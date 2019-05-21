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​«Мы будем рассматривать и максимально быстро решать социальные проблемы этой категории сургутян»

Глава Сургута Вадим Шувалов о проблемах дольщиков

В администрации Сургута прошло первое совещание рабочей группы по «завершению строительства проблемных жилых домов» под председательством главы города Вадима Шувалова. В ходе мероприятия глава Сургута рассказал о том, какие меры будут предприняты для решения проблем дольщиков, и что уже было сделано сотрудниками мэрии в этом направлении:

Собрал рабочее совещание по той ситуации, которая возникла сегодня в городе, связанной с завершением строительства проблемных объектов жилищного строительства. В настоящее время имеются проблемы по строительству многоквартирных жилых домов у следующих застройщиков: «Северстрой», «ДЭП», «Салавир» «Новострой» и «Востокстройкапитал».

По моему поручению в результате взаимодействия застройщиками с банками «Сургутнефтегазбанк» и «Сбербанк» разработаны и утверждены распоряжением администрации города дорожные карты по проведению мероприятий в целях получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилых домов, в которых перечислены мероприятия, направленные на организацию застройщика по скорейшему возобновлению проведения строительно-монтажных работ и завершению строительства жилых домов путем реализации активов компаний, свободных помещений, реструктуризации долга организаций, а также привлечения средств инвестора. Дорожные карты размещены на официальном портале администрации города для информирования граждан-участников долевого строительства жилых домов.

Сотрудниками администрации города совместно с надзорными органами обеспечено проведение еженедельных осмотров строящихся объектов, фиксирование фактов проведения строительно-монтажных работ, а также размещение информации о ходе выполнения мероприятий предусмотренных дорожной картой, которые будут обновляться ежемесячно не позднее 30 числа.

Я лично встречался с руководством банков-кредиторов по вопросам финансирования окончания строительства проблемных МКД (многоквартирных домов — прим.ред.). Очередная встреча с руководством ПАО «Сбербанк» в УрФОзапланирована на 21 мая 2019 года. Я как раз буду находиться в Екатеринбурге, поэтому наметил такую встречу.

Мною принято решение по созданию рабочей группы, в которую будут входить представители дольщиков от каждого проблемного дома, а также представители администрации, на которой мы будем рассматривать и максимально быстро решать социальные проблемы этой категории сургутян. Подчеркиваю: социальные проблемы этой категории сургутян.

Между тем, сами дольщики планируют устроить массовый пикет у мэрии накануне визита в Сургут губернатора Югры Натальи Комаровой.



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Сегодня в 18:39, просмотров: 172, комментариев: 2


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Комментарии:
крокодил
не нравится
Сегодня в 19:26
Кааого черта вы собрались решать проблемы хозяйствующих субъектов?
Альберт Леонов крокодил
не нравится
Сегодня в 20:26
Они "карту" подписали... Причем сами ее сочинили и сами подписи поставили!

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Мнения

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