​Чем занимаются ваши дети?

В Сургуте неизвестные избили двух мужчин. Избили средь бела дня, прямо под окнами многоэтажки на глазах у проходивших мимо подростков. Те засняли происходящее на телефон, видеозапись слили в интернет.

Сотни ужаснувшихся сургутян, посмотрев ролик, справедливо возмутились закадровыми репликами школьников: «На на***, на на**, на на*** /смех/», «Оооооо, е***** рот. Валяется на травке», «Я ментам позвоню», — «Да б****, встанут. Это же алкаши на***».

Комментаторы разделились на два фронта. Первые утверждают, что дети — звери, что в Сургуте растет поколение ублюдков, что скоро нельзя будет выходить из дома без травмата. Вторые заявляют: «Кто этих детей воспитал — моральные уроды», «Родители виноваты», «Позор их семьям!».

Вот о последней категории возмутившихся я и хочу поговорить. Ибо нет, друзья мои, дело не в одних лишь родителях. Ведь это не только «их» дети. Дети всегда общие, наши с вами. И — не сочтите за излишний пафос — ответственность за них мы несем совместно.

Когда СИА-ПРЕСС написал о засилье насвая в некоторых школа Сургута, для многих это стало открытием. Ссылку на материал пересылали в родительские чаты, обсуждали, волновались. А когда я рассказала о произошедшем группе старшеклассников из нескольких порядочных — я бы даже сказала примерных — школ города, то в ответ получила скептическое: «Ну да, это все знают, насвай сейчас везде».

А еще в некоторых школьных туалетах сегодня висят вежливые объявления: «Не курите здесь, пожалуйста». Но каждый день уборщицы обнаруживают несмытые бычки в унитазах. Или прямо на полу, рядом с насвайными плевками.

На родительских собраниях об этом не говорят — руководству школ не хочется выносить сор из избы и поднимать на уши департамент образования. Никого же за это по головке не погладят.

Но не в одних лишь вредных привычках дело.

Я бывала в школах и видела, как себя ведут дети. Их отношения с педагогами — не мое дело, а вот об отношении к педагогам скажу: такое понятие как «авторитет учителя» блекнет, начиная класса с пятого. Дети идут по школьным коридорам и матерятся. Да, мы все это делали. Но тихонько, исподтишка, чтобы не дай бог завуч не услышал. А сейчас школьники не считают нужным сдерживаться, даже когда учитель идет им навстречу.

Они не считают нужным сдерживаться даже когда ошиваются на детских площадках. Думаю, вы и сами ни раз становились этому свидетелями: когда в песочнице играют карапузы с родителями, а вокруг стоит шум нескончаемого и весьма неумелого русского мата. Замечания юным нарушителям порядка делают редко, боясь нарваться на ответную брань или на что похуже. Полицию тоже не вызывают — это как-то слишком серьезно, да и хлопотно.

Хотя существует статья 20.1. КоАП РФ за Мелкое хулиганство. Согласно ей нецензурнаябрань в общественных местах влечет наложение штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или арест на срок до пятнадцати суток.

Те единицы горожан, которые все-таки пытаются найти поддержку у стражей порядка, иногда сталкиваются с их равнодушием и бездействием. Участковые не всегда торопятся решить проблему.

Что мы имеем в конечном итоге: школы молчат, прохожие молчат, даже полиция не всегда реагирует. В этих условиях откуда взяться нравственности?

Конечно, порой виноваты родители — не углядели, дали развиться моральной неполноценности и жестокости в ребенке. Но то, чему не научила семья, должно научить общество, и не только в лице школы, а вообще — повсеместно.

Да, это требует мужества: шугнуть пьянствующих в подъезде малолеток, одернуть толпу школьников, которые матерятся на детской площадке, отругать великовозрастного болвана, который под гогот товарищей ломает скамейку в сквере, вызвать полицию на подростковую разборку во дворе, а потом дать показания. Но только так и можно бороться с тем, что мы презрительно называем «современное поколение».

Закончить все-таки хочется на позитивной ноте.

Вчера шла за хлебом и встретила девятилеток на велосипедах. Один ехал впереди, третий его нагонял и кричал вслед: «Это все неправда! Я такого не говорил, а ты… ты просто…»

Я напряглась, готовая услышать привычный для такой ситуации мат и возмущенно гаркнуть ребенку вслед что-нибудь поучительное.

Но мальчик лишь со злым возмущением выкрикнул: «Ты просто лжец!».

Приятно слышать, правда?

Дети — это лучшее зеркало для нации. Если нация неравнодушна и хорошо воспитана, то и ребенок будет таким же. А если нет — то о чем тут говорить?