​Неделька ближе к концу мая

Они уходят

Игорь Иванов покинул пост генерального директора «Газпром трансгаз Сургута». Так и хочется добавить – последним, как и положено капитану. На самом деле, ему не продлили контракт. Предлагали должность советника, на что Игорь Алексеевич гордо ответил, что, мол, руководить умеет, а советовать – нет. Правильно, конечно, сделал. Понятно, что Газпром в своем праве, что труба никуда не исчезнет, работа и жизнь продолжаются. Но… уходит эпоха. Рвется нить. Остается надеяться, что при новом руководстве ее как-то бережно свяжут узелком. На память.

ТЦ, на выход!

Любимое развлечение современной деревни – эвакуация торговых центров. На этот раз «заминировали» «Ауру» и «Агору». Вовсю веселились телефонные террористы и в Нижневартовске с Мегионом – там пострадали в том числе аэропорт с автовокзалом. Если пострадал и ваш шоппинг, успокойте себя мыслью, что за это предусмотрен штраф от 500 тыс. руб. и заключение сроком на пять лет.

Чтоб знал

Небольшая березовая роща вызвала большой общественный резонанс, будучи вырубленной. В принципе, это не просто кусок зелени в центре города, что само по себе ценно, но и кусок городской истории. Зато теперь здесь будут парковаться граждане. Я вот что подумал: настоящему сургутянину как-то неловко должно быть пристраивать свой Лэндкрузер на этом месте. И вместо громких стенаний в интернете на тему «как посмели» можно устроить показательный флэшмоб – не парковаться там, да и все. Кто паркуется – тот за вырубку деревьев. А владельцу участка предлагается прослезиться и вернуть все обратно, посадить деревья и ухаживать за ними добровольно, долго и качественно. Наивно, да? Вот и я об этом.

Конденсатопроводом по хозяйству

Радостью дачников завершилась эпопея с замерами зоны отчуждения вокруг конденсатопровода «Газпром переработки» — суд встал на сторону городской администрации, ответчик в лице «ФКП Росреестра» оспаривать судебное решение не собирается. В деле много непонятных слов типа «определение Восьмого апелляционного суда», «суд кассационной инстанции», «резолютивная часть» и т.д. Важно уловить суть – дачи не пострадают. По крайней мере, если с конденсатопроводом (тьфу-тьфу-тьфу) ничего не случится.

Встретились, поговорили

Юстас встретился с Алексом в Кедровом логу. Можно представить удивление очевидцев, увидевших Владимира Богданова с Вадимом Шуваловым, прогуливающимися по аллеям парка. Моцион – штука полезная, будем надеется, что прогулка принесет много пользы всему городу сразу.

Лучше хорошо, чем плохо

Есть вещи, которые происходят, а есть штуки, которые не случаются. Причем, когда ничего не происходит, это не обязательно плохо. Например, хорошо, что не произошел рост стоимости проезда в автобусах Сургута, как это предполагалось. По аналогии можно порадоваться, что в июне в Сургуте опять не пойдет снег, хотя вполне мог бы. С другой стороны, все надеялись, что летом начнут оборудование парковок возле городских поликлиник. По факту этого не произойдет – денег нема. Возможно, как раз тех, что недособирают с автобусных билетов (шутка). Во всяком случае, несовершенство продолжает терзать этот мир.

Мадонна постит Сургут

В конце, как обычно, новости культуры. Мадонна, да-да, та самая Мадонна, опубликовала в своем инстаграме видос с танцем сургутских детишек из коллектива Diamond. Юные сургутяне весьма талантливо приняли участие в челлендже певицы на ее новую песню. Событие абсолютно светлое и позитивное – и дети талантливы, и соцсети сжирают расстояние и социальное положение, и Мадонна рулит. Счастье в дом.