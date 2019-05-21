​Чтобы вернуть доверие дольщиков, нужно строить

В этой публикации постараюсь выразить свое мнение как дольщика ЖК «Любимый». Сразу оговорюсь, что это не первый мой опыт участия в долевом строительстве.

Свою первую однокомнатную квартиру приобрёл в 2004 году с помощью удачного, на мой взгляд, проекта СГОО «МЖК - Инициатива» под руководством Ильи Кандакова. С появлением семьи возникла необходимость улучшения жилищных условий и участия в 2005 в долевом строительстве дома и заключения договора с компанией «Северстрой». При заключении договоров каждая из сторон принимала на себя обязательства и риски. В данных случаях обязательства были исполнены.

В конце 2014 года был принят федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в который по настоящее время внесено более 20 изменений. С 1 июля 2018 года вступили в силу изменения в отношении долевого строительства, которые закреплены федеральным законом от 01.07.2018 № 175-ФЗ. Согласно новым правилам ужесточились требования к застройщикам, как в отношении контроля государством их строительной деятельности, так и в оформлении сделки с дольщиками, финансирования строительства жилых объектов.

Не вдаваясь в подробности, в том числе страхования ответственности при заключении ДДУ, к сожалению, не все застройщики были готовы к данным изменениям в силу специфики выбранной модели финансирования, что и стало одной из причин невыполнения плана реализации, заключения новых договоров, финансирования строительства и выполнения обязательств перед дольщиками.

При жесткой регламентации коммерческих банков со стороны ЦБ РФ оказались тщетными попытки увеличения кредитных лимитов и реструктуризации ссудной задолженности части застройщиков. Влияние внешних факторов и ранее становилось причиной роста расходов и в других отраслях экономики.

В силу сложившейся ситуации предлагаю сфокусировать внимание не на поиске виновных, составлении дорожных карт, проведении встреч и совещаний, а на поиске и привлечении инвесторов, способных завершить строительство.

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