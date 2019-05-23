16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,4913   EUR  71,8369  

​Чем занимаются ваши дети?

Читать Слушать (4:29) Скачать (4.11 МБ)

В Сургуте неизвестные избили двух мужчин. Избили средь бела дня, прямо под окнами многоэтажки на глазах у проходивших мимо подростков. Те засняли происходящее на телефон, видеозапись слили в интернет.

Сотни ужаснувшихся сургутян, посмотрев ролик, справедливо возмутились закадровыми репликами школьников: «На на***, на на**, на на*** /смех/», «Оооооо, е***** рот. Валяется на травке», «Я ментам позвоню», — «Да б****, встанут. Это же алкаши на***».

Комментаторы разделились на два фронта. Первые утверждают, что дети — звери, что в Сургуте растет поколение ублюдков, что скоро нельзя будет выходить из дома без травмата. Вторые заявляют: «Кто этих детей воспитал — моральные уроды», «Родители виноваты», «Позор их семьям!».

Вот о последней категории возмутившихся я и хочу поговорить. Ибо нет, друзья мои, дело не в одних лишь родителях. Ведь это не только «их» дети. Дети всегда общие, наши с вами. И — не сочтите за излишний пафос — ответственность за них мы несем совместно.

Когда СИА-ПРЕСС написал о засилье насвая в некоторых школа Сургута, для многих это стало открытием. Ссылку на материал пересылали в родительские чаты, обсуждали, волновались. А когда я рассказала о произошедшем группе старшеклассников из нескольких порядочных — я бы даже сказала примерных — школ города, то в ответ получила скептическое: «Ну да, это все знают, насвай сейчас везде».

А еще в некоторых школьных туалетах сегодня висят вежливые объявления: «Не курите здесь, пожалуйста». Но каждый день уборщицы обнаруживают несмытые бычки в унитазах. Или прямо на полу, рядом с насвайными плевками.

На родительских собраниях об этом не говорят — руководству школ не хочется выносить сор из избы и поднимать на уши департамент образования. Никого же за это по головке не погладят.

Но не в одних лишь вредных привычках дело.

Я бывала в школах и видела, как себя ведут дети. Их отношения с педагогами — не мое дело, а вот об отношении к педагогам скажу: такое понятие как «авторитет учителя» блекнет, начиная класса с пятого. Дети идут по школьным коридорам и матерятся. Да, мы все это делали. Но тихонько, исподтишка, чтобы не дай бог завуч не услышал. А сейчас школьники не считают нужным сдерживаться, даже когда учитель идет им навстречу.

Они не считают нужным сдерживаться даже когда ошиваются на детских площадках. Думаю, вы и сами ни раз становились этому свидетелями: когда в песочнице играют карапузы с родителями, а вокруг стоит шум нескончаемого и весьма неумелого русского мата. Замечания юным нарушителям порядка делают редко, боясь нарваться на ответную брань или на что похуже. Полицию тоже не вызывают — это как-то слишком серьезно, да и хлопотно.

Хотя существует статья 20.1. КоАП РФ за Мелкое хулиганство. Согласно ей нецензурнаябрань в общественных местах влечет наложение штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или арест на срок до пятнадцати суток.

Те единицы горожан, которые все-таки пытаются найти поддержку у стражей порядка, иногда сталкиваются с их равнодушием и бездействием. Участковые не всегда торопятся решить проблему.

Что мы имеем в конечном итоге: школы молчат, прохожие молчат, даже полиция не всегда реагирует. В этих условиях откуда взяться нравственности?

Конечно, порой виноваты родители — не углядели, дали развиться моральной неполноценности и жестокости в ребенке. Но то, чему не научила семья, должно научить общество, и не только в лице школы, а вообще — повсеместно.

Да, это требует мужества: шугнуть пьянствующих в подъезде малолеток, одернуть толпу школьников, которые матерятся на детской площадке, отругать великовозрастного болвана, который под гогот товарищей ломает скамейку в сквере, вызвать полицию на подростковую разборку во дворе, а потом дать показания. Но только так и можно бороться с тем, что мы презрительно называем «современное поколение».

Закончить все-таки хочется на позитивной ноте.

Вчера шла за хлебом и встретила девятилеток на велосипедах. Один ехал впереди, третий его нагонял и кричал вслед: «Это все неправда! Я такого не говорил, а ты… ты просто…»

Я напряглась, готовая услышать привычный для такой ситуации мат и возмущенно гаркнуть ребенку вслед что-нибудь поучительное.

Но мальчик лишь со злым возмущением выкрикнул: «Ты просто лжец!».

Приятно слышать, правда?

Дети — это лучшее зеркало для нации. Если нация неравнодушна и хорошо воспитана, то и ребенок будет таким же. А если нет — то о чем тут говорить?


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 19:02, просмотров: 322, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​В Сургуте школьники играют в «Прятки на сутки»?

​В Сургуте школьники играют в «Прятки на сутки»?
По правилам квеста дети должны выжить вне дома 24 часа без еды, воды и денег
Анастасия Якупова Сегодня в 18:38
247 0
​В России появится первый жилой дом с интерактивной подсветкой

​В России появится первый жилой дом с интерактивной подсветкой
Андрей Матыцин, генеральный директор ООО «Среда комфорта» Сегодня в 16:07
764 4
​Портал siapress.ru добавил новый сервис для своей аудитории

​Портал siapress.ru добавил новый сервис для своей аудитории
Теперь наших авторов и онлайн-интервью можно не только читать и смотреть, но и слушать
Редакция СИА-ПРЕСС 22 мая в 15:41
500 4
​Те, кто говорит, что протестовать бесполезно, или явные агенты власти, или идиоты

​Те, кто говорит, что протестовать бесполезно, или явные агенты власти, или идиоты
Что события в Екатеринбурге показали всей стране — в интервью с уральским политологом
Анна Богдевич 22 мая в 21:52
1096 6
Олег Владимиров

​Меня терзают смутные сомненья
Процессы наладились, деньги пошли, строительство возобновилось, пусть и не в привычном темпе. Были названы новые сроки сдачи, но и они срываются. Где деньги, Зин?
Олег Владимиров 22 мая в 11:39
1170 5
В России принят закон, разрешающий посещать пациентов в реанимациях

В России принят закон, разрешающий посещать пациентов в реанимациях
В Сургуте такая возможность есть
Лилия Сулейманова 22 мая в 11:01
745 0
​При желании запретить вырубку деревьев в Сургуте можно

​При желании запретить вырубку деревьев в Сургуте можно
Интервью с юристом Булатом Андабековым о ситуации с ликвидацией небольшой рощи на улице Энергетиков, 20
Лилия Сулейманова 22 мая в 10:34
1325 16
​Чтобы вернуть доверие дольщиков, нужно строить

​Чтобы вернуть доверие дольщиков, нужно строить
Предлагаю сфокусировать внимание не на поиске виновных, а на привлечении инвесторов, способных завершить строительство
Александр Пурышев, дольщик ЖК «Любимый» 21 мая в 19:31
1256 10
​«Мы будем рассматривать и максимально быстро решать социальные проблемы этой категории сургутян»

​«Мы будем рассматривать и максимально быстро решать социальные проблемы этой категории сургутян»
Глава Сургута Вадим Шувалов о проблемах дольщиков
Вадим Шувалов, глава Сургута 21 мая в 18:39
1034 6
​Когда достроят продолжение улицы Маяковского в Сургуте? СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Когда достроят продолжение улицы Маяковского в Сургуте? СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
На данный момент работы на участке не ведутся
Лилия Сулейманова 21 мая в 17:42
2094 3
Что делать, если не согласен с решением общего собрания собственников своего дома?

Что делать, если не согласен с решением общего собрания собственников своего дома?
​Оспорить решение можно в течение полугода после голосования
Анастасия Варвулева, старший помощник прокурора 21 мая в 13:31
706 3
Половина моя: самые богатые супруги сургутских чиновников — 2019 // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

Половина моя: самые богатые супруги сургутских чиновников — 2019 // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
На основе деклараций за 2018 год
Лилия Сулейманова 21 мая в 13:12
2153 2
​Как защитить себя от безработицы

​Как защитить себя от безработицы
Первое, что стоит понять — рынок уже достаточно давно работает по принципу «обучение всю жизнь». Это значит, что если есть желание быть востребованным, то учиться придется постоянно – в какой бы сфере вы ни трудились
Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал 21 мая в 13:01
469 0
ТОП-10 самых богатых сургутских чиновников — 2019 // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

ТОП-10 самых богатых сургутских чиновников — 2019 // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
На этот раз многие заработали на продаже своих машин и жилья
Лилия Сулейманова 20 мая в 17:39
2701 11
​Проблема дольщиков

​Проблема дольщиков
Необходимо в кратчайшие сроки создать рабочую с включением в нее представителей администрации города, депутатов, дольщиков, застройщиков и банков-залогодержателей…
Артем Кириленко, зампредседателя думы Сургута 20 мая в 16:45
1230 14
Главный врач Центра СПИД Югры опасается усиления межнациональной напряженности в Сургуте

Главный врач Центра СПИД Югры опасается усиления межнациональной напряженности в Сургуте
Причина тому — недовольство жильцов дома, которым мигранты — пациенты медучреждения, мешают спать по утрам
Лилия Сулейманова 20 мая в 12:50
1968 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика