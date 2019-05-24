​Что делать если из-за ветра на машину упали знак, обшивка дома или дерево? СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

«Сегодня по пути на работу мимо моей машины пролетел временный дорожный знак, который был установлен на обочине дороги. А если бы он задел мою машину, то что мне в таком случае было бы необходимо сделать? Какие службы вызвать?», – обратился с вопросом в редакцию СИА-ПРЕСС постоянный читатель.

На этот вопрос ИА СИА-ПРЕСС ответил страховой агент из компании РЕСО-гарантия.

Все зависит от того, в какой ситуации это произошло: автомобиль был припаркован на стоянке или находился в движении. В первом случае необходимо обратиться в полицию, чтобы сотрудники составили протокол осмотра. Во втором – вызывать нужно представителей ГИБДД, которые составят справку о ДТП. Кроме того, можно вызвать независимого эксперта для точной оценки размера причиненного ущерба.

Далее пострадавшему с полученным официальным документом необходимо написать претензию лицам ответственным за конструкции, которые причинили вред, для мирного решения проблемы. Это может быть владелец парковки, управляющая или рекламная компания, собственник здания или иные лица.

В случае если ситуацию решить мирно не выйдет, то придется обращаться в суд и через него взыскивать размер ущерба и все сопутствующие расходы.

Эксперт подчеркнул, что обращаться в подобных ситуациях в страховую компанию по полису ОСАГО никакого смысла нет. Однако, в случае если у вас оформлен полис КАСКО, то случай является страховым, и вы сможете получить компенсацию за причиненный ущерб через него.

Из предыдущего ответа СИА-ПРЕСС вы узнаете, сколько стоит срубить дерево в Сургуте?

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