​В Сургуте школьники играют в «Прятки на сутки»?

Ежегодно в России пропадает около 35 тысяч детей. В каждом случае это происходит по индивидуальным причинам — конфликт с родителями, проблемы в учебе, неразделенная любовь. Однако после пропажи трех девочек в Сургуте горожане стали обсуждать новую игру — «Прятки на сутки». В соцсетях пишут, что квест стал популярным в России еще год назад.

Игра подразумевает, что ребенок уходит из дома, прячется, не беря с собой денег. Выходить на связь тоже не разрешается. Цель такой проверки «на слабо» — выжить.



Организаторами игры считаются администраторы неких групп в Сети, откуда ребенку поступает задание «спрятаться». Сотрудники полиции разных регионов устраивали проверки после таких сообщений, но не обнаружили подобные сообщества. В итоге правоохранители заявили, что «прятки» можно считать очередным фейком.

Игру считают выдумкой и в сургутской полиции. «Слухи ходят давно. Но

нет ни одного подтверждения тому, что дети, которые пропадают, проходят какие-то квесты.

Например, в ситуации, когда пропали девочки — двое из них заявили, что произошел конфликт с родителями, еще одна ушла за компанию, — пояснили сотрудники полиции в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС. — Подростки пропадают достаточно часто — кто-то не хочет возвращаться домой, кто-то просто заиграился, но чаще всего причиной становятся семейные конфликты».

К поиску пропавших детей часто подключаются волонтеры. Активистка регионального поискового отряда Дарья Евдокова в беседе с редакцией также подчеркнула, что за последнее время организацией не было зафиксировано случаев подобных игр. «Пик таких игр был пару лет назад. Сейчас ни мы, ни коллеги из других городов с этим не сталкиваемся», — заявила общественница.

Кроме того, она добавила, что, судя по опросу, который «Поиск пропавших детей в Сургуте» проводил на старте своей деятельности, большинство подростков не задумывались о том, чтобы уйти из дома. Дети, у которых возникала такая идея, называли главной причиной недопонимание родителей и родственников, а также жажду приключений.