​Вадим Николаевич, они вас звали

Проблемы дольщиков в Сургуте — одна из самых обсуждаемых тем в информационном пространстве города. Вопрос затрагивает тысячи сургутян — люди по-настоящему боятся остаться без квадратных метров, в которые были вложены миллионы рублей. У многих семей ипотеки, маленькие дети, некоторые планировали переезд из близлежащий поселков, который пришлось отложить на неопределенный срок. Финансовые проблемы строительных компаний могут привести к тому, что жители останутся без квартир, а у Сургута появятся десятки недостроенных жилых домов.

В итоге глава города Вадим Шувалов решил создать рабочую группу, где представители администрации и сами дольщики будут «рассматривать и максимально быстро решать социальные проблемы этой категории сургутян». Примечательно, что «пробная» встреча прошла без самих дольщиков, зато на нее позвали журналистов. В ходе заседания им дали послушать мнение главы и силовиков, а вот узнать позицию застройщиков и банков не разрешили.

Приветствуя пришедших на встречу, Шувалов заявил: «Собрал рабочее совещание по той ситуации, которая возникла сегодня в городе, связанной с завершением строительства проблемных объектов жилищного строительства».

После этих слов мне захотелось напомнить главе Сургута, что ситуация возникла не «сегодня».

Да, администрация разработала дорожную карту по проблемным жилым комплексам, но этому документу чуть больше месяца. А проблемы начались около года назад, когда строительство на многих объектах было приостановлено. Однако письма дольщиков оказались замечены только сейчас, когда они стали просить помощи у губернатора, депутатов Госдумы, выходить на пикеты и озвучивать свою позицию в СМИ.

Встречаясь с инициативными группами вкладчиков из разных ЖК, я слышала одно и то же: «Мы пишем обращения с лета 2018 года, а в ответ получаем чиновничьи отписки». Люди ждали конкретных действий, активной застройки и диалога с властью. В беседах дольщики говорили, что многие из собственников готовы объявлять головку и выходить на протестные акции. Это вылилось в пикетирование у сургутской мэрии и отдела жилинспекции. Но и здесь

многие сотрудники администрации продемонстрировали безразличие к стоящим под их окнами сургутянам.

Тогда и был упущен последний шанс продемонстрировать, что чиновникам не все равно, когда жители просят помощи.

Сейчас в ситуацию вмешалась губернатор округа Наталья Комарова. Она написала в Instagram, что ей известны поднятые дольщиками проблемы: «Я поручения дала, но понимаю, что, к сожалению, мои коллеги не информируют вас о решениях. Приношу за всех нас извинения». Комарова запланировала поездку в Сургут на 27 мая и пригласила горожан поговорить об этой проблеме.

На данный момент дольщики ждут встречу с руководителем региона — но не для создания очередной «дорожной карты», а чтобы узнать, примет ли окружная власть конкретные меры для разрешения конфликта, получат ли собственники квартиры или им остается ждать очередного срыва сроков.