​Меня терзают смутные сомненья

Все заметили, что на первом совещании рабочей группы по проблемам дольщиков в мэрии отсутствовали сами дольщики. Было сказано, что их позовут после. Мне такой подход понятен: чего зря устраивать балаган, требования дольщиков мы знаем, давайте сначала придумаем, что им отвечать, а потом уже позовем.

По-настоящему настораживает другое: на совещании присутствовали представители застройщиков и банков-кредиторов, а от них никакой содержательной информации в адрес присутствующих журналистов и, соответственно, общественности не поступило. За всех ответил Вадим Шувалов: дорожная карта, консультации с банками, мониторинг строительства, решение социальных проблем дольщиков.

Особо подчеркнул – именно социальных проблем. А это какие? Ну, например, дольщику жить негде, и на аренду не хватает, или жилье аварийное. Это – социальная проблема, дадут общагу. Другими словами, мэр завуалировано послал сигнал – сделаем, что сможем, но РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ введения в эксплуатацию перечисленных зданий не будем. И не обязаны. И это отчасти справедливо. Отчасти – потому что если эту проблему не решить, она в итоге может стать СОЦИАЛЬНОЙ.

А как ее решить правильно, если непонятно, из-за чего она возникла? Непосредственные двигатели процесса – застройщики – молчат или выходят на связь с обществом посредством пиар-заготовок в жанре «все хорошо, прекрасная маркиза». То строителей под телесъемки нагонят на объект, то успокоительную пресс-конференцию соберут, где, опять же, обходятся общими фразами и размытыми формулировками. Впрочем, сейчас нет и этого.

Напомню, что проблема образовалась весной прошлого года, когда после введения законодательных новшеств на несколько месяцев зависла отлаженная система взаимоотношений банков и застройщиков. Тут строителей впору пожалеть – ну вот такое у нас государство, хотят как лучше, а получается как всегда; и вспомнить старую мудрость: не трогай то, что работает.

Но, по словам тех же застройщиков, ситуация вроде бы выправилась. Процессы наладились, деньги пошли, строительство возобновилось, пусть и не в привычном темпе. Были названы новые сроки сдачи – второй квартал 2019-го плюс год до выдачи ключей. Понятно, что по разным объектам разные даты, я не уточняю, поскольку важно то, что и новые сроки срываются. Почему? Где деньги, Зин?

Возможно, новый камень преткновения вновь подложило государство – вступившими минувшим летом в силу изменениями к федеральному закону «Об участии в долевом строительстве…» (речь идет о законе № 175-ФЗ). Там все очень интересно, хоть и запутано, поскольку надо учитывать и подписанный годом ранее №214-ФЗ. По новоиспеченным правилам выходит так, что застройщик может собирать средства новых дольщиков только в рамках одного проекта, будь то отдельный дом или застраиваемый квартал. Или в разных проектах, но размещенных на одном земельном участке. В общем, если у тебя в работе несколько ЖК в разных концах города или в разных городах, то деньги собирать можно только в рамках реализации одного.

Такая вот прогрессивная идея, один застройщик – один проект.

А как достраивать остальные, те, что уже в работе? Ведь целевой кредит в банке застройщик тоже не может взять, если к строительству не привлекаются дольщики. А дольщиков можно привлечь только в рамках одного проекта. Замкнутый круг. Я не утверждаю, что в Сургуте именно это послужило причиной остановки, просто рассуждаю, что теоретически такой сценарий возможен. Ведь новые сроки вновь сорваны, а достоверной информации из первых рук нет.

Тогда следующий вопрос: почему застройщики упорно молчат, а не трубят во все трубы?

Зато речь идет о привлечении неких «инвесторов» для завершения строительства. На каких юридических основаниях и кого можно привлечь, если даже банковские кредиты возможны в «долевке» в весьма узком сегменте? Для меня это еще один вопрос без ответа. Ответить могли бы – вы не поверите! ­– представители застройщиков. Но они молчат. Коммерческая, видать, тайна.

Правда, как-то обмолвились, что потенциальных инвесторов отпугивает необходимость платить неустойку за нарушение сроков строительства – и предложили под это дело дольщикам отказаться от получения предусмотренной законодательством неустойки в добровольном порядке. В обмен на ремонт будущей квартиры. Тут меня тем более терзают смутные сомненья, ибо инвестор становится правопреемником обязательств застройщика только если покупает его с потрохами. Именно об этом идет речь? Или я опять что-то путаю?

Из сказанного мэром можно понять, что закрывать финансовые дыры предполагается в том числе за счет реализации активов застройщика. Что кстати, может войти в противоречие с интересами потенциального инвестора в нашей гипотетической редакции. Ведь в переводе на русский это означает, что застройщиками, по сути, закроют образовавшуюся СОЦИАЛЬНУЮ проблему. Даже если получится довести до завершения нынешние объекты, о строительстве новых можно не заикаться – одного Матросова на две амбразуры уже не хватит.

И, кстати, совсем скоро механизм долевого строительства в корне изменится. Вместо перечисления кредитных средств застройщику на строительство жилья, они будут аккумулироваться на специальном счете. Попросту говоря – лежать. Оттуда они попадут к застройщику только ПОСЛЕ ТОГО, как он передаст готовую квартиру дольщику. То есть на рынке победит принцип Остапа Бендера «утром стулья – днем деньги». Так тоже можно, как говорил монтер Мечников, но деньги – вперед! Иначе на что строить?

А строить, видимо, придется на кредитные средства (кредиты, напомню, возможны в рамках одного долевого проекта на застройщика). Сама по себе схема более надежна для дольщика, но за все надо платить, в том числе за надежность. Удивлюсь, если в стоимость квадратного метра не впихнут проценты по этому кредиту. То есть дольщик заплатит процент дважды – за себя, и за застройщика. Впрочем, если банк сможет крутить эти замороженные средства, то неплохо бы задуматься, наоборот, о прибыли дольщика-кредитополучателя-инвестора. Но тогда снижается надежность… Уф-ф-ф…

Успокоимся на том, что до всего этого может и не дойти, поскольку от такой нечеловеческой заботы рынок долевого строительства попросту схлопнется от недостатка и/или дороговизны оборотных средств. Погибнет от сердечного кассового разрыва. А это значит, что даже если нынешняя ситуация неким волшебным образом (Наталья Комарова в помощь) рассосется, мы еще вспомним «долевку» тихим добрым словом.

Почитайте еще мнение сургутского дольщика о сложившейся ситуации, а также высказывание главы города Вадима Шувалова об этой проблеме.