​«Что нам стоит дом построить – Абдулла, поджигай!»

Суть этой детской шутки-анекдота во многом отражает суть возникшей в городе проблемы. Одни в нашем городе сажают деревья, другие их вырубают.

Главная и основная задача любой исполнительной и законодательной власти – чтобы всем жителям на примере нашего города стало жить лучше, удобней, комфортней. Есть еще конечно другие функции – жизнеобеспечения и безопасности, но я сейчас именно об этом.

Всем жителям – это понятие очень широкое. Применительно к данной теме это пешеходы, водители, собственники и муниципалитет. Задача власти, развивая городскую среду, учитывать хрупкий баланс интересов.

Ну к примеру, центр города сегодня для водителей гораздо удобней, чем пешеходам, и это действительно так. Но если дойти до крайности и пойти на поводу пешеходов и велосипедистов, то в центре города можно будет погулять, покататься, но нельзя будет проехать. Постепенно закроются все рестораны и кафе, им не на чем будет подвозить продукты и прочее. Летом еще ладно, а зимой, которая почти восемь месяцев, особо не погуляешь. Горожане начнут роптать – и правильно сделают.

То есть здесь всегда есть скрытый конфликт интересов. Когда я еду на машине – дайте мне хорошие дороги без пробок и удобные автостоянки. А когда я гуляю, мне нужны аллеи, парки, тротуары, велодорожки и различные кафе. Точно такой же конфликт интересов между собственниками и городской властью. У каждого свои задачи, и это нормально. Что ненормально? Отсутствие четких норм и правил, регулирующих эти взаимоотношения. Тогда и возникают ситуации в стиле – «кто во что горазд».

Наглядный последний пример – вырубка деревьев на улице Энергетиков. Вопрос: а имел ли право собственник так поступить, ни с кем ничего не согласовывая? Если да, как утверждает сегодня городская власть, то могу ли я, к примеру, на своем земельном участке где-нибудь в центре города вывалить огромную кучу навоза, посчитав, что мне это нужно как удобрение? И мне ничего за это не будет? А если другой собственник поступит также или захочет устроить на своем участке в центре города сбор ржавого металлолома с целью очистить наш город? Ну и так далее.

Какие нормативные акты сегодня существуют? И что необходимо в них изменить, чтобы жить в нашем городе стало действительно лучше и комфортней с учетом баланса интересов очень разных групп населения. Задача требует серьезного системного подхода и такого же системного решения, без конъюнктурного метода в угоду тому или иному политическому или общественному резонансу.

Почитайте еще рассказ бывшего главного архитектора Сургута Алексея Усова о том, как он запрещал бизнесмену Валерию Смирнову вырубать те березки.

Ну и раз уж вы прочитали блог депутата, то заодно загляните в рейтинг доходов думы города Сургута за 2018 год.