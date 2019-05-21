16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,5372   EUR  71,9654  

​Чтобы вернуть доверие дольщиков, нужно строить

В этой публикации постараюсь выразить свое мнение как дольщика ЖК «Любимый». Сразу оговорюсь, что это не первый мой опыт участия в долевом строительстве.

Свою первую однокомнатную квартиру приобрёл в 2004 году с помощью удачного, на мой взгляд, проекта СГОО «МЖК - Инициатива» под руководством Ильи Кандакова. С появлением семьи возникла необходимость улучшения жилищных условий и участия в 2005 в долевом строительстве дома и заключения договора с компанией «Северстрой». При заключении договоров каждая из сторон принимала на себя обязательства и риски. В данных случаях обязательства были исполнены.

В конце 2014 года был принят федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в который по настоящее время внесено более 20 изменений. С 1 июля 2018 года вступили в силу изменения в отношении долевого строительства, которые закреплены федеральным законом от 01.07.2018 № 175-ФЗ. Согласно новым правилам ужесточились требования к застройщикам, как в отношении контроля государством их строительной деятельности, так и в оформлении сделки с дольщиками, финансирования строительства жилых объектов.

Не вдаваясь в подробности, в том числе страхования ответственности при заключении ДДУ, к сожалению, не все застройщики были готовы к данным изменениям в силу специфики выбранной модели финансирования, что и стало одной из причин невыполнения плана реализации, заключения новых договоров, финансирования строительства и выполнения обязательств перед дольщиками.

При жесткой регламентации коммерческих банков со стороны ЦБ РФ оказались тщетными попытки увеличения кредитных лимитов и реструктуризации ссудной задолженности части застройщиков. Влияние внешних факторов и ранее становилось причиной роста расходов и в других отраслях экономики.

В силу сложившейся ситуации предлагаю сфокусировать внимание не на поиске виновных, составлении дорожных карт, проведении встреч и совещаний, а на поиске и привлечении инвесторов, способных завершить строительство.

Читайте также, как планирует решать проблему дольщиков глава города Вадим Шувалов. И разбор ситуации от корреспондента ИА СИА-ПРЕСС.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 19:31, просмотров: 159, комментариев: 2


QR код
Комментарии:
крокодил
не нравится
Сегодня в 20:12
Верно!
Но, хозяйственной базу ГК Северстрой не вернуть. Спецы ушли. Поздно!
Моби
не нравится
Сегодня в 20:31
Соседняя новость - "В Сургуте цены на новостройки — одни из самых высоких в России"
То есть имея такие цены квартир они умудрились напортачить!
Уголовные дела им, а не инвесторов

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Чтобы вернуть доверие дольщиков, нужно строить

​Чтобы вернуть доверие дольщиков, нужно строить
Предлагаю сфокусировать внимание не на поиске виновных, а на привлечении инвесторов, способных завершить строительство
Александр Пурышев, дольщик ЖК «Любимый» Сегодня в 19:31
158 2
​«Мы будем рассматривать и максимально быстро решать социальные проблемы этой категории сургутян»

​«Мы будем рассматривать и максимально быстро решать социальные проблемы этой категории сургутян»
Глава Сургута Вадим Шувалов о проблемах дольщиков
Вадим Шувалов, глава Сургута Сегодня в 18:39
171 2
​Когда достроят продолжение улицы Маяковского в Сургуте? СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Когда достроят продолжение улицы Маяковского в Сургуте? СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
На данный момент работы на участке не ведутся
Лилия Сулейманова Сегодня в 17:42
283 1
Что делать, если не согласен с решением общего собрания собственников своего дома?

Что делать, если не согласен с решением общего собрания собственников своего дома?
​Оспорить решение можно в течение полугода после голосования
Анастасия Варвулева, старший помощник прокурора Сегодня в 13:31
283 0
Половина моя: самые богатые супруги сургутских чиновников — 2019 // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

Половина моя: самые богатые супруги сургутских чиновников — 2019 // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
На основе деклараций за 2018 год
Лилия Сулейманова Сегодня в 13:12
810 2
​Как защитить себя от безработицы

​Как защитить себя от безработицы
Первое, что стоит понять — рынок уже достаточно давно работает по принципу «обучение всю жизнь». Это значит, что если есть желание быть востребованным, то учиться придется постоянно – в какой бы сфере вы ни трудились
Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Сегодня в 13:01
333 0
ТОП-10 самых богатых сургутских чиновников — 2019 // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

ТОП-10 самых богатых сургутских чиновников — 2019 // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
На этот раз многие заработали на продаже своих машин и жилья
Лилия Сулейманова 20 мая в 17:39
2273 8
​Проблема дольщиков

​Проблема дольщиков
Необходимо в кратчайшие сроки создать рабочую с включением в нее представителей администрации города, депутатов, дольщиков, застройщиков и банков-залогодержателей…
Артем Кириленко, зампредседателя думы Сургута 20 мая в 16:45
1046 14
Главный врач Центра СПИД Югры опасается усиления межнациональной напряженности в Сургуте

Главный врач Центра СПИД Югры опасается усиления межнациональной напряженности в Сургуте
Причина тому — недовольство жильцов дома, которым мигранты — пациенты медучреждения, мешают спать по утрам
Лилия Сулейманова 20 мая в 12:50
1707 0
Как сделать сургутский театр прибыльным

Как сделать сургутский театр прибыльным
Важный шаг – включение обязательного похода каждого школьника в театр на соответствующую его возрасту постановку в программу средней школы
Сергей Антонов, сургутянин 20 мая в 14:03
874 11
Отрадно, что музейное дело в нашем городе в руках увлеченных и высокопрофессиональных специалистов

Отрадно, что музейное дело в нашем городе в руках увлеченных и высокопрофессиональных специалистов
Вадим Шувалов, глава Сургута 18 мая в 10:31
854 2
​Учет и контроль

​Учет и контроль
СИА-ПРЕСС – об итогах прошедшей недели
Олег Владимиров 17 мая в 22:24
1239 3
Для кампуса в Сургуте уже сделано очень много

Для кампуса в Сургуте уже сделано очень много
Но еще можно передать свои идеи и видение функционирования объекта разработчикам для анализа и учета в концепции
Артем Кириленко, зампредседателя думы Сургута 17 мая в 17:16
1711 18
​Александр Фокеев: «Некоторые выходят после спектакля со словами: «А кто такой анчар?»…

​Александр Фокеев: «Некоторые выходят после спектакля со словами: «А кто такой анчар?»…
Интервью с руководителем молодежной студии Сургутского театра и режиссером премьеры «В часы забав…» — об учениках и учителях, прогрессивном преподавании и о том, зачем хулиганить с Пушкиным
Надежда Макаренко 17 мая в 16:46
1552 0
​Артем Кириленко: Проблемы дольщиков ЖК «Уютный» не новы для Сургута и всегда находятся на особом контроле губернатора и правительства Югры

​Артем Кириленко: Проблемы дольщиков ЖК «Уютный» не новы для Сургута и всегда находятся на особом контроле губернатора и правительства Югры
Зампредседателя думы Сургута о вкладчиках «Северстроя», которые боятся остаться без квартир
Артем Кириленко, зампредседателя думы Сургута 16 мая в 17:09
1612 14
​Недострой в центре Сургута может стать социальным объектом

​Недострой в центре Сургута может стать социальным объектом
Городская администрация и застройщик обсуждают возможность выкупа или аренды здания на пересечении улиц Майская и Декабристов
Анастасия Якупова 16 мая в 15:37
5457 8
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика