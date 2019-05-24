​Куда уходит экс-глава сургутского «трансгаза» Игорь Иванов? Сольют ли компанию с югорским Газпромом? Начнутся ли кадровые чистки?

Накануне, 23 мая, Игорь Иванов покинул пост гендиректора компании «Газпром трансгаз Сургут», его заменил замдиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Олег Ваховский. Редакция СИА-ПРЕСС разобралась, как кадровые изменения повлияют на «трансгаз» и что дальше будет с бывшим топ-менеджером из Сургута.

Куда ушел Иванов?

Сейчас он официально на пенсии. Работники предприятия рассказывают, что ему предложили стать советником нового гендиректора, но он отказался со словами: «Руководить я умею, а советовать – нет».

Говорят, что проводы Игоря Иванова были эмоциональными и довольно тяжелыми и для него, и для коллектива. По слухам, бывший топ-менеджер планирует переехать жить в Тюмень, где ему, помимо прочего, будет удобнее исполнять функции депутата областной думы.

Что будет с его депутатской работой?

О каких-то переменах в его парламентской карьере (которая длится 18 лет! – на шесть лет больше, чем его работа гендиректором «Газпром трансгаз Сургута») ничего не известно – помощница Иванова Татьяна Рябухина в разговоре с СИА-ПРЕСС заявила, что он продолжит работать депутатом Тюменской облдумы. Нынешний созыв парламента будет работать до 2021 года.

Любопытно, что Иванов теоретически может рассчитывать на получение депутатской зарплаты в областном парламенте – а она составляет порядка 300 тысяч рублей в месяц. В настоящий момент в Тюменской облдуме есть одна вакантная ставка, но ключевым претендентом на нее, по слухам, является бывший президент «Запсибкомбанка» Дмитрий Горицкий. Впрочем, не факт, что Иванов захочет претендовать на эту ставку ввиду хорошей обеспеченности – семейный доход бывшего топ-менеджера Газпрома в 2018 году превысил 100 млн рублей.

Объединят ли сургутский «трансгаз» с югорским?

На собрании коллектива «Газпром трансгаз Сургута», где работникам представили нового гендиректора, прозвучал этот вопрос. И, как рассказывают очевидцы, Ваховский заявил, что это не вопрос ближайшего времени, однако не исключил, что слияние компаний произойдет. В приватных разговорах некоторые газовики предполагают, что если сургутскую газотранспортную систему и присоединят к какой-то более крупной – то это будет «Газпром трансгаз Екатеринбург». Впрочем, слухам о возможном поглощении «ГТС» какрй-то другой структурой Газпрома уже столько лет, что они по своей достоверности сравнялись с предположениями о слиянии «Роснефти» и «Сургутнефтегаза».

Будут ли кадровые чистки в «трансгазе»?

Среди работников компании идет обсуждение, что некоторым близким к Иванову начальникам «Газпром трансгаз Сургута», чьи трудовые контракты истекают в ближайшее время, вероятнее всего, придется уйти из компании вслед за бывшим гендиректором. Однако о каких-то масштабных переменах в кадровой политике разговора пока нет. Источники СИА-ПРЕСС в компании предполагают, что Ваховский может привезти в Сургут свою коллегу, замдиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по ремонту и капстроительству Ирину Ситникову.

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