​Как бизнес кошмарит город

Вчера приехав на «место преступления» я вдруг осознал, что кроме всего прочего, одной из основных функций срубленной рощи было скрывать это уродливое чудовище, которое теперь явилось во всей своей «красе».

Старое обшарпанное здание с разваленными ступеньками и с колхозными яркими рекламами в стиле «вырви глаз». Вот что теперь видит прохожий вместо успокаивающей зелени берез.

Что произошло? Я не беру сейчас правовой аспект. Там на самом деле много вопросов, и я занимаюсь их выяснением. Но с общественной точки зрения произошло вот, что: перед зданием на улице Энергетиков, 20, в центре города, вдоль оживленной пешеходной зоны прямо рядом с Университетом! – росло, цвело и радовало человека общественное благо в виде зеленных насаждений. И это общественное благо было уничтожено, а на этом месте будет теперь общественное зло в виде шумящих и дымящих автомобилей и страшного здания. Так нельзя! Это противоречит всем мыслимым и не мыслимым принципам организации городской жизни. Прошу городскую власть не забывать об этом.

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