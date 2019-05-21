​Срубили деревья…

Вот вроде бы все по закону: хозяин-предприниматель на СВОЕЙ земле срубил несколько (десятков) деревьев. Поскольку выкупил этот участок со всем его содержимым, включая зеленые насаждения. Владелец земли решил, что ему сегодня не цветущие деревья нужны, а удобная парковка в центре города. Имел такое законное право. Так что прокуратуру, Природнадзор и прочие силовые и надзорные структуры звать на место вырубки не имеет смысла. Администрация тоже беспомощно разводит руками – мол, мы тут вообще ни причем, территория частная, собственник волен делать, что хочет.

Ну а то, что на этом пятачке на улице Энергетиков кто-то когда-то посадил первые, как рассказывают жители соседних домов, яблони и редкие в наших краях карельские березы, - это уже частности. Это когда-то они были украшением города, а сегодня стали помехой для развития частной предпринимательской инициативы. (Специально для комментаторов СИА-ПРЕСС: это была ирония).

И хотя все по закону, у меня лично возник ряд вопросов к сургутской администрации и другим знатокам законодательства. Если на частной земле собственник может делать все, что ему взбредет в голову, что будет, если он захочет, к примеру, убрать или перенести инженерные коммуникации? Они по городу всюду, а мне, например, как собственнику, мешают!

В этом случае наверняка существует куча каких-то иных правил и законов, которые не позволяют владельцу земли дойти до такого маразма. В таком случае почему бы не прописать условия в Правилах благоустройства города или тех же Правилах землепользования и застройки о том, что хозяин участка не имеет права трогать многолетние, не им посаженные деревья в городской черте. В крайнем случае (при самой острой необходимости) получать от городских властей разрешение на вырубку каждого дерева с обязательной компенсацией. Причем, лучше не денежной, а натуральной – в виде посадки такого же количества таких же пород деревьев.

Если кто-то скажет, что подобная норма не соответствует федеральному законодательству, отмечу, что подобные законы еще несколько лет назад были приняты в Москве и Санкт-Петербурге. Ну да, это города федерального значения, но прецедент-то создан!

А пока сургутские власти отмахиваются от негодующих горожан, объясняя происходящее нормами закона, город медленно, но верно превращается в «каменный мешок» с редкими вкраплениями зеленых зон. Реконструкция парка «За Саймой» - это, конечно, здорово, но хотелось бы видеть какое-то количество деревьев внутри микрорайонов. И рядом с офисными зданиями в том числе.