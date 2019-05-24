​Сколько стоит срубить дерево в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Вырубка небольшой березовой рощи у здания на улице Энергетиков, 20, в Сургуте, возмутила горожан, которые тут же задались вопросами: а в целом платят ли бизнесмены за каждое срубленное дерево? И если да, то в каких случаях и сколько?

СИА-ПРЕСС переадресовал эти вопросы в администрацию Сургута.

Начальник управления по природопользованию и экологии Семен Бондаренко пояснил корреспонденту, что за вырубку деревьев в городе платить должны только те предприниматели, которые арендуют земельный участок: «В этом случае обязательно нужно получить разрешение на снос зеленых насаждений и заплатить восстановительную стоимость деревьев. В зонах Р2 — парки и скверы, и Р1 — городские леса, разрешается исключительно санитарная рубка в рамках хозяйственной деятельности управления лесопаркового хозяйства. На любым других зонах (жилой застройки, промышленности, транспорта и так далее) вырубка возможна».

Размер восстановительной стоимости определен в местном постановлении «Выдача разрешений на снос зеленых насаждений». Причем к зеленым насаждениям относятся не только деревья, но и цветники, газоны и плодородный слой лесных почв. За них тоже придется заплатить.

Цена вопроса зависит от двух факторов: вида дерева (они поделены на группы) и толщины ствола.

Группа № 1: кедр сибирский, сосна обыкновенная, ель сибирская, пихта сибирская, рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная, черемуха Моака, яблоня сибирская, липа мелколистная, клен ясенелистный, клен татарский.

Группа № 2: ольха серая, береза бородавчатая, береза пушистая, вяз гладкий, вяз мелколистный, лиственница.

Группа № 3: тополь бальзамический, душистый, печальный, черный; ива белая, козья, пятитычинковая и другие.

Восстановительная стоимость 1 м2 газонов, цветников и плодородного слоя лесных почв:

Газоны партерные — 343,05 руб; обыкновенные — 148,65 руб; луговые — 13,72 руб.

Цветники — 903,37 руб.

Лесные почвы — 343,05 руб.

Кстати, при проведении работ по реконструкции, капитальному ремонту зданий, сооружений, дорог, линий электропередачи и связи, трубопроводов и других объектов, заказчик обязан предусмотреть в проекте меры по сохранению зеленых насаждений и согласовать проект с управлением по природопользованию и экологии. При невозможности сохранения зеленых насаждений — пересадить их за счет средств, выделенных на проведение работ по объекту, а в случае невозможности пересадки — оплатить восстановительную стоимость.

Фото: tvoysurgut.ru/problems/show/5866

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