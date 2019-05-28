Вы знали, что в Югре иностранцам запрещено работать поварами и учителями? С 1 апреля, согласно постановлению губернатора №128. Кроме того, им нельзя водить такси и пассажирские автобусы, торговать алкоголем и сигаретами, заниматься производством детского питания и диетических продуктов (?!).

Ну и как часто вы не встречаете иностранцев, вызывая такси? Их ведь не проконтролируешь особо: скачал приложение, подключился к онлайн-диспетчерской – все, ты таксист! Поваров отследить проще, можно идти на запах. Вот представьте, ресторан итальянской кухни, у плиты итальянец, какой-нибудь шеф-повар из Апулии, со звездой Мишлена на лацкане. Врывается миграционная служба, кладет шеф-повара лицом в сковородку, заведению – штраф, итальянца – на родину. Ведь ежу понятно, что пасту и пиццу лучше граждан РФ никто не приготовит!

Где, возразите вы, итальянские шефы в Сургуте? Как и французские, испанские, японские, даже чешских нет. Или, постойте, кажется в «Козловицу» приезжал чешский бренд-шеф? По нынешним законам это ай-ай-ай. Но никто не будет отрицать что у нас довольно много граждан закавказских и среднеазиатских стран работают на кухнях. Так вот, узбекский плов, армянский шашлык – все это теперь официально зона ответственности российских поваров.

Ну и если кто-нибудь, когда-нибудь вдруг захочет открыть в Сургуте ресторан национальной зарубежной кухни с аутентичным шефом – забудьте. Джейми Оливер, говорят, на грани банкротства в своем Лондоне. Так вот, если он вдруг захочет переехать в Ханты-Мансийск – ничего не выйдет! Мы обречены на кулинарное затворничество.

Это – я убежден – не протекционизм рынка рабочей силы, который существует во всем мире, а ментальная глупость. Исключить даже теоретическую возможность работать высококвалифицированным экспатам – это она, глупость, и есть. Например, какой-нибудь лицей, гимназия, вуз или образовательный центр захотят привезти своим студентам преподавателя – носителя языка. Или организовать курс лекций со светилом международного уровня откуда-нибудь из Оксфорда. Не выйдет.

Я не очень понимаю подобные профессиональные изъятия. Человек имеет вид на жительство? Или официальный срочный рабочий контракт? У него есть санитарная книжка? Признанный диплом, т.е. квалификация? Две руки, две ноги, одна голова? Почему он не может работать?

Взять тех же таксующих. Никто вроде бы не отменял соответствующий закон, обязывающий ездить с таксометром, выдавать чеки и все такое. Может быть, эти нормы стоит отслеживать? Ввести патент, предполагающий сдачу серьезных экзаменов по вождению, оказанию первой помощи, знанию города и окрестностей? Как это делается в той же Англии. И жестко контролировать – методом контрольной закупки, да мало ли есть способов. С наказанием вплоть до изъятия автомобиля.

И тогда выяснится, что иностранцы, собственно, не при чем. Речь о соблюдении конкретных, давно существующих законов. Если их не соблюдают, виноваты не иностранцы, виноваты все.

По поводу того, что иностранцы отбирают у россиян рабочие места – это смешно. В России дефицит работников, в том числе квалифицированных. И мы еще столкнемся с необходимостью принимать законы, привлекающие рабочую силу из-за границы – в том числе на озвученные в постановлении №128 позиции.

Почитайте (и послушайте!) также предыдущий блог Олега Владимирова, где он разбирает самую громкую отставку в Сургуте в этом году.