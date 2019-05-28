В этом году в Сургуте не будут ремонтировать бесхозяйные внутриквартальные проезды

В Сургуте в ближайшие полтора года не будут ремонтировать бесхозяйные внутриквартальные проезды. Именно столько времени займет процесс межевания и закрепления их за муниципалитетом. В настоящий же момент нет оснований выделять средства на благоустройство таких дорог. Об этом сообщил заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог ДГХ Андрей Байков во время совместного с экспертами ОНФ объезда проблемных территорий с «Карты убитых дорог».

Но и после завершения процедуры межевания ремонт нового имущества на балансе города может не начаться, если будут другие приоритеты. Например, потребуются вложения в магистральные улицы. «У внутриквартальных проездов не тот статус по сравнению с магистральными улицами, которые требуют повышенного внимания. Есть приоритет. Если мы все силы бросим на ремонт внутриквартальных проездов, все деньги ухнем туда, то бросим магистральные улицы. По которым потом будем ездить, как после бомбежки, на танках», — пояснил чиновник.

При этом Байков сообщил, что почти каждый внутриквартальный проезд в Сургуте в той или иной степени нуждается в ремонте. После того, как территории будут отмежеваны, проезды примут на баланс администрации, очередность их благоустройства определится исходя из степени износа. Пока же у чиновников нет даже приблизительного списка.

«Под что выделяют деньги? — задается вопросом эксперт ОНФ Рустем Юсупов. — Вот миллиард выделили, будут магистральные дороги ремонтировать. Мы говорим, давайте вернемся к бесхозяйным и межквартальным. Ответа нет. Завтра опять бюджет выделит, грубо говоря, 500 млн рублей. Под какие категории дорог? Администрация не может предоставить нам четкий список. Есть ощущение, что работа ведется с опозданием. Ведь списки можно было и в прошлом году сделать, или зимой».

Общественник также отметил, что в Сургуте «убитых дорог меньше не становится», но интерактивная карта ОНФ все же дает результат: с момента старта проекта муниципалитет отремонтировал восемь дорог, отмеченных на ней сургутянами. В целом же, по мнению Юсупова, состояние магистральных дорог в городе можно оценить на тройку.

Для справки: В 2019 году только на ремонт дорог в Сургуте из бюджетов трех уровней выделено порядка 1,2 млрд рублей. Еще в районе 230 млн рублей выделено на строительство дорог (продолжение улиц Киртбая и Маяковского).