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В России принят закон, разрешающий посещать пациентов в реанимациях

В Сургуте такая возможность есть

kstnews.kz
kstnews.kz

Закон, разрешающий родственникам посещать пациентов в реанимации и палатах интенсивной терапии, принят Госдумой в третьем окончательном чтении.

Напомним, он был внесен в Госдуму в январе прошлого года, после того как в 2016 году в сети появилась петиция к министру здравоохранения Веронике Скворцовой, в которой россияне требовали законодательно разрешить посещение больных в реанимации. Тогда Минздрав направил в регионы письмо «О правилах посещения родственниками пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии». В нем было указано, при соблюдении каких условий доступ родных к больному может быть одобрен.

В Сургуте особых проблем с посещением родственниками пациентов в реанимации, никогда не было. Например, в Сургутской ОКБ СИА-ПРЕСС рассказали, что такие визиты разрешают, когда состояние больного предполагает неблагоприятный исход. А в Сургутской травматологии, по словам заместителя главного врача по анестезиологии-реанимации Галины Семеньковой, такие посещения хотя и разрешаются, но их количество стараются минимизировать: «Некоторым пациентам мучительно дается нахождение в сознании в тяжелом состоянии, изолированными от близких людей. Их присутствие и поддержка иногда может благотворно сказываться на пациенте. Но это и нагрузка, которую необходимо минимизировать на этапе реанимации, а иногда и исключить совсем».

Отметим, что посетители отделения реанимации не должны иметь признаков острых инфекционных заболеваний (подтверждающие медсправки при этом не требуются), не должны шуметь и мешать медперсоналу, не могут приходить в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также допуск в реанимацию закрыт для детей до 14 лет.


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Сегодня в 11:01, просмотров: 450, комментариев: 0


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