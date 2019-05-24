16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,6106   EUR  72,3186  

​Куда уходит экс-глава сургутского «трансгаза» Игорь Иванов? Сольют ли компанию с югорским Газпромом? Начнутся ли кадровые чистки?

Главные вопросы о смене руководства в «Газпром трансгаз Сургут»

Накануне, 23 мая, Игорь Иванов покинул пост гендиректора компании «Газпром трансгаз Сургут», его заменил замдиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Олег Ваховский. Редакция СИА-ПРЕСС разобралась, как кадровые изменения повлияют на «трансгаз» и что дальше будет с бывшим топ-менеджером из Сургута.

Куда ушел Иванов?

Сейчас он официально на пенсии. Работники предприятия рассказывают, что ему предложили стать советником нового гендиректора, но он отказался со словами: «Руководить я умею, а советовать – нет».

Говорят, что проводы Игоря Иванова были эмоциональными и довольно тяжелыми и для него, и для коллектива. По слухам, бывший топ-менеджер планирует переехать жить в Тюмень, где ему, помимо прочего, будет удобнее исполнять функции депутата областной думы.

Что будет с его депутатской работой?

О каких-то переменах в его парламентской карьере (которая длится 18 лет! – на шесть лет больше, чем его работа гендиректором «Газпром трансгаз Сургута») ничего не известно – помощница Иванова Татьяна Рябухина в разговоре с СИА-ПРЕСС заявила, что он продолжит работать депутатом Тюменской облдумы. Нынешний созыв парламента будет работать до 2021 года.

Любопытно, что Иванов теоретически может рассчитывать на получение депутатской зарплаты в областном парламенте – а она составляет порядка 300 тысяч рублей в месяц. В настоящий момент в Тюменской облдуме есть одна вакантная ставка, но ключевым претендентом на нее, по слухам, является бывший президент «Запсибкомбанка» Дмитрий Горицкий. Впрочем, не факт, что Иванов захочет претендовать на эту ставку ввиду хорошей обеспеченности – семейный доход бывшего топ-менеджера Газпрома в 2018 году превысил 100 млн рублей.

Объединят ли сургутский «трансгаз» с югорским?

На собрании коллектива «Газпром трансгаз Сургута», где работникам представили нового гендиректора, прозвучал этот вопрос. И, как рассказывают очевидцы, Ваховский заявил, что это не вопрос ближайшего времени, однако не исключил, что слияние компаний произойдет. В приватных разговорах некоторые газовики предполагают, что если сургутскую газотранспортную систему и присоединят к какой-то более крупной – то это будет «Газпром трансгаз Екатеринбург». Впрочем, слухам о возможном поглощении «ГТС» какрй-то другой структурой Газпрома уже столько лет, что они по своей достоверности сравнялись с предположениями о слиянии «Роснефти» и «Сургутнефтегаза».

Будут ли кадровые чистки в «трансгазе»?

Среди работников компании идет обсуждение, что некоторым близким к Иванову начальникам «Газпром трансгаз Сургута», чьи трудовые контракты истекают в ближайшее время, вероятнее всего, придется уйти из компании вслед за бывшим гендиректором. Однако о каких-то масштабных переменах в кадровой политике разговора пока нет. Источники СИА-ПРЕСС в компании предполагают, что Ваховский может привезти в Сургут свою коллегу, замдиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по ремонту и капстроительству Ирину Ситникову.

Вдруг вы пропустили — почитайте еще историю с возможным переездом Сургутнефтегаза, которая прогремела в Югре и в федеральных СМИ, но пока притихла.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:40, просмотров: 298, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Бизнесмену, вырубившему рощу на Энергетиков, 20, в Сургуте, несколько лет не давали этого сделать

​Бизнесмену, вырубившему рощу на Энергетиков, 20, в Сургуте, несколько лет не давали этого сделать
Бывший главный архитектор Сургута Алексей Усов рассказал СИА-ПРЕСС историю вопроса
Лилия Сулейманова Сегодня в 16:46
186 4
​Куда уходит экс-глава сургутского «трансгаза» Игорь Иванов? Сольют ли компанию с югорским Газпромом? Начнутся ли кадровые чистки?

​Куда уходит экс-глава сургутского «трансгаза» Игорь Иванов? Сольют ли компанию с югорским Газпромом? Начнутся ли кадровые чистки?
Главные вопросы о смене руководства в «Газпром трансгаз Сургут»
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 15:40
297 0
​Что делать если из-за ветра на машину упали знак, обшивка дома или дерево? СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Что делать если из-за ветра на машину упали знак, обшивка дома или дерево? СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Константин Шперлинг Сегодня в 12:42
282 0
​Как бизнес кошмарит город

​Как бизнес кошмарит город
Одной из основных функций срубленной рощи было скрывать это уродливое чудовище, которое теперь явилось во всей своей «красе»
Сергей Глинских, сургутянин Сегодня в 12:32
437 7
​Сколько стоит срубить дерево в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Сколько стоит срубить дерево в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Платить придется и за поврежденный газон, цветник или плодородный слой лесных почв
Лилия Сулейманова Сегодня в 11:43
361 3
Обыденно и буднично

Обыденно и буднично
Несколько дней назад нам всем – сургутянам и прежде всего власти плюнули в лицо. Не просто плюнули, но еще и посмеялись при этом. Сделал это обычный человек – предприниматель с красивой русской фамилией
Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута Сегодня в 09:09
851 31
​В Сургуте школьники играют в «Прятки на сутки»?

​В Сургуте школьники играют в «Прятки на сутки»?
По правилам квеста дети должны выжить вне дома 24 часа без еды, воды и денег
Анастасия Якупова 23 мая в 18:38
853 0
​В России появится первый жилой дом с интерактивной подсветкой

​В России появится первый жилой дом с интерактивной подсветкой
Андрей Матыцин, генеральный директор ООО «Среда комфорта» 23 мая в 16:07
1681 4
​Портал siapress.ru добавил новый сервис для своей аудитории

​Портал siapress.ru добавил новый сервис для своей аудитории
Теперь наших авторов и онлайн-интервью можно не только читать и смотреть, но и слушать
Редакция СИА-ПРЕСС 22 мая в 15:41
572 4
​Те, кто говорит, что протестовать бесполезно, или явные агенты власти, или идиоты

​Те, кто говорит, что протестовать бесполезно, или явные агенты власти, или идиоты
Что события в Екатеринбурге показали всей стране — в интервью с уральским политологом
Анна Богдевич 22 мая в 21:52
1229 6
Олег Владимиров

​Меня терзают смутные сомненья
Процессы наладились, деньги пошли, строительство возобновилось, пусть и не в привычном темпе. Были названы новые сроки сдачи, но и они срываются. Где деньги, Зин?
Олег Владимиров 22 мая в 11:39
1252 6
В России принят закон, разрешающий посещать пациентов в реанимациях

В России принят закон, разрешающий посещать пациентов в реанимациях
В Сургуте такая возможность есть
Лилия Сулейманова 22 мая в 11:01
794 0
​При желании запретить вырубку деревьев в Сургуте можно

​При желании запретить вырубку деревьев в Сургуте можно
Интервью с юристом Булатом Андабековым о ситуации с ликвидацией небольшой рощи на улице Энергетиков, 20
Лилия Сулейманова 22 мая в 10:34
1517 16
​Чтобы вернуть доверие дольщиков, нужно строить

​Чтобы вернуть доверие дольщиков, нужно строить
Предлагаю сфокусировать внимание не на поиске виновных, а на привлечении инвесторов, способных завершить строительство
Александр Пурышев, дольщик ЖК «Любимый» 21 мая в 19:31
1298 10
​«Мы будем рассматривать и максимально быстро решать социальные проблемы этой категории сургутян»

​«Мы будем рассматривать и максимально быстро решать социальные проблемы этой категории сургутян»
Глава Сургута Вадим Шувалов о проблемах дольщиков
Вадим Шувалов, глава Сургута 21 мая в 18:39
1086 6
​Когда достроят продолжение улицы Маяковского в Сургуте? СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Когда достроят продолжение улицы Маяковского в Сургуте? СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
На данный момент работы на участке не ведутся
Лилия Сулейманова 21 мая в 17:42
2155 3
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика