​Когда достроят продолжение улицы Маяковского в Сургуте? СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

«Будут достраивать дорогу от 30 лет Победы до Университетской? Так, ради интереса. Говорили же, что средства выделены», — написал на редакционную почту сургутянин Егор Ш.

Напомним, о том, что в этом году почти 220 млн рублей потратят из горбюджета на окончание строительства продолжения улицы Маяковского, чиновники сообщили в конце марта на заседании бюджетного комитета городской думы.

Однако, как стало известно СИА-ПРЕСС, мартовский аукцион не состоялся, поэтому работы до сих пор не начались.

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрий Валгушкин рассказал корреспонденту, что новый аукцион пройдет в июне. В случае, если подрядчик найдется, работы по завершению строительства продолжения улицы Маяковского должны будут быть закончены до конца года.

Из предыдущего ответа СИА-ПРЕСС вы узнаете, можно ли поставить светоотражающие пломбы по полису ОМС.

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