Половина моя: самые богатые супруги сургутских чиновников — 2019 // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

Высшие должностные лица и руководители структурных подразделений администрации Сургута отчитались о доходах за 2018 год. На основе декларационных данных ИА СИА-ПРЕСС составил уже ставший ежегодным рейтинг самых богатых мужей/жен чиновников городской администрации.

Жены

5 место. 824 тысячи рублей

Жена начальника управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Анатолия Коренкова получила за 2018 год 824 «с копейками» тысячи рублей. Немногим меньше, чем в прошлом году (924 тысячи). В собственности у нее нет ни квартиры, ни машины.

Сам чиновник задекларировал 1,65 млн рублей.

4 место. 1 млн рублей

Супруга заместителя главы города Николая Кривцова заработала в прошлом году 1,03 млн рублей (против 1,063 млн рублей в 2017-м). В ее собственности находятся две квартиры и гараж.

Николай Кривцов в этом году попал в рейтинг самых богатых чиновников Сургута, онзадекларировал 3,78 млн рублей дохода.

3 место. 1,03 млн рублей

Жена директора департамента городского хозяйства Романа Богача в отличие от мужа попала в наш рейтинг. Она получила в 2018 году более 1,03 млн рублей (с учетом дохода от продажи автомобиля). Имеет в собственности долю в квартире и автомобиль Volkswagen Tiguan.

Роман Богач за прошлый год заработал 2,66 млн рублей.

2 место. 1,14 млн рублей

Супруга начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Олега Пухтеева задекларировала за прошлый год 1,14 млн рублей дохода (с учетом пенсии). Отметим, что по итогам 2017 года она возглавила наш рейтинг с суммой 1,09 млн рублей. Владеет долей в квартире, квартирой и нежилым помещением.

Сам чиновник за прошлый год получил 3,01 млн рублей.

1 место. 1,56 млн рублей

Жена начальника управления физической культуры и спорта Михаила Ющенко, который стал «самым бедным» чиновником по итогам прошлого года (38 тысяч рублей), получила за 2018 год 1,56 млн рублей. Женщина владеет двумя квартирами, двумя нежилыми помещениями и автомобилем Toyota RAV4.

Мужья

5 место. 998 тысяч рублей

Супруг директора департамента образования Анны Томазовой, которая в этом году попала в наш рейтинг с суммой 3,39 млн рублей, задекларировал чуть более 998 тысяч рублей (в 2017-м — почти 1,4 млн рублей). Имеет в собственности квартиру, стояночное место, автомобили VolkswagenPassatCC и Mercedes-BenzC-180.

4 место. 1,52 млн рублей

Муж начальника управления документационного и информационного обеспечения Ирины Вербовской заработал в прошлом году 1,52 млн рублей (в 2017-м — более 1,6 млн рублей). Доход указан с учетом пенсии. Мужчина владеет тремя квартирами и автомобилями ToyotaHighlander и FordFiesta.

Ирина Вербовская в рейтинг СИА-ПРЕСС не попала. Она получила 2,93 млн рублей в 2018 году.

3 место. 1,59 млн рублей

Супруг начальника управления муниципальных закупок задекларировал 1,59 млн рублей, а сама Татьяна Карпович — 2,56 млн рублей. В собственности у мужчины находятся земельный участок, квартира, автомобиль Honda Pilot, снегоход, мотолодка, лодочный мотор и прицеп к легковому автомобилю.

2 место. 1,6 млн рублей

Муж начальника управления ЗАГС Татьяны Макаровой получил в 2018 году 1,6 млн рублей (с учетом дохода от сдачи имущества в аренду), а в 2017-м — чуть больше 3,2 млн рублей. Владеет земельным участком, двумя квартирами, автомобилем UAZ Patriot и Лада 212140, моторной лодкой, двумя прицепами.

Татьяна Макарова за прошлый год задекларировала доход в 2,65 млн рублей.

1 место. 2,06 млн рублей

Супруг директора департамента финансов Елены Дергуновой заработал за прошлый год чуть более 2,06 млн рублей (с учетом дохода от ценных бумаг, вкладов в банках, пенсии). А в прошлом году немногим меньше — почти 2 млн рублей. Имеет в собственности земельный участок, две квартиры и гараж.

Елена Дергунова за 2018 год получила доход в размере 3,44 млн рублей, попав в наш рейтинг.

Фото: inetmnenie.ru

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