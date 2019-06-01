Дорогие друзья!

Сегодня во всем мире отмечается один из самых значимых международных праздников – День защиты детей. Решение о его праздновании было принято в 1925 году. Посыл понятен – благополучие ребенка на первом месте, счастливое детство превыше всего…

Конечно, хотелось бы, как в сказке, сделать так, чтобы в один день всё изменилось и на земле не осталось ни одного обездоленного малыша. К большому сожалению, это невозможно…

Но возможно делать то, что в наших силах: делиться лучшими качествами, которые нам привили наши родители, сеять лучшее в юных чистых душах. Пусть глаза наших детей светятся, пусть любовь, которую вы им дарите, навсегда останется в их сердце. Только так они смогут почувствовать себя счастливыми, будут способны любить искренне, быть добрыми и сострадающими. Не забывайте, что лучший способ сделать детей хорошими, это сделать их счастливыми! С праздником! Счастья вам, здоровья и благополучия!