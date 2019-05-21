​Знакомые ямы

Почти год не ездил по Сургуту на машине, и тут выдалась такая возможность. Что приятно – еду по своим старым маршрутам, дорогам и дворам в центре города, и собираю знакомые и чем-то родные сердцу ямы. Чуть ли не с закрытыми глазами можно ехать и притормаживать перед привычным отверстием в асфальте (чтобы не обвиняли в необъективности – речь о Рабочей улице и дворах бульвара Свободы).

Меня постоянно спрашивают: «Не тянет обратно на родину, в Сургут?» Я говорю: «К родным и друзьям тянет, а к городу – совершенно нет». Все-таки в Тюмени я не припомню откровенно разбитых дорог (как на Рабочей) и прямо-таки разваленных тротуаров (как на улице Ленина, недалеко от памятника основателям). Не буду идеализировать столицу области – вероятнее всего, там можно найти подобные дыры в благоустройстве, но в центре города их точно нет. Настолько привык к хорошему, что меня в один момент жутко возмутила одна яма на дороге где-то в спальном микрорайоне Тюмени – небольшая, колесо бы в нее не попало, но сам факт!

Когда попадаешь в среду, где подобные проблемы решены почти полностью, и начинаешь относиться к этому как к норме, становится жутко наблюдать за тем, как люди живут в качественно худшей ситуации – и считают это нормой.

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