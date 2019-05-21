Что делать, если не согласен с решением общего собрания собственников своего дома?

«Что делать, если я не согласен с решением общего собрания собственников моего дома?»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ решение общего собрания собственников многоквартирного дома, принятое в установленном настоящим Кодексом порядке, является обязательным для всех собственников. Даже тех, кто не участвовал в голосовании.

Однако, если собственник не согласен с решением общего собрания, он вправе обжаловать его в суде. Например, в случаях, когда решение принято с нарушением требований ЖК РФ, если собственник не принимал участие в этом собрании или голосовал против принятия такого решения, и если таким решением нарушены его права и законные интересы.

Заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда собственник узнал или должен был узнать о принятом решении.

«Мой муж привлекается к уголовной ответственности за хищение денег с найденной им банковской карты. Банк, выдавший карту, возместил потерпевшему ущерб. Обязан ли в таком случае мой муж возмещать ущерб потерпевшему?»

В соответствии с федеральным законом «О национальной платежной системе», банк обязуется возместить денежные средства, которые были похищены, собственнику карты, независимо от того, застрахован счет или нет.

Однако возмещение банком потерпевшему похищенных средств не освобождает преступника от обязанности возмещения ущерба банку.

Кстати, добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением, признается обстоятельством, смягчающим наказание.

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