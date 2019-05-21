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​Знакомые ямы

Почти год не ездил по Сургуту на машине, и тут выдалась такая возможность. Что приятно – еду по своим старым маршрутам, дорогам и дворам в центре города, и собираю знакомые и чем-то родные сердцу ямы. Чуть ли не с закрытыми глазами можно ехать и притормаживать перед привычным отверстием в асфальте (чтобы не обвиняли в необъективности – речь о Рабочей улице и дворах бульвара Свободы).

Меня постоянно спрашивают: «Не тянет обратно на родину, в Сургут?» Я говорю: «К родным и друзьям тянет, а к городу – совершенно нет». Все-таки в Тюмени я не припомню откровенно разбитых дорог (как на Рабочей) и прямо-таки разваленных тротуаров (как на улице Ленина, недалеко от памятника основателям). Не буду идеализировать столицу области – вероятнее всего, там можно найти подобные дыры в благоустройстве, но в центре города их точно нет. Настолько привык к хорошему, что меня в один момент жутко возмутила одна яма на дороге где-то в спальном микрорайоне Тюмени – небольшая, колесо бы в нее не попало, но сам факт!

Когда попадаешь в среду, где подобные проблемы решены почти полностью, и начинаешь относиться к этому как к норме, становится жутко наблюдать за тем, как люди живут в качественно худшей ситуации – и считают это нормой.

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Сегодня в 09:35, просмотров: 458, комментариев: 6


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Комментарии:
Марина Соболевская
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Сегодня в 10:06
Ямы на дорогах и тротуарах - наше всё! ВЫ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА САМ ПАМЯТНИК ОСНОВАТЕЛЯМ ГОРОДА! ГРЯЗНЫЙ, В ЧЕРНЫХ ПОТЕКАХ ПОСТАМЕНТ! Вот это и есть настоящий показатель отношения городских властей и к городу, к его истории, и к горожанам!
Сергей Б
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Сегодня в 11:37
Ямы в ядре города, это поэтично. Да и что с какой-то Тюменью сравнивать. Как там в Париже с ямами, около Эйфелевой башни?
Альберт Леонов
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Сегодня в 11:53
Странно, но кушать хочется каждый день! И в отпуск ежегодно ездить. Мало ли потребностей насущных у человека? Как их удовлетворить, когда ям и канав не будет на дорогах? Вот скажите мне, если не будет то, что надо ежегодно ремонтировать - как жить тогда? Остаться без отпуска и еды?
6xz34e
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Сегодня в 11:58
Дмитрий!Вы про ямы,а я про колею.Тарас мой вопрос задал Шувалову в январе.Он даже пригласил журналистов на укладку асфальта!Можно,чтобы Вы репортаж "произвели",как журналист -водитель,а не журналист-пешеход.И четко прописывайте.КТО УКЛАДЧИк,чтобы стыдно было.Я лично в пример ставила "ЮруВасюИСережу"(ЮВиС"),которые возле "Рябинушки" делали дорогу,табличка красовалась.Я бы еще и "прописала" на асфальте -"Здесь был ЮВиС".Качество -на нуле,а тендер вновь отдают им!
6xz34e
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Сегодня в 12:00
Альберт!Качественные дороги в Тюмени.Их не нужно переделывать.Вот "где собака зарыта"!
Сергей Б 6xz34e
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Сегодня в 13:40
Сегодня по новостям казали в каком-то жарком регионе на летний период запретили движение грузовиков в дневное время если температура поднимается выше 32 градусов. Асфальт плавится грузовики колею протаптывают. В Сургуте чтобы избежать такого нехорошего эффекта нужны другие технологии укладки дорог. Не обязательно дороже. Это же относится и к ямам. Но, при администрации, которая остановочные комплексы установить не может, об этом можно не мечтать.

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