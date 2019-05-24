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Обыденно и буднично

Вырубили деревья на улице Энергетиков. Сорок сорокалетних берез и яблонь.

Обыденно и буднично. В двухстах метрах от Администрации города. Рядом со зданием Университета на центральной, одной из старейших улиц – улице Энергетиков. Просто пришли с бензопилой и спилили, аккуратно сложили распиленные чурочки в поленницы.

Сделали, потому что имеют право делать это на собственной территории! Спилили на глазах у жителей: взрослых, которых еще детьми возили на саночках мимо этой рощицы в детский сад, позднее игравших здесь школьниками после уроков; детей которые спрашивали у пап и мам, почему взрослые дяди это делают. Представляю, как всем было больно это видеть и как от этого стало мерзко на душе.

Несколько дней назад нам всем – сургутянам и прежде всего власти плюнули в лицо. Не просто плюнули, но еще и посмеялись при этом. Сделал это обычный человек – предприниматель с красивой русской фамилией. Зачем? Дело в деньгах. Нужна стоянка для бизнеса. Вот так все для него просто. Не просто только для всех нас. Что делать и как теперь быть?

Если люди (с трудом пишу это слово) понимают только язык прибыли и денег и им безразличны общественные интересы, с ними нужно говорить только на языке денег.

Сегодня на комитете попросил администрацию города подумать, как упорядочить вырубку на участках в частной собственности. Такой опыт есть в некоторых городах. Если потребуется для этого принятие закона, готов поддержать законодательную инициативу.

P.S. Сегодня вспомнил сцену из фильма «Калина красная», в которой герой Василия Шукшина обнимает березки со словами: «Ах, невестушки вы мои, нарядились. И молчат стоят. ...»

Своеобразный некролог по вырубленной негодяями березовой роще!


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Сегодня в 09:09, просмотров: 490, комментариев: 17


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Комментарии:
Albert Leonov
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Сегодня в 10:47
Не правильно это, когда рубят то, что не ими было посажено!
А Смотрели ли например наличие коммуникаций ... тепло-водоснабжение , сети.. а они там по любому есть!
Мудрец
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Сегодня в 10:47
Артём, я понимаю ваши эмоции, но, как я уже писал ранее, юридически никаких нарушений собственник не допустил. Он просто вправе это сделать силу своего права собственности на землю. И не спрашивая ни у кого никаких разрешений. Это закреплено в императивной норме Гражданского кодекса РФ. Даже если органы местного самоуправления примут какой-либо нормативный акт регламентирующий порядок сноса зеленых насаждений на земле в частной собственности, то такой будет неправомерен и может быть обжалован в суде - прецеденты уже есть! Но дело даже не в этом. Вы предлагаете бороться с последствиями, когда надо было бороться с причинами: может надо регламентировать и как-то жестко контролировать передачу земель муниципального образования в частную собственность. Проблемы-то растут отсюда. Не надо раздавать муниципальные землю в частную собственность, тогда и подобных проблем не будет.
Сергей Глинских
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Сегодня в 11:01
Уважаемый Артем Михайлович! Спасибо за искреннюю позицию. То, что произошло- это мерзкий, циничный "прецедент", который не должен повторится. Мы обязаны сделать так, что бы он не повторился. При этом нужно иметь в виду, что этот так называемый собственник для устройства стоянки, должен был подготовить проект и получить на него согласование в департаменте архитектуры и он его получил.
Прошу Вас инициировать встречу (в любом формате, главное публичную, с допуском СМИ и жителей города) сотрудников департамента архитектуры, управления экологии, депутатов для выяснения следующих вопросов:
1. Были ли правовые основания не давать такое разрешение.
2. Если были то почему это разрешение было выдано.
3. Если нет, то какие изменения нужно внести в нормативные документы, что бы в дальнейшем таких чудовищных "прецедентов" не случалось.
Albert Leonov
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Сегодня в 11:18
Лесной кодекс (ЛК РФ). И вот что там сказано:

Статья 16. Рубки лесных насаждений
1. Рубками лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан в лесах) являются процессы их спиливания, срубания, срезания.
2. Для заготовки древесины, если иное не установлено настоящим Кодексом, допускается осуществление рубок:
3. Порядок осуществления рубок лесных насаждений определяется правилами заготовки древесины, правилами санитарной безопасности в лесах, правилами пожарной безопасности в лесах, правилами ухода за лесами.

Согласно ст. 3 ЛК РФ, лесной кодекс регулирует лесные отношения. Ст. 5 ЛК РФ называется «Понятие леса»: это экологическая система и природный ресурс. Не будем останавливаться на том, что данная статья никоим образом не раскрывает суть понятия «лес». В самом деле, скажем, озеро – это тоже экологическая система и природный ресурс. Впрочем, многим тем, кто живет в РФ, подобные «нюансы» законодательства знакомы. Когда, вроде бы, есть правовая норма, но она АБСОЛЮТНО ничего раскрывает. Потому, что придумана наспех, по недомыслию. Или же, напротив, специально для того, чтобы больше было судебных заседаний, прений и толкований (в том числе и неверных).

Как следует из преамбулы ЛК РФ, лесные отношения регулируются с учетом представлений о лесе как о совокупности лесной растительности, земли, животного мира и других компонентов окружающей природной среды, имеющей важное экологическое, экономическое и социальное значение. Очевидно, что это не юридическое, а биологическое представление о лесе. К тому же, эта совокупность регулируется не только лесным, но еще и иными отраслями законодательств.
Владимир Болотов
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Сегодня в 11:29
Мне вот интересно у нас память короткая или просто такой исторический момент. При строительстве здания СИА пресс или Дворца бракосочетаний, я вообще молчу про тотальную вырубку на въезде в район жд вокзала прогрессивная общественность безмолвствовала.... А как выглядит любая стройка на территории любого месторождения - обьяснять надо ? на мой взгляд , есть неприкосновенные территории - парки, скверы (все они четко закреплены в публичных реестрах) , вот за них и нужно радеть, все остальное из разряда популизма.
Швондер
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Сегодня в 11:33
Вот это точно. Популизма у Кириленко товарищем Глинских
Сергей Б Владимир Болотов
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Сегодня в 11:39
Сравнивать вырубку деревьев в городе и в тайге, как минимум некорректно. В данном случае вообще демагогией попахивает. А в остальном, что теперь, так и продолжать рубить деревья в Сургуте? В котором их и так не хватает, и новых не сажают. С чего-то начинать надо.
Сергей Б
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Сегодня в 11:40
Соглашусь с Сергеем Глинских. Соплей депутат Кириленко напускал много, но вот пусть ответит на три вопроса которые поставил Глинских. А то уже какие сутки никто сказать не может, кто и почему выдал разрешение на строительство стоянки и соответственно на вырубку деревьев. Прям какая-то военная тайна.
Сергей Глинских Владимир Болотов
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Сегодня в 11:57
Владимир Николаевич, я с Вами согласен, что то о чем Вы написали радеть нужно. Но я сам возмущен и понимаю возмущение других именно этим случаем, потому что вырублено, ни где-то у черта на куличках, а в самом центре, возле университета. А это уже вопросы общественной важности и даже в какой то степени политические.
Д.Щеглов Владимир Болотов
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Сегодня в 11:58
Владимир Николаевич, позвольте я освежу вашу память. Во время строительства СИА-ПРЕСС ЦЕНТРа действительно были вырублены березы. НО - проект здания был специально изменен таким образом, чтобы сохранить максимальное количество деревьев. А еще наш холдинг высадил в три раза больше деревьев взамен вырубленных. Так что пример, мягко говоря, нерелевантный.
Сергей Б
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Сегодня в 11:58
Депутат Болотов, ваще удивил своим взглядом на город. В парках и скверах пусть деревья остаются, а в остальных местах можно рубить. Чтоб как в Мордоре было.
Сергей Б
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Сегодня в 12:06
Нерелевантный. Надо запомнить это прикольное словцо. Хотя здесь все-таки слово демагогия, наверное, больше подходит. Особенно к слову депутат.
Сергей Б
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Сегодня в 12:16
Хотя, если совместить – нерелевантный депутат – то нормально.
Владимир Болотов Сергей Б
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Сегодня в 12:37
Странная дискуссия - надеюсь есть понимание что город - это постоянное строительство, которое без вырубки невозможно. Для того чтобы обеспечить баланс интересов и существуют нормативы градостроительного проектирования, регламентирующие процент застройки, процент озеленения, правила землепользования определяющие границы зеленых зон. Или вы предлагаете любое изменение состава зеленых насаждений , цветов фасадов - на местный референдум ??? или у "активистов" спрашивать ? - такая замена диктатуры пролетариата Мы же вроде в правовом государстве живем или по крайней мере стремимся к этому .
Владимир Болотов Д.Щеглов
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Сегодня в 12:39
А вы узнали в рассматриваемом случае - что сделал человек который вырубил березы ? Или есть инфо повод а с сутью проблемы потом разберемся - главное заголовок. Например - "Здание СИА пресс стало могилой для СОРОКА берез" ) Дмитрий - примите в качестве самоиронии
Швондер
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Сегодня в 12:48
Болотов молодец. Он на своем участке ничего не вырубал. Он так забарыжил
Д.Щеглов Владимир Болотов
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Сегодня в 12:49
Самоирония принимается Мы пытаемся связаться с собственниками. И даем площадку для всех, кто хочет высказаться на эту тему или может дать квалифицированное экспертное заключение.

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