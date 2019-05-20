​Проблема дольщиков

Сегодня встречался с представителями дольщиков домов ЖК «Уютный» и ЖК «Ривер Хаус». Молодые активные люди, которые столкнулись с проблемой и готовы отстаивать свои права всеми доступными способами. Конечно, дольщики попали в сложную ситуацию и их переживания понятны и никому не пожелаю с этим столкнуться. Затягивание сроков для них – это рост долговой нагрузки (проценты по ипотеке и аренда жилья). А еще добавляется проблема с отчетами по субсидиям и использованию материнского капитала (не могут отчитаться).

При этом у застройщика растут обязанности по выплатам за просрочку сдачи жилья, что тоже не самым лучшим образом сказывается на его финансовом положении. Затягивание узла проблемы происходит очень быстрыми темпами.

Считаю, необходимо в кратчайшие сроки создать рабочую с включением в нее представителей администрации города, депутатов, дольщиков, застройщиков и банков-залогодержателей. Обеспечение открытости и гласности работы, как это было при работе над концепцией Ботсада и парка «За Саймой».

Основная задача – вернуть доверие людей к застройщикам. А власть должна быть гарантом прозрачности намерений.

Ранее свою позицию по проблеме дольщиков Сургута высказали губернатор Югры Наталья Комарова и глава Сургута Вадим Шувалов.