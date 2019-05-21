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​Срубили деревья…

Это когда-то они были украшением города, а сегодня стали помехой для развития частной предпринимательской инициативы

Вот вроде бы все по закону: хозяин-предприниматель на СВОЕЙ земле срубил несколько (десятков) деревьев. Поскольку выкупил этот участок со всем его содержимым, включая зеленые насаждения. Владелец земли решил, что ему сегодня не цветущие деревья нужны, а удобная парковка в центре города. Имел такое законное право. Так что прокуратуру, Природнадзор и прочие силовые и надзорные структуры звать на место вырубки не имеет смысла. Администрация тоже беспомощно разводит руками – мол, мы тут вообще ни причем, территория частная, собственник волен делать, что хочет.

Ну а то, что на этом пятачке на улице Энергетиков кто-то когда-то посадил первые, как рассказывают жители соседних домов, яблони и редкие в наших краях карельские березы, - это уже частности. Это когда-то они были украшением города, а сегодня стали помехой для развития частной предпринимательской инициативы. (Специально для комментаторов СИА-ПРЕСС: это была ирония).

И хотя все по закону, у меня лично возник ряд вопросов к сургутской администрации и другим знатокам законодательства. Если на частной земле собственник может делать все, что ему взбредет в голову, что будет, если он захочет, к примеру, убрать или перенести инженерные коммуникации? Они по городу всюду, а мне, например, как собственнику, мешают!

В этом случае наверняка существует куча каких-то иных правил и законов, которые не позволяют владельцу земли дойти до такого маразма. В таком случае почему бы не прописать условия в Правилах благоустройства города или тех же Правилах землепользования и застройки о том, что хозяин участка не имеет права трогать многолетние, не им посаженные деревья в городской черте. В крайнем случае (при самой острой необходимости) получать от городских властей разрешение на вырубку каждого дерева с обязательной компенсацией. Причем, лучше не денежной, а натуральной – в виде посадки такого же количества таких же пород деревьев.

Если кто-то скажет, что подобная норма не соответствует федеральному законодательству, отмечу, что подобные законы еще несколько лет назад были приняты в Москве и Санкт-Петербурге. Ну да, это города федерального значения, но прецедент-то создан!

А пока сургутские власти отмахиваются от негодующих горожан, объясняя происходящее нормами закона, город медленно, но верно превращается в «каменный мешок» с редкими вкраплениями зеленых зон. Реконструкция парка «За Саймой» - это, конечно, здорово, но хотелось бы видеть какое-то количество деревьев внутри микрорайонов. И рядом с офисными зданиями в том числе.


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Сегодня в 14:03, просмотров: 433, комментариев: 12


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Комментарии:
gunter
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Сегодня в 14:11
Молодец, Людмила!
zemlymag
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Сегодня в 14:25
А СИА пресс может отправить запрос на предоставление разрешительный документов в том числе градостроительный план на данный земельный участок, без него нельзя ничего строить/реконструировать даже на СВОЕМ участке.
Сергей Б
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Сегодня в 15:01
В европах даже в некоторых собственных квартирах ремонт делать нельзя, гвоздика даже забить, если эти квартиры в домах, которые имеют историческую ценность. А деревья в Сургуте, это ценность. В десятикратном размере восстанавливать, если многолетние насаждения порубили. Половина еще и не вырастит.
Мудрец
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Сегодня в 15:02
Господа, ваши эмоции понятны, но...право собственности на землю позволяет собственнику земельного участка делать что угодно и с деревьями, и с почвой, и с тем, что под почвой этого участка. Это прописано в Гражданском кодекс РФ. И поэтому, мэрия не имеет право что-то указывать собственнику.
Сергей Б Мудрец
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Сегодня в 15:04
Ага, купить участок и нефтянную вышку поставить. Думай, что пишешь.
Сергей Б
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Сегодня в 15:08
Альберт Леонов конструкцию с портретом Сталина на частную собственность, в виде забора вешал. Сутки провисела.
Альберт Леонов
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Сегодня в 16:30
Хорошо написала Людмила. Вырубать деревья и садить на их место новые или не садить просто стоянку делать - любимая забава всех. В Омске вырубили все большие деревья и посади новые...
Что может Власть в этом случаи?
Может если захочет, а если не захочет - то и не может.
Рубят деревья под благим видом везде в городе. Новые дома строить надо - рубим, стоянку - рубим... Зато прививаем любовь к природе у детей. Очень показательные примеры. Машины ставим на газоне, что такого?! Не мое же....
Сергей Б
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Сегодня в 16:30
В общем, правила нужны соответствующие здравому смыслу и их выполнение. Во всем. Закон называется и его исполнение. Но только, начиная со здравого смысла дефицит. Церкви ставят, ставят, все равно дефицит. Да и Церкви, говорят без здравого смысла ставят. И говорят те, у кого со здравым смыслом дефицит.
Моби Мудрец
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Сегодня в 16:57
глупости - нельзя просто так взять и вырубить (надо вникнуть в нормы городские, там по-любому все прописано).
Тут же даже мэр проболтался, что там есть РАЗРЕШЕНИЕ на строительство парковки, то есть чинуши одобрили это дело.
Моби
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Сегодня в 17:00
щас мы еще увидим, что чинуши по-тихому въезд с дороги разрешат проложить (там же только через двор можно проехать)
Моби zemlymag
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Сегодня в 17:09
плюсом запросить конкретный документ, подписанный конкретным чиновником. Почитаем, кто там считает асфальт нужнее деревьев
gunter
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Сегодня в 17:31
К сожалению, парковки, а не деревья, в головах у большинства сургутян. Это отсюда.

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