​Храмы против скверов

В развернувшейся дискуссии вокруг строительства храмов вопрос почему-то всегда стоит однозначно: зеленая зона либо культовое сооружение? Храм вместо сквера или сквер вместо храма. А почему не ВМЕСТЕ?

Несколько лет назад я ездила по городам русского Севера и Золотого кольца, и обратила внимание, что там территории церквей и монастырей воспринимаются жителями именно как зеленые зоны и места отдыха. В Рязани, Ярославле, Вологде, Новгороде и Пскове ворота церквей и монастырей открыты настежь чуть ли не круглосуточно. Там гуляют мамочки с колясками, совершают променад пенсионеры, на скамейках сосредоточенные студенты готовятся к экзаменам, углубившись в книгу или планшет - на территории многих культовых сооружений есть Wi-Fi (!!!). И кучи детей. Нет, не воспитанников воскресных школ, а самых обычных городских детей разного возраста – от начинающих ходить карапузов с родителями до 12-13 лет башибузуков, которые носятся по дорожкам совершенно автономно. И никто их не одергивает, не шикает, что, мол, тут шуметь и бегать нельзя, потому что люди здесь молятся. Почему-то там считают, что одно другому не мешает. Может быть потому, что храмы там стоят с XV-XVIвеков, и за эти 400-500 лет уже «вросли» в город, стали неотъемлемой частью пейзажа.

Кстати, довольно часто на территории храма, монастыря есть детская площадка с качельками-карусельками и песочницей с чистым песком. А еще там можно босиком прогуляться по зеленому газону и даже поваляться на свежескошенной траве – установленные щиты информируют о том, что территория обработана от клещей. То есть и сами служителя культа понимают, что это не просто их церковная земля, а зона отдыха для всех горожан. В монастырях еще и кафе для отдыхающих организованы с русской кухней, свежей выпечкой, ягодными морсами на меду и ароматным травяным чаем.

Ну да, есть определенные ограничения: на территории запрещен выгул собак (поэтому детские песочницы чистые и по траве можно босиком ходить, не опасаясь оставленных «мин»), нельзя кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах. Курение и распитие холодного пивка, даже в самую жестокую жару, тоже, естественно не приветствуется. Так оно и на территории «светских» парков запрещено.

Как-то же научились в этих древних городах договариваться о «мирном сосуществовании» церкви и общества, которое всем только на пользу. То ли слово какое-то магическое там знают, то ли власти и священники там другие.