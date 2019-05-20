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​Вся жизнь в мобильнике

Накануне я потеряла свой мобильник. Пошла в крупный магазин, выбрала себе рюкзак, побродила по другим отделам, прикупила мелочей. Сотовый понадобился только через час.

Начала вспоминать, где могла оставить телефон: дома, в такси, в продуктовом отделе, в самом магазине. Поначалу ситуация не вызывала ничего, кроме некоего дискомфорта и небольшой самокритики (мол, растяпа): я почему-то была уверена, что смартфон найдется. Но через пару часов, когда мы с консультантами просмотрели все записи с камер видеонаблюдения (может, на полку его положила и забыла?), я дважды повторила свой маршрут «дом — магазин — магазин», и более 40 раз безуспешно пыталась дозвониться по своим номерам, мне стало не до смеха.

В телефоне у меня, грубо говоря, вся жизнь. Я не знаю наизусть ни одного номера родственников, друзей или коллег. В мобильнике вбито множество рабочих контактов, иногда полученных с большим трудом. Там я храню заметки с различными напоминалками, списками покупок, другими необходимыми данными, записи телефонных интервью. Уже не говорю про фотографии и видео. А самое главное — в нем столько приложений (банковские, соцсети, мессенджеры и проч.) с сохраненными паролями, что при желании вся моя «личная» жизнь будет как на ладони.

Поэтому, поняв масштаб бедствия, я стала паниковать. Но к моей великой радости телефон принесли на кассу уже после того, как я уехала домой. Спас меня, я думаю, внешний вид мобильника — у него разбит экран, а чехол совсем неприметный. Продажа гаджета вряд ли принесла бы нашедшему много денег.

После этого я всерьез задумалась над тем, чтобы завести телефон-дублер, в который внесу информацию первой необходимости: контакты и все важные приложения, чтобы иметь возможность быстро поменять пароли. И пусть он лежит дома. Тогда, если я снова «просею» смартфон, я хотя бы не буду переживать из-за последствий. Другого способа обезопасить себя не вижу. Вариант «не держать в мобильнике важную информацию» мне точно не подходит. Может, вы что-то посоветуете?


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Сегодня в 16:38, просмотров: 411, комментариев: 5


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:47
Надо своему мобильнику тоже экран разбить.
Ю.Н.
не нравится
Сегодня в 16:52
Облачные технологии, Лиля) И в iOS, и на Android есть возможность делать бэкапы мобилки: от драгоценных контактов до не менее драгоценных фоточек-картиночек. В итоге теряешь старый телефон, берешь новый, входишь в свой аккаунт, получаешь доступ практически ко всей начинке потерянного девайса.

Я не очень хорошо представляю, как это работает на андроидах, но на iOS имеет смысл разориться на ежемесячные 59 рублей, которыми оплачивать 50 Гб пространства в iCloud (бесплатно там только стартовые пять гигов, в принципе, для хранения только контактов этого достаточно).
крокодил
не нравится
Сегодня в 16:58
Инстадивы)) сплошная фальшь, подмена и лицемерие.. все "дорогие" да "дорогая")
Утопите уже свои трансляторы лжи, королевы имени себя!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:02
Это чё за совет такой крокодил выдал. Мабудь не туда заплыл.
крокодил Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:23
Это на будущее)
Все сведется к пошлости.

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