16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,9084   EUR  72,4118  

В этом году в Сургуте не будут ремонтировать бесхозяйные внутриквартальные проезды

Фото: А. Андронов
Фото: А. Андронов

В Сургуте в ближайшие полтора года не будут ремонтировать бесхозяйные внутриквартальные проезды. Именно столько времени займет процесс межевания и закрепления их за муниципалитетом. В настоящий же момент нет оснований выделять средства на благоустройство таких дорог. Об этом сообщил заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог ДГХ Андрей Байков во время совместного с экспертами ОНФ объезда проблемных территорий с «Карты убитых дорог».

Но и после завершения процедуры межевания ремонт нового имущества на балансе города может не начаться, если будут другие приоритеты. Например, потребуются вложения в магистральные улицы. «У внутриквартальных проездов не тот статус по сравнению с магистральными улицами, которые требуют повышенного внимания. Есть приоритет. Если мы все силы бросим на ремонт внутриквартальных проездов, все деньги ухнем туда, то бросим магистральные улицы. По которым потом будем ездить, как после бомбежки, на танках», — пояснил чиновник.

При этом Байков сообщил, что почти каждый внутриквартальный проезд в Сургуте в той или иной степени нуждается в ремонте. После того, как территории будут отмежеваны, проезды примут на баланс администрации, очередность их благоустройства определится исходя из степени износа. Пока же у чиновников нет даже приблизительного списка.

«Под что выделяют деньги? — задается вопросом эксперт ОНФ Рустем Юсупов. — Вот миллиард выделили, будут магистральные дороги ремонтировать. Мы говорим, давайте вернемся к бесхозяйным и межквартальным. Ответа нет. Завтра опять бюджет выделит, грубо говоря, 500 млн рублей. Под какие категории дорог? Администрация не может предоставить нам четкий список. Есть ощущение, что работа ведется с опозданием. Ведь списки можно было и в прошлом году сделать, или зимой».

Общественник также отметил, что в Сургуте «убитых дорог меньше не становится», но интерактивная карта ОНФ все же дает результат: с момента старта проекта муниципалитет отремонтировал восемь дорог, отмеченных на ней сургутянами. В целом же, по мнению Юсупова, состояние магистральных дорог в городе можно оценить на тройку.

Для справки: В 2019 году только на ремонт дорог в Сургуте из бюджетов трех уровней выделено порядка 1,2 млрд рублей. Еще в районе 230 млн рублей выделено на строительство дорог (продолжение улиц Киртбая и Маяковского).


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

27 мая в 17:30, просмотров: 541, комментариев: 2


QR код
Комментарии:
Швондер
не нравится
28 мая в 08:45
Юсупов, ты лампочки свои развесь над ними
Альберт Леонов
не нравится
28 мая в 10:52
Старт выборной компании начался. Высоко видно метит, на место самого креативного, того что донос написал.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​По майским указам президента врачи в Югре должны получать 137 тысяч рублей. Получают ли?

​По майским указам президента врачи в Югре должны получать 137 тысяч рублей. Получают ли?
СИА-ПРЕСС выяснил, какие медики в Сургуте самые обеспеченные, и у кого зарплаты выросли на десятки процентов за три года
Лилия Сулейманова 28 мая в 16:51
1834 12
СИА-ПРЕСС запускает просветительский онлайн-проект — «Доктор, у меня это»

СИА-ПРЕСС запускает просветительский онлайн-проект — «Доктор, у меня это»
Каждую неделю мы будем обсуждать с сургутскими врачами интересные вопросы о человеческом здоровье
Анастасия Семихатских 29 мая в 11:55
359 0
Впервые вижу. Алладин

Впервые вижу. Алладин
Не знаю, почему именно Гая Ричи позвали режиссером, но ощущение было такое, что студия каждый раз ловила его за руку: «Я сейчас тут сделаю такой крутой эффект... — Нет, лучше вставить песню. — Но там все будет такое вжух-вжух! — А сюда — танец!»
Светлана Мосендз, кинолюбитель 29 мая в 11:10
338 0
​В какое время можно пройти диспансеризацию работающему человеку?

​В какое время можно пройти диспансеризацию работающему человеку?
В апреле этого года изменился порядок прохождения профмедосмотров
Анастасия Варвулева, старший помощник прокурора 29 мая в 11:06
338 0
Пять лет назад РПЦ обещала разбить сквер в центре Сургута, а потом построить там собор. Что получилось? // ВИДЕО, АУДИО, ТЕКСТ

Пять лет назад РПЦ обещала разбить сквер в центре Сургута, а потом построить там собор. Что получилось? // ВИДЕО, АУДИО, ТЕКСТ
Анастасия Семихатских 27 мая в 08:59
2357 10
Итоги встречи Натальи Комаровой с дольщиками Сургута. Подробно

Итоги встречи Натальи Комаровой с дольщиками Сургута. Подробно
Кого ругали за бездействие, на кого надавили, кому не дадут денег и почему некоторые участники собрания не спали всю ночь
Анастасия Якупова 28 мая в 14:43
1646 17
В этом году в Сургуте не будут ремонтировать бесхозяйные внутриквартальные проезды

В этом году в Сургуте не будут ремонтировать бесхозяйные внутриквартальные проезды

Пока средства выделяются лишь на их содержание
Лилия Сулейманова 27 мая в 17:30
540 2
Обустройство сквера на пересечении Мира — Островского в Сургуте затянулось из-за долгого согласования проекта

Обустройство сквера на пересечении Мира — Островского в Сургуте затянулось из-за долгого согласования проекта
Благочинный Антоний Исаков ответил на вопросы СИА-ПРЕСС о строительстве храма и общественных пространств в центре города
Анастасия Семихатских 27 мая в 16:45
1116 6
​«Что нам стоит дом построить – Абдулла, поджигай!»

​«Что нам стоит дом построить – Абдулла, поджигай!»
Могу ли я, к примеру, на своем земельном участке где-нибудь в центре города вывалить огромную кучу навоза, посчитав, что мне это нужно как удобрение? И мне ничего за это не будет?
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута 27 мая в 10:09
909 6
​Неделька ближе к концу мая

​Неделька ближе к концу мая
СИА-ПРЕСС – об итогах прошедшей недели
Олег Владимиров 26 мая в 14:41
993 3
Эвакуируйте это! Новый проект СИА-ПРЕСС против автохамов

Эвакуируйте это! Новый проект СИА-ПРЕСС против автохамов
Еженедельная подборка фотографий с самыми вопиющими случаями наглой парковки
Редакция СИА-ПРЕСС 26 мая в 12:30
1580 4
​Топ-10 самых богатых сургутских депутатов // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

​Топ-10 самых богатых сургутских депутатов // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Народные избранники отчитались о доходах за 2018 год
Лилия Сулейманова 25 мая в 09:06
1328 3
​Бизнесмену, вырубившему рощу на Энергетиков, 20, в Сургуте, несколько лет не давали этого сделать

​Бизнесмену, вырубившему рощу на Энергетиков, 20, в Сургуте, несколько лет не давали этого сделать
Бывший главный архитектор Сургута Алексей Усов рассказал СИА-ПРЕСС историю вопроса
Лилия Сулейманова 24 мая в 16:46
3097 14
​Куда уходит экс-глава сургутского «трансгаза» Игорь Иванов? Сольют ли компанию с югорским Газпромом? Начнутся ли кадровые чистки?

​Куда уходит экс-глава сургутского «трансгаза» Игорь Иванов? Сольют ли компанию с югорским Газпромом? Начнутся ли кадровые чистки?
Главные вопросы о смене руководства в «Газпром трансгаз Сургут»
Редакция СИА-ПРЕСС 24 мая в 15:40
2076 2
​Что делать если из-за ветра на машину упали знак, обшивка дома или дерево? СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Что делать если из-за ветра на машину упали знак, обшивка дома или дерево? СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Константин Шперлинг 24 мая в 12:42
951 1
​Как бизнес кошмарит город

​Как бизнес кошмарит город
Одной из основных функций срубленной рощи было скрывать это уродливое чудовище, которое теперь явилось во всей своей «красе»
Сергей Глинских, сургутянин 24 мая в 12:32
1433 7
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика