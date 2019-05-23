На сквер хватило

Храм в Екатеринбурге построят в другом месте: горожане, согласно результатам проведенного опроса, однозначно высказались за сохранение сквера. Трактовка простая: власть уступила народу, который, несмотря на жесткое сопротивление, не сдулся в два дня, а наоборот – продемонстрировал упрямое желание идти до конца. Каким бы этот конец мог быть – неизвестно, но пока не попробуешь, не узнаешь, правда? Власти не нужна эскалация, в стране и без того социальная напряженка, и храм мог бы стать лишь поводом для выражения недовольства по гораздо более широкому спектру накопленных проблем.

Сейчас происходит любопытное: по всей стране идет либо отказ от возведения культовых сооружений на спорной территории, либо живо стартует общественное обсуждение подобных проектов. География – Челябинск, Ульяновск, Санкт-Петербург, Красноярск, что-то похожее назревает и в Москве. Эффект домино. Дело не в том, конечно, что людей наконец услышали, а в том, что поступила вводная – граждан не драконить. Не мозолить глаза – нет, не храмами, а реализацией незатейливого принципа – где хочу, там и построю.

А я вот подумал: если бы обсуждение строительства кафедрального собора на углу Мира и Островского в Сургуте по времени совпало бы с екатеринбургской историей, могли бы мы тоже получить сквер вместо храма? Заодно уж. Ведь, помнится, именно сквер рассматривался как основная альтернатива.

Нет, конечно. И дело не в том, что в нашем случае был соблюден демократический принцип, проведен тот самый опрос. И даже не в том, что строительство сургутского храма не вызывало и не вызывает у горожан приступов идиосинкразии. Храм и храм, строят и строят. И даже не в том, что и сквер-то мы не особенно желали, полагая, что станет он прибежищем шумных компаний и прочих сопутствующих. А в том, что сургутянам по большей части было (и есть) все равно, что и где построят в их городе. В принципе – все равно. Нет предмета спора.

Не в моем же дворе, в самом деле, уплотняющую башенку воткнут. Не к моему дому очередной алкомаркет пристроят. Не по моему гаражу трассу проведут. Все, что там, за шлагбаумом, который каждый здравомыслящий сургутянин мечтает воткнуть на въезде в свой двор, – стройте что хотите, только меня не трогайте.

Я, например, считаю, что Сургут упустил исторический шанс обрести непременный атрибут всякого уважающего себя крупного города – красивое здание театра в центре. Масштабное, соразмерное территории, в современной архитектуре. Вы представляете, чтобы в Сургуте люди выходили на улицу ради строительства театра? Или против строительства храма? Или за? Просто выходили на улицу, если это не «Бессмертный полк» или Первомай?

Справедливости ради – местные власти ноги горожанам стараются не оттаптывать без особой необходимости. Даже с Газпромом судятся за зону отчуждения газопровода. Так, шалят по мелочи, в основном бизнесмены: то одно вместо другого построят, то деревья повырубают, то еще что. Долевое строительство – другая история, тут, наоборот, не строят, чего обещано. И тут уж пикеты – пожалуйста! – поскольку дело личное. И власти с пониманием относятся к проблемам трудящихся, которым есть что терять. Поскольку если терять будет нечего, то это уже пролетариат какой-то получится с цепями в виде процентов по ипотеке.

В Екатеринбурге, кстати, тоже подавляющему большинству горожан начхать. Это видно просто по количеству протестантов. А сработали два фактора. Первый – в России незаметно подросло поколение, осознавшее себя в парадигме европейских ценностей, со всеми этими правами человека, верховенством закона и прочей западной химерой. Они успели закончить школу до начала идеологической противоклещевой обработки или – вопреки ей, они успели поездить по загнивающим европам и америкам, они чувствуют себя так, что их очень сложно обмануть или загнать обратно, в охранительную дремучесть.

Они чутко реагируют на любую несправедливость, они еще не зачерствели, не обросли детьми и кредитами, не погрузились в пучину ежедневных изысканий хлеба насущного. И если предыдущему поколению, тоже пылкому и юному, жизнь сумела заткнуть рот иномарками, квартирами и видимым благополучием, то с этим поколением все сложнее – кредит почти закончен. А в чиновники или силовики идти не всем по вкусу.

Второй фактор чисто математический: Екатеринбург – полуторамиллионный студенческий город, там таких много. Чтобы отстоять сквер – хватило. Скверы в России теперь в почете.