​До Сургута дошло

Вот история про скверы дошла и до Сургута. На улицу Профсоюзов, 14, приехали ребята из Управления лесопаркового хозяйства и начали делать вполне законное дело – по заданию работодателя выкапывать елки для последующей пересадки на Мемориал Славы. Даже без попыток что-то построить на освободившемся месте, вроде как с обещанием посадить там «раненые» деревья с Вечного огня – внешне все благопристойно, но люди все равно возмутились. Операцию по пересадке елок остановили.

Не сработало успокаивающее заявление главы Сургута Вадима Шувалова, который, как по мне, несколько неосторожно назвал эти деревья «принадлежащими» Управлению лесопаркового хозяйства. Судя по всему, жители окрестных домов с этим не согласны – они готовы отстаивать эти елки как свои собственные. И это правильно – даже с формальной точки зрения если деревья принадлежат муниципальному предприятию, то де-факто они принадлежат всему городу и всем горожанам.

К тому же мы знаем, как некоторые собственники поступают с деревьями, стоящими на их земельном участке – перед глазами сургутян зияет пример березовой рощи, которую бизнесмен Валерий Смирнов вырезал на улице Энергетиков буквально неделю назад. Да, что-то он там посадит, что-то облагородит, но раздражение людей это не отменяет.

Власть (не конкретно сургутская, а в своем масштабном и обобщенном понимании – пресловутой «вертикали») за последние годы забрала у людей слишком много. Теперь каждая попытка откусить от граждан еще часть их осязаемых благ – будь то дерево или часть сквера – воспринимается обществом с небывалой остротой. Отсюда «мусорные протесты» в Подмосковье и Поморье, история с храмом и церковью в Екатеринбурге, сегодняшний мини-бунт на улице Профсоюзов в Сургуте. Социологи фиксируют стремительный разворот общественных настроений от массового лоялизма к повсеместному раздражению в адрес власти, и предсказывают, что ситуативный протест будет только нарастать.

Новая политическая реальность стучится во все двери.

Если вы пропустили — почитайте, как сургутяне воспротивились вполне законному выкапыванию елей в небольшом сквере на улице Профсоюзов.

А еще посмотрите отличный видео-разбор пятилетней истории строительства православного собора на пересечении улиц Островского и Мира в Сургуте.