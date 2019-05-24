​Они — лучше нас

— Женя, поговори со своей Аней. Сегодня они опять у нас в подъезде стены изрисовали. Шумят, матерятся. Бычки в батареях после них!

Примерно 20-25 лет назад подобные претензии моя мама выслушивала регулярно от бдительной соседки (сын которой тусил с нами в этом же подъезде). Я, честно, не очень помню каких-то серьезных разговоров по этому поводу с мамой. Но суть не в этом. 25 лет назад мы были точно такими же подростками, которые сегодня не нравятся всем почему-то. И 25-летним, и 40-летним.

Я когда читаю все эти глубоко нравственные вздохи, начинаю сомневаться — может, это с моим подростковым периодом что-то было не так? Мы не слишком стеснялись материться при взрослых, если эти взрослые чужие. Мы знали вкус пива и сигарет. Мы развлекались тем, что бегали по сваям долгостроя у себя во дворе (и случайно не умерли от этого). Мы проводили время там, где могли себе позволить, — на детских площадках и в немногочисленных сургутских скверах, когда была хорошая погода. Но чаще всего — в подъездах. Одну зиму мы провели на чердаке пятиэтажки (о, ужас!). И у нас был ДК «Геолог» — мрачноватое место по нынешним меркам, но нам там было хорошо. А еще некоторые из нас очень много читали, писали стихи, играли в рок-группах, некоторые — участвовали в музыкальных или танцевальных конкурсах, кто-то серьезно занимался спортом. Мы были очень разные и очень классные.

Некоторые из тех, с кем я тогда приятельствовала, умер из-за наркотиков. Но большинство очень неплохо устроились в жизни. Мы до сих пор общаемся. Почти все нашли себя и хорошую работу. Почти у всех прекрасные семьи. А у некоторых дети уже окончили школу. С трудом в это верю. Потому что я очень хорошо помню, какими мы были подростками. Очень хорошо помню, за что нас не любили и ругали взрослые. И прекрасно помню, какими, мягко говоря, недалекими занудами мы их считали. И, конечно, обращаться к ним за помощью, относиться с уважением в ответ на их агрессию хотелось меньше всего.

Я смотрю на нынешних подростков, и мне кажется, что они лучше нас. Они такие стильные и красивые. И если не акцентировать внимание на том, что загрязняет их речь, они порой так интересно рассуждают. Они участвуют в каких-то играх, квестах, олимпиадах. Они столько занимаются спортом! В тренажерном зале, куда я хожу, большинство — подростки. И у них сейчас больше возможностей. 17-летний сын моих приятелей так круто играет в футбол, что его забрала себе какая-то чешская команда. Потому что, конечно, конец 90-х отличается от нынешнего времени. Мне кажется, что они — лучше нас. Я не думаю, что их надо судить по тем упырям, которые кого-то избили и что-то украли. Среди взрослых таких больше. Просто посмотрите криминальную хронику.

И еще мне кажется, что, чтобы они не чувствовали ненависти к нам, нам надо учитывать одну простую вещь. Мы были подростками, а они не были взрослыми. И это мы обязаны их понимать, а не они нас. Не идеализируйте себя. Вспомните о себе правду. Может, тогда у вас будет меньше претензий к современным детям.

Также автор этого блога хочет стать мудаком. Но позиция редакции не всегда совпадает с мнением отдельного автора.