к терапевту в родную поликлинику №2. Выслушав послужной список жалоб, врач дала направление на кровь и рентген, а потом вручила мне список из шести (!!!) препаратов. Молча.

Не дождавшись пояснений, я уточнила:

— Это хоть что за таблетки?

— Вот это обезболивающие, эти чтобы желудок защитить, это уколы с витаминами, это два вида мази при болях.

Нюанс таков, что у меня ничего не болело. Были головокружения, слабость и онемение конечностей. При этом в просьбе дать хотя бы направление на узи перед тем, как назначать такое количество препаратов, мне было отказано.

В итоге кровь я сдала, рентген сделала. Пришла на повторный прием. Меня ждал новый терапевт. Заново выслушав историю болезни, врач достала снимки, результаты анализов и вынесла неуверенный вердикт:

— У вас остеохондроз.

— Что это значит?

— Ну, остеохондроз. Понимаете, спиной мозг, там межпозвоночные диски (доктор начала жестикулировать)… остеофиты (мне пришлось погуглить, чтобы вспомнить это слово). Такие наросты. Ну, понимаете.

— У меня никогда не было остеохондроза, поэтому расскажите побольше. Откуда он взялся, что с ним делать?

— Можете купить ипликатор Кузнецова (это такой колючий коврик, действенность которого никем не подтверждается). Еще вам нужна ЛФК, бассейн, какие-нибудь массажи... Ну, почитайте.

Такие вот дела.

Пока весь цивилизованный мир заодно с Минздравом призывают не заниматься самолечением и консультироваться с терапевтами, терапевты говорят: Ну, почитайте.

И купите коврик.


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Сегодня в 15:49, просмотров: 61, комментариев: 0


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