​В России появится первый жилой дом с интерактивной подсветкой

Современные тенденции задают курс на мобильность – сегодня в онлайн-режиме можно сделать все – купить путевку, найти потерянный телефон, обучиться новой профессии или - управлять архитектурной подсветкой дома.

В прошлом году по приглашению наших коллег из YDIllumination, мы посетили Китайский городской и культурно-инновационный светотехнический форум в городе Шэньчжень, посвященный теме «Трансграничность и интеграция», где проанализировали новые наработки в области светотехники и возможности их применения.

В Россию мы вернулись не с пустыми руками: совместно со специалистами завода YDIlluminationмы спроектировали систему освещения, не имеющую аналогов в УрФО. Сейчас этот проект находится в стадии реализации.

Речь идет об интерактивной подсветке фасада, разработанной для 25-тиэтажного жилого дома, возводимого компанией «Сибпромстрой» в пойме реки Оби, на Югорском тракте.

Самый наглядный пример такой системы освещения, который, наверное, будет понятен и знаком каждому – можно увидеть в нашумевшем голливудском блокбастере 1983 года - «Бегущий по лезвию бритвы» с Харрисоном Фордом. Помните огромные фасады небоскребов с видеоинформацией, которые воссоздавали урабнистическую картинку 2019-го? Можно сказать, что для Сургута этот фильм оказался почти пророческим.

Подобные дорогостоящие проекты уже давно успешно реализуются в мировой практике - в одном только Шанхае их несколько десятков. Самыми известными интерактивными системами общепринято считаются: брюссельская «Dexia Tower» и нью-йоркский Empire State Building.

Empire State Building. Каждому дню недели соответствует свой цвет, а в праздники и знаменательные даты (День святого Патрика, Рождество, выборы президента США и др.) небоскреб подсвечивают особые комбинации цветов.

Освещение DexiaTowerработает по принципам световизуальной «игры» с участием людей. Система подсветки объединена единым алгоритмом, который под управлением человека дает нужную цветовую динамику и рисунок. Эпизодическое использование такого режима по желанию может превратить фасад здания в интеллектуальное световое полотно, выполняющее развлекательную и коммуникативную функции.

«Dexia Tower», Брюссель (Бельгия). Фото из сети

В России ярким примером применения интерактивной подсветки является одна из главных достопримечательностей современной Москвы: дома-книжки на Новом Арбате, фасады которых способны менять цвет, а изображение может "перетекать" с одного здания на другое.

Дома-книжки на Новом Арбате, Москва

Эта идея, основанная на принципах «живой архитектуры», нашла свое прямое отражение в разработанном нами проекте освещения сургутского жилого «небоскреба». Сложная система подсветки, работающая за счет взаимодействия световых приборов и дополнительного оборудования (датчики, камеры и пр.) сможет отслеживать их показания и переводить в световые образы.

Получается, своего рода, маяк, реагирующий на изменения внешней среды – который будет видно практически из любой обзорной точки Сургута.

Потенциал возможностей транслирования информации через интерактивный фасад открывается колоссальный: от элементарных погодных условий и праздничной тематики до более сложной и многокомпонентной анимационной проекции.

Чтобы создать такой облик требуется не так много оборудования, как может показаться на первый взгляд. По предварительным расчетам, в проекте освещения жилого дома на Югорском тракте планируется задействовать около 18 000 пиксельных источников света, при установленной мощности всей установки - 14 кВт (это как 7 стандартных электрочайников, включенных одновременно).

Управляется вся IT-система удаленно - с пульта, в режиме онлайн.

Анимация архитектурно-художественного освещения жилого дома на Югорском тракте, г.Сургут

Система интерактивной подсветки спроектирована в соответствии с нормами освещения жилых домов: функционирование освещения регламентируется строго отведенным временным промежутком и исключает возможность светового загрязнения - попадания прямых световых лучей в окна квартир.

Разумеется, интерактивная система освещения – слишком колоритный проект, чтобы тиражировать его в неконтролируемых масштабах на территории всего города.

Наш опыт сегодня имеет все шансы стать единственным в своем роде показательным пилотным проектом, реализованным в России на объекте жилого сектора и демонстрирующим колоссальные возможности современных технологий.

Реализация проекта намечена на осень этого года.

Справка: YDIllumination основана в 1984 году. Компания является производителем светодиодных осветительных приборов мирового класса и интеллектуальных систем управления. Имеет восемь филиалов и четыре международных представителя. В портфолио компании более 10 000 реализованных проектов наружного освещения фасадов зданий, мостов, парков - в более чем 70 странах мира (США, Великобритания, Франция, Австралия и пр.)