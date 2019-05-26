​Предпоследний из могикан

Смена руководства в «Газпром трансгаз Сургуте» полыхнула, как молния. А затем «добежали» раскаты грома в виде различного рода «инсайдов», слухов, предположений из разряда «Что это было?». Сургут теперь объединят с Югорском? Выведут в Екатеринбург? Расстреляют? Наградят?

Начнем с того, что в «большом» «Газпроме» только-только отгремела своя собственная мини-революция. А как еще назвать уход в отставку трех из пяти зампредов правления и шести из пятнадцати членов правления? В ближайшем окружении Алексея Миллера практически не осталось никого, с кем он приходил в монополию в начале века, что позволяет слухмейкерам интенсивно подмигивать на предмет персоны самого председателя правления.

И вот на этом фоне меняют руководство «Газпром трансгаз Сургута». В масштабах ПАО – событие значимое, но не такое уж громкое. Это нам, снизу, кажется, что разверзлись небеса. С высоты «Лахта Центра», как символического газового Олимпа – что-то там внизу бумкнуло (да-да, я в курсе, что офис из Москвы еще не переехал). Я это к тому, что делать на основании произошедшего выводы о перекройке всего управленческого ландшафта на местах немного преждевременно.

Хотя и тревожно, кто ж спорит. Вон, в системе газпромовских закупок что делается: вместо одного департамента (621-го) создаются сразу три (644, 646, 647), с увеличением общего числа сотрудников в два раза. Еще три департамента выведены за штат – 333 (капитальное строительство), 336 (проектная деятельность) и 338 (капитальный ремонт).

К чему вся эта магия? Чего ждать, так сказать, на местах? По одной из версий, таким элегантным образом новый менеджмент примеряет кольчужку, то есть подкручивает под себя существующую модель управления. По другой, собака порылась в переходе «Газпрома» на новый вид контрактов, который подразумевает, что победители газпромовских тендеров будут работать под ключ, от проекта до завершения объекта. Отсюда вывод собственных строительных и ремонтных структур за штат с усилением контроля реализацииинвестпроектов.

Как бы то ни было, собственно производственная и транспортная структура «Газпрома» по понятным причинам должна остаться неизменной. Если непонятно – поясню: инвестиции, голубые и северные потоки, Китай, Украина, оптимизация контроля и управленческие над- и подковерные мероприятия – все это прекрасно и возможно, пока работает труба. А если что-то у нас работает (и работает неплохо), то главная заповедь – не трогать.

Вот и прислали на место Игоря Алексеевича Иванова другого производственника, а не эффективного менеджера. Олег Ваховский работал и на нашем севере, и на Волге. Опять же, настораживает, что работал именно в Югорске, симбиоз с которым, по одному из вариантов развития событий, грозит «Газпром трансгаз Сургуту». Наверное, его точно так же опасаются и в Югорске, поскольку два медведя в одной берлоге – это мероприятие сколь увлекательное, столь и непредсказуемое последствиями.

Впрочем, у каждого из медведей есть по своей трубе, тут нет никаких производственных предпосылок к слиянию.

Что касается аккумуляции управленческих ресурсов Урала в Екатеринбурге – идея чуть более реальная. Но, опять-таки, зачем? Чтобы что? Почему Екатеринбург? Логичнее в этом плане выглядит Сургут, расположенный в центре событий, к тому же простаивает недостроенное здание «Газпром переработки».

Что действительно немного коробит – это скоропостижность отставки Игоря Иванова. Он хоть и пенсионер по возрасту, по факту остается весьма работоспособным руководителем, и ничто до последнего момента не предвещало. В этом смысле все же есть резон соотнести эту отставку с кадровыми перестановками в головном «Газпроме», поскольку все договоренности о продлении контракта были у Игоря Алексеевича, очевидно, с теми, кого тоже ушли. А новые лица спешат продемонстрировать новые возможности, куда ж без этого.

Нам же остается поблагодарить Игоря Алексеевича за десятилетия работы, и вспомнить, что когда деревья были большими, в Сургуте руководили сплошь и рядом местные кадры: Богданов, Боган, Пушкин, за ним Важенин, за ним Иванов. Нет, рождались и учились они в разных местах, но производственные университеты заканчивали здесь. При них формировались местные элиты, патриотичные к городу, отлично ориентирующиеся на местности, имеющие большие возможности.

Первыми попали под реформу Чубайса энергетики – «Тюменьэнерго» немножко расчленили и чуть-чуть продали. Затем появилась и уехала «Газпром переработка», сейчас вот озабоченность вызывает судьба «Газпром трансгаз Сургута». И везде местная промышленная тектоника сопровождалась приездом новых лиц. Есть такой принцип у международных организаций и крупных корпораций – не ставить у руля национальных офисов местные кадры. Считается, что это плохо для дела, порождает местечковость и кумовство. Вот и наши корпорации туда же – с этим же принципом, просто в другой геолокации.

И не сказать, что Сургут с «варягами» во главе градообразующих предприятий – явно хуже, чем с местными. Просто своя специфика. Город и компании все меньше и меньше влияют друг на друга. Нынешние топ-менеджеры все больше и больше уикэндов проводят в столицах. Может быть, это нормально. Сургут – не дом, Сургут – работа. Никакой романтики и запаха тайги, сплошной бизнес, ничего личного.

И только последний из могикан живет здесь, и офис не отпускает, несмотря на московскую налоговую прописку. А Игорь Иванов, стало быть, был предпоследний из этого племени.

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