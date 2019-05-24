Вырубили деревья на улице Энергетиков. Сорок сорокалетних берез и яблонь.

Обыденно и буднично. В двухстах метрах от Администрации города. Рядом со зданием Университета на центральной, одной из старейших улиц – улице Энергетиков. Просто пришли с бензопилой и спилили, аккуратно сложили распиленные чурочки в поленницы.

Сделали, потому что имеют право делать это на собственной территории! Спилили на глазах у жителей: взрослых, которых еще детьми возили на саночках мимо этой рощицы в детский сад, позднее игравших здесь школьниками после уроков; детей которые спрашивали у пап и мам, почему взрослые дяди это делают. Представляю, как всем было больно это видеть и как от этого стало мерзко на душе.

Несколько дней назад нам всем – сургутянам и прежде всего власти плюнули в лицо. Не просто плюнули, но еще и посмеялись при этом. Сделал это обычный человек – предприниматель с красивой русской фамилией. Зачем? Дело в деньгах. Нужна стоянка для бизнеса. Вот так все для него просто. Не просто только для всех нас. Что делать и как теперь быть?

Если люди (с трудом пишу это слово) понимают только язык прибыли и денег и им безразличны общественные интересы, с ними нужно говорить только на языке денег.

Сегодня на комитете попросил администрацию города подумать, как упорядочить вырубку на участках в частной собственности. Такой опыт есть в некоторых городах. Если потребуется для этого принятие закона, готов поддержать законодательную инициативу.

P.S. Сегодня вспомнил сцену из фильма «Калина красная», в которой герой Василия Шукшина обнимает березки со словами: «Ах, невестушки вы мои, нарядились. И молчат стоят. ...»

Своеобразный некролог по вырубленной негодяями березовой роще!