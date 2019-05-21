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​Как защитить себя от безработицы

21 мая в России отмечается День защиты от безработицы. Основная цель праздника – это борьба с безработицей и ее последствиями.

Сегодня в Ханты-Мансийском автономном округе на одну вакансию приходится около семи резюме. Самыми конкурентными профессиональными сферами этой весной стали: «Госслужба, НКО» (24,6), «Бухгалтерия, финансы» (13,2), «Юристы» (11,6),«Начало карьеры, студенты» (11,5) и «Управление персоналом» (10,4).

Если посмотреть на индекс стабильности на текущем месте работы, то только девять процентов соискателей однозначно считают, что угроза увольнения у них сейчас есть, 17 процентов — что скорее есть, чем нет. При этом 40 процентам, чтобы найти работу или удержаться на текущем месте, готовы снизить зарплатные ожидания.

Конечно, есть специалисты, которые в ближайшем будущем точно не будут испытывать проблем с трудоустройством. Например, ИТ-специалисты, медики, квалифицированные рабочие. А что делать остальным, как можно обезопасить себя от безработицы?

Первое, что стоит понять — рынок уже достаточно давно работает по принципу «обучение всю жизнь». Это значит, что если есть желание быть востребованным, то учиться придется постоянно – в какой бы сфере вы ни трудились. Слишком уж быстро устаревают знания, полученные когда-то. Между прочим, пройденные курсы, семинары, тренинги нужно обязательно указывать в резюме. Еще многие кандидаты недооценивают хорошие отношения с коллегами и руководителем для поиска новой работы или более стабильного положения на текущем месте, а зря. Мало того, что профессиональные знакомства могут помочь при поиске нового места, так и умение работать в команде, ладить с коллегами станет несомненным «плюсом» любого сотрудника.

Если же вопрос с поиском работы стоит достаточно остро, то как решить эту задачу быстрее? Эксперты HeadHunter подготовили несколько советов:

Больше откликайтесь!

Не ждите, пока ваше резюме найдут. Во-первых, не все работодатели ищут — им достаточно откликов. Во-вторых, не у всех есть доступ к базе резюме hh.ru. В-третьих, только по реакции на отклик вы поймете, все ли делаете правильно: правильные ли вакансии выбираете, все ли компетенции у вас есть.

Поставьте правильную зарплату

Если работа нужна срочно, соглашайтесь на синицу в руке — поставьте в резюме рыночную зарплату для своей позиции. Ее можно вычислить из подходящих вам вакансий.

Расскажите в соцсетях, что ищете работу

Почему-то люди не любят сообщать о том, что ищут работу. Хотя действовать нужно ровно наоборот: даже hh.ru признает, что поиск работы через знакомых — один из самых эффективных способов.Поделитесь резюме на своей странице и добавьте пару абзацев о своих навыках и знаниях. И не забудьте почистить профиль от слишком личной информации и фотографий, которые могут смутить работодателя.

Следите за вакансиями

Есть несколько удобных способов: подпишитесь на подходящие вакансии в личном кабинете, скачайте мобильное приложение, ищите вакансии не только в обычном поиске, но и на карте, настройте автопоиск, который будет собирать нужные вам предложения, проверяйте новые предложения и откликайтесь на них в рабочие дни. В это время их быстрее заметят работодатели.

Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал


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Сегодня в 13:01, просмотров: 85, комментариев: 0


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