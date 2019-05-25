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​Топ-10 самых богатых сургутских депутатов // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

Народные избранники отчитались о доходах за 2018 год

Депутаты думы Сургута отчитались о своих доходах по итогам 2018 года. По данным из деклараций СИА-ПРЕСС публикует рейтинг самых богатых народных избранников.

10 место. 5,72 млн рублей

Генеральный директор Сургутской Торгово-промышленной палаты, исполнительный директор Ассоциации «Сибирский альянс» Владимир Болотов замыкает наш рейтинг с доходом за 2018 год 5,72 мл рублей. Народный избранник имеет квартиру, автомобиль Лэнд Ровер, два нежилых торговых помещения, два нежилых помещения, катер Velvette и мотолодку Казанка. За 2017 год Болотов получил более 5,5 млн рублей.

9 место. 6,54 млн рублей

Прошлогодний лидер нашего рейтинга — Виктор Пономарев, в этом году занял предпоследнее место. Его доходы сократились более чем в два раза: с 14,8 млн рублей до 6,54 млн рублей. Начальник Управления по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газпром трансгаз Сургут» имеет в собственности три земельных участка, мотовездеход CAN-AM OUTLANDER MAX, два дома, квартиру, гараж и два машино-места.

8 место. 6,8 млн рублей

2018 году по сравнению с 2017-м значительно сократились доходы Сергея Васина с10,8 млн рублей до 6,8 млн рублей. В прошлогоднем рейтинге он занял второе место. Отметим, что в прошлогодние доходы включена зарплата (Васин — председатель Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром переработка»), доход от продажи автомобиля и доход от продажи водного транспорта.

Народный избранник владеет двумя квартирами, автомобилями Мицубиси Pajero и Subaru Forester, гаражом, двумя автоприцепами и кладовой.

7 место. 7,38 млн рублей

Директор управления спортивных сооружений «Факел» ООО «Газпром трансгаз Сургут» Сергей Макеев — депутат от 9-го избирательного округа, в прошлом году заработал 7,38 млн рублей. Из них 4,9 млн рублей — доход по основному месту работы, остальное — от продажи автомобиля и пенсия. Владеет двумя земельными участками, двумя домами, двумя квартирами, автомобилем Ford Transit Avtocaravan, грузовым автомобилем Toyota Toyoace, двумя маломерными суднами и прицепом.

6 место. 7,42 млн рублей

Депутат Сергей Хрипков — директор ДЮСШОР «Аверс», за прошлый год получил 7,42 млн рублей дохода. Имеет в собственности гараж и автомобиль Toyota Land Cruiser.

5 место. 7,93 млн рублей

Депутат Игорь Бруслиновский за 2018 год задекларировал 7,93 млн рублей дохода (против 6,3 млн рублей за 2017 год).

Народный избранник является заместителем начальника управления по организации обслуживания производства ОАО «Сургутнефтегаз». Владеет земельным участком, квартирой, гаражом и автомобилем Lexus RX.

4 место. 9,08 млн рублей

ладимир Клишин — начальник Сургутского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2018 году получил 9,08 млн рублей. Из них большая часть — 7,8 млн рублей — зарплата, остальное — доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях. Имеет в собственности три квартиры, автомобиль Audi Q5.

Клишин также попал в наш прошлогодний рейтинг самых богатых депутатов думы Сургута с суммой дохода 8,41 млн рублей.

3 место. 9,15 млн рублей

Депутат Сургута Валерий Голодюк за прошлый год задекларировал 9,15 млн рублей, из них: 6,2 млн — доход по основному месту работы (замначальника управления НГДУ «Быстринскнефть»), пенсия за выслугу лет в УМВД и доход от продажи автомобиля.

Владеет земельным участком, садовым жилым домом, квартирой, гаражом и автомобилем Лексус RX300.

Отметим, что в прошлом году Голодюк также попал в наш рейтинг, заработав за 2017 год 5,6 млн рублей.

2 место. 10,61 млн рублей

Богдан Гужва — финансовый директор АО «Запсибпромстрой», заработал в 2018 году 10,61 млн рублей. В собственности имеет земельный участок, дом, квартиру, гараж, нежилое помещение и автомобиль Mercedes Benz.

1 место. 33,53 млн рублей

Самым богатым депутатом думы Сургута по итогам 2018 года стал Евгений Барсов — 33,53 млн рублей.

У него в собственности девять земельных участков, один жилой дом, 29 квартир и автостоянка. Из транспорта — два автомобиля Мерседес Benz, 10 видов самолетов, грузовой автомобиль Мицубиши L200 и гусеничный экскаватор Hitachi EX-200.

Председатель думы Сургута и зампредседателя

Председатель думы Сургута Надежда Красноярова заработала в прошлом году 5,66 млн рублей (доход по месту работы, пенсия, начисления от НПФ «Сургутнефтегаз» и средства от продажи земельного участка). Владеет земельным участком, автомобилем Land Rover Freelander, домом, двумя квартирами и долями двух гаражей — подземными стоянками. В 2017 году Красноярова получила чуть более 4 млн рублей.

Зампредседателя думы Сургута Артем Кириленко задекларировал за прошлый год 17,23 млн рублей дохода. Из них 4,29 млн рублей — зарплата, остальное — доходы от вкладов в банках и иных кредитных организациях, проценты по долговым обязательствам, проценты по облигациям, доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях. Имеет в собственности жилой дом.

В 2017 году Кириленко заработал более 4,5 млн рублей.

Фото: vk.com/duma_surguta

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25 мая в 09:06, просмотров: 976, комментариев: 3


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Комментарии:
6xz34e
не нравится
25 мая в 10:29
В ДУМе 25 депутатов.Пишем о 10.Как в жизни,всем нужны "отличники",далее идут "троечники"-проходите мимо.
Сергей Б
не нравится
25 мая в 12:23
И все-таки какие-то нищие депутаты в Сургуте, если самый богатый из них обанкротившийся застройщик. Или просто обанкротившимся застройщиком в России быть выгодно.
Сергей Б
не нравится
25 мая в 12:38
Еще непонятно почему эти депутаты «народные», если их доходы многократно превышают средний доход среднестатистического гражданина. Гусь свинье не товарищ.

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