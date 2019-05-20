ТОП-10 самых богатых сургутских чиновников — 2019 // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

20 мая заместители главы Сургута и руководители структурных подразделений администрации города опубликовали свои доходы за 2018 год. СИА-ПРЕСС на основе декларационных данных составил рейтинг из десяти самых богатых чиновников.

10 место. 3,39 млн рублей

Замыкает наш рейтинг директор департамента образования Анна Томазова. Ее доход за 2018 год составил 3,39 млн рублей. В него вошли и средства, полученные от педагогической деятельности. В собственности у чиновницы имеется квартира, площадью 45 кв.м.

9 место. 3,4 млн рублей

Председатель комитета культуры и туризма Владимир Фризен задекларировал за прошлый год сумму, чуть превышающую 3,4 млн рублей (с учетом дохода от продажи автомобиля). У него в собственности имеется квартира в России и доля в квартире в Казахстане, а также автомобиль KiaQLE (Sportage).

8 место. 3,44 млн рублей

Директор департамента финансов Елена Дергунова не первый раз попадает в наш список самых богатых сургутских чиновников. В прошлом году она заняла 5 место с 3,4 млн рублей. В этом году ее доход не особо изменился — 3,44 млн рублей. В него вошли поступления от педагогической деятельности, пенсия, и средства от продажи автомобиля. Дергунова владеет квартирой, двумя автомобилями Hyundai Solaris и Hyundai Elantra, а также парковочным местом.

7 место. 3,67 млн рублей

Начальник контрольно-ревизионного управления Ольга Шевелева получила за прошлый год 3,67 млн рублей (с учетом доходов от вкладов в банках, пенсии и продажи автомобиля). Имеет в собственности автомобиль Mazda CX-5, квартиру и долю в еще одной, долю земельного участка.

В прошлом году Шевелева заняла второе место в нашем рейтинге с заработком более 6,7 млн рублей.

6 место. 3,78 млн рублей

Еще один замглавы Сургута Николай Кривцов впервые попал в наш рейтинг. Он задекларировал за прошлый год 3,78 млн рублей. Чиновник имеет два гаража, автомобиль AUDIQ7 и нежилое помещение.

5 место. 4,47 млн рублей

Замглавы города Анна Шерстнева в 2018 году получила на 600 тысяч рублей больше, чем в 2017-м (4,47 млн рублей против 3,8 млн рублей). В собственности у нее квартира и автомобиль Toyota Rav4.

4 место. 4,5 млн рублей

Главный эколог Сургута — начальник управления по природопользованию и экологии Семен Бондаренко немного не дотянул до тройки лидеров. Его доход в пошлом году составил 4,5 млн рублей (с учетом дохода от продажи дома и земельного участка). В собственности у чиновника имеется доля в квартире.

3 место. 7 млн рублей

Недавно назначенный на пост директора департамента архитектуры и градостроительства Сергей Солод занял третью строчку нашего рейтинга. Его доход в 2018 году составил 7 млн рублей, из которых 6,8 млн — зарплата с предыдущего места работы.

Солод владеет квартирой и легковым автомобилем Audi Q7.

2 место. 7,73 млн рублей

Заместитель главы города Александр Пелевин задекларировал доход за 2018 год в сумме более 7,73 млн рублей (с учетом дохода от продажи автомобиля), заняв в этот раз второе место (в прошлом рейтинге — четвертое, с суммой в два раза ниже — 3,5 млн рублей). Владеет половиной квартиры и автомобилем Toyota Land Cruiser 200.

1 место. 9,95 млн руб

Заместитель главы города Алексей Жердев вновь возглавил наш топ-10 с доходом 9,95 млн рублей. По итогам 2017 года чиновник также стал самым богатым в администрации — 8,1 млн руб.

Помимо зарплаты по основному месту работы, в сумму вошли доходы от заемных средств, продажи квартиры, автомобиля, выплаты от профсоюзной организации. В собственности у чиновника имеется два земельных участка, две квартиры, садовый дом и две хозпостройки. А также легковой автомобиль Lexus RX 350L.

Вне конкуренции

Глава управления спорта Михаил Ющенко до того, как вернуть себе статус чиновника зарабатывал очень скромно. Он отчитался о доходе в 38 тысяч рублей за 2018 год. В собственности у него две квартиры (60 и 70 «квадратов), гараж и снегоход. Супруга Ющенко заработала 1,5 миллиона рублей. Она владеет также двумя квартирами, двумя нежилыми помещениями и автомобилем Toyota RAV4.

Для справки: Глава Сургута Вадим Шувалов за 2018 год получил на два миллиона рублей меньше, чем за 2017 год. Его доход составил 10,9 млн рублей.

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