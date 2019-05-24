​Бизнесмену, вырубившему рощу на Энергетиков, 20, в Сургуте, несколько лет не давали этого сделать

Экс-глава департамента архитектуры и градостроительства Сургута Алексей Усов прокомментировал для СИА-ПРЕСС ситуацию с вырубкой небольшой рощи на Энергетиков, 20.

Когда я занимал пост главного архитектора Сургута, бизнесмен, вырубивший деревья, несколько раз обращался в ДАиГ за разрешением на обустройство стоянки, за согласованием проекта этой стоянки. В соответствии с которым подразумевалось, что деревья пойдут под вырубку.

Я с этим согласится не мог. И частнику всегда отказывали. Поясню. С одной стороны, был личный аспект: в здании на Энергетиков, 20, я проработал 17 лет, последние четыре года из них — директором Проектного института. Мы за этими деревьями ухаживали, их сажали мои старшие коллеги, территорию постоянно убирали.

С другой стороны, без всяких личных отношений, считаю вырубку деревьев неправильной. Хотя они сегодня находятся на частной территории (когда я работал, институт был государственным, его приватизировали после моего ухода). Все-таки зеленые насаждения, даже на частной территории, служат всему городу, создают ту самую комфортную городскую среду.

Тогда бизнесмен соглашался, что неуместно вырубать деревья, которые были посажены и росли 40 лет. Не знаю, как и кто сейчас согласовал этот проект в администрации, кто кого спрашивал или нет, но считаю неправильным решение разрешить на одной из центральных улиц вырубить пусть и небольшой зеленый уголок.

Я думаю, в этот раз тоже можно было отказать. Тут должна была быть воля тех руководителей, которые согласовали проект. Хотя я допускаю, что бизнесмен сам принял решение и молча, никого не спрашивая, взял и вырубил рощицу.

Считаю, что те, кто призван защищать природу, должны ее защищать. Не только исходя из принятых законов, но и с точки зрения здравого смысла. Если законы чего-то не учли, значит надо написать другие. Я, к стыду своему, сейчас понимаю, что мне хоть где-то и хватало волевых решений не соглашаться, но надо было где-то на уровне городских правил благоустройства, правил охраны зеленых насаждений, прописать запреты на такую огульную самовольную вырубку, даже на частной территории.

Фото: tvoysurgut.ru/problems/show/5866

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