Пять лет назад РПЦ обещала разбить сквер в центре Сургута, а потом построить там собор. Что получилось? // ВИДЕО

По итогам противостояния, развернувшегося вокруг возведения храма в Екатеринбурге, сургутянам тоже есть, что вспомнить. А именно — историю благоустройства куска земли на пересечении Островского — Мира.

Пять лет назад, в апреле 2014 года эту территорию отдали РПЦ. С условием: сначала обустройте зеленую зону и только потом — возводите церковь.

С чего начиналась эта история, что сургутские власти обещали сделать, в какие сроки, и что в итоге получилось — СИА-ПРЕСС обсудил с активистом Сергеем Глинских.