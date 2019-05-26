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Эвакуируйте это! Новый проект СИА-ПРЕСС против автохамов

Еженедельная подборка фотографий с самыми вопиющими случаями наглой парковки

"Твой Сургут"
"Твой Сургут"

В новом проекте СИА-ПРЕСС мы будем еженедельно показывать горожанам и ответственным лицам тех, кто нагло нарушает правила парковки в Сургуте. Присылайте нам свои фотографии «мастеров» парковки с указанием места и времени съемки.

Сделать это можно, отправив сообщение в нашу группу во «ВКонтакте» Новости Сургута ● СИА-ПРЕСС или на электронную почту suleymanova@siapress.ru.

Фото редакции. 24 мая. Ул. Федорова, 5/2. Думаем, что владельца уже наказали жители - у него спущены колеса.

Ул. Захарова, 27. Возле дома нет дефицита парковочных мест, но почему-то некоторые жильцы упорно ставят авто на газон. 24 мая.

Университетская, 39. 24 мая. Дома Сибпромстроя. Если на газоне только два колеса - это считается нарушением? А когда одно?

Фото С. Алиевой. "Ну зачем так делать!? Мира, 55" - пишет горожанка.

Это фото мы взяли на портале "Твой Сургут". Приславший его Николай сопроводил снимок следующим обращением к чиновникам: За домом по улице Бахилова, 1, расположилась гигантская парковка на газоне со столбиками ... У меня только один вопрос: машины на газоне стоят или эта парковка? Выглядит такой запущенной, что поросла травой и вырос культурный слой? ... Предлагаю посодействовать и пригласить туда представителей ГИББД, чтоб они там провели несколько раз рейд. Фото от 20 мая.

Еще одно фото с "Твой Сургут". Сургутянка Лиза пишет, что авто была припарковано 21 мая за домом Быстринская, 20.

Эти фото от 23 мая. Автор В. Сальников. Он отмечает, что машины стояли на зеленой территории возле центрального входа в ДДУ "Родничок": "Прошу принять необходимые меры в отношении этих автовладельцев. А также повторно прошу установить в этом месте забор, чтобы машины не могли въезжать на территорию лужайки ... Было бы замечательно, если бы управляющая компания дополнительно озеленила эту лужайку хвойными и лиственными деревьями".


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Сегодня в 12:30, просмотров: 287, комментариев: 3


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 13:48
Ща выползут нытики «акуданамставить»
Моби
не нравится
Сегодня в 13:49
Кстати, можно запрос в мэрию сделать - сколько денег потрачено на «паркон», которого не видно нигде
sst
не нравится
Сегодня в 15:16
у людей немного просыпается чувство социальной ответственности и зачатки бытовой культуры....но процесс идет медленно и с сопротивлением.....

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