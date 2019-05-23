​Портал siapress.ru добавил новый сервис для своей аудитории

Читатели siapress.ru смогут прослушать блоги журналистов и обозревателей нашей редакции в авторском исполнении. Также на портале будут доступны аудиоверсии онлайн-интервью. Этот сервис был внедрен на наш информационно-аналитический портал накануне. Чтобы прослушать или скачать соответствующее аудио, нужно нажать на кнопку внутри материала.

Первыми озвученными статьями на нашем портале стали блоги Дмитрия Щеглова, Людмилы Осьминкиной и Анастасии Якуповой.

Также иконки, которые позволят прослушать или скачать аудио, есть на главной странице портала.

«Мы сделали это для удобства нашей аудитории. Почти 70 процентов наших читателей заходят на siapress.ru с мобильных устройств. В нынешнем темпе жизни читать материалы или смотреть длинные видеозаписи становится все сложнее, поэтому мы даем возможность прослушать наши блоги, а также аудиодорожки онлайн-интервью без отрыва от повседневных занятий – прогулки, поездки на работу или домашних дел», – рассказывает главный редактор siapress.ru Дмитрий Щеглов.

В планах редакции еще нескольких существенных преобразований как в техническом плане, так и в области контента. «Работаем над качеством и оформлением наших онлайн-интервью, заметные подвижки вы увидите к началу июня», – анонсирует главный редактор портала.

Если у вас, уважаемые читатели, есть какие-то идеи и пожелания о том, как улучшить наш портал – пишите об этом в комментариях к этой новости либо на почту scheglov@siapress.ru, все они будут рассмотрены.