Как сделать сургутский театр прибыльным

Как только несколько лет назад я заинтересовался темой финансов театральной жизни со всех сторон начал слышать: «Да ты что!? Никакой театр никогда не сможет стать финансово прибыльным! Хватит строить очередные воздушные замки!».

Действительно, с приходом и расцветом кино эпоха тотального доминирования театра закончилась. Сегодня кино является прибыльным делом. Но, кстати, это тоже ненадолго. Интернеты, ютубы скоро сломают и кино, сделав свою новую историю.

Но я все-таки о театре. По теме его самоокупаемости можно спорить бесконечно. С чем же соглашаются все без исключения – это то, что классический театр прививает зрителям хорошее воспитание, манеры, повышает образовательный и культурный уровень человека. Но, если конечно, человек регулярно ходит на театральные постановки. Например, москвичи, ленинградцы и жители других городов, в коих есть активная театральная жизнь, больше вовлечены в нее, чем жители безтеатральных окраин страны.

Почему же большинство людей не ходят в театр, раз он обладает такими положительными свойствами и соответственно не несут туда свои кровно заработанные? Все очень просто — люди не приучены к этому с детства. В этом состоит главный корень проблемы. И в детстве же кроется главное и простейшее его решение. В том числе и для Сургута. Я бы хотел предложить вариант строительства общего театрального блага в Сургуте – и для людей (просвещение и образование) и для театра (залы и финансы).

Первое, что нужно сделать, это согласовать репертуар нашего местного театра с образовательной программой средней образовательной школы. В репертуаре СМДТ должны присутствовать сплошь классические постановки школьной программы – Горе от ума, Недоросль, Ревизор, Капитанская дочка, Евгений Онегин, Мастер и Маргарита, Чайка, Три сестры, Дядя Ваня, Вишневый сад и так далее. Таким образом, сургутский театр должен взять на себя репертуар среднего и старшего звена средней школы.

Но это еще не всё. У нас в городе есть немало дворцов культуры и детский театр «Петрушка». Они должны поделить между собой постановки для малышей из детского сада и младшей школы – всевозможные сказки, былины, рассказы для детей.

Кто это может сделать? Департамент культуры администрации Сургута! Когда это можно сделать? Этим летом.

Вы спросите: «С чего вдруг на такие постановки пойдут взрослые или поведут на них своих детей?». Конечно, не пойдут и не поведут, они же не научены ходить в театр. Я понимаю это.

А теперь следующий шаг – включение обязательного похода каждого школьника в театр на соответствующую его возрасту постановку в программу средней школы. Это если коротко.

А если чуть подлиннее, то необходимо согласовать план похода каждого класса каждой школы на соответствующую его образовательной программе театральную постановку. Без обязательного просмотра нужной программе литературы постановки невозможно успешно закончить ученическую четверть. В соответствующем школьном дне предмета «Литература» просто будет стоять оценка «неудовлетворительно».

Кто это может сделать? Департамент образования администрации Сургута. Когда он может это сделать – этим летом с окончательным утверждением этих постановлений на общешкольной конференции учителей в конце августа этого года и общегородской конференции родительского комитета всех школ.

Кто будет платить за поход учеников в театр? Конечно, родители! И не говорите мне, что абсолютное большинство сургутских родителей не могут отдать 500-700 рублей в полгода за культурное развитие своего чада.

Что получат сургутский театр и городские дворцы культуры – битком забитые залы, огромную выручку, активный график работы и постоянное совершенствование своего мастерства. А в будущем – битком забитые театральные залы этими же детьми, но уже ставшими взрослыми людьми.

Что получит город – принудительно просвещенную молодежь, высокий уровень человеческой культуры, и, конечно, для чиновников «галочки» в виде повышения рейтингов города во всевозможных рейтингах эффективности.

Что получат родители – умную и просвещенную молодежь, за которую будет не стыдно на старости лет и уже выросших взрослых людей, которые любят ходить с друзьями и своими семьями в театр, частенько не понимая, почему это им нравится.

Ну и на последок. Несколько недель назад в своем блоге я писал, что хочу построить архитектурно красивую школу в 5А микрорайоне и указывал, что если каждый день ходишь по брусчатке возле Зимнего дворца превратиться в быдло куда сложнее, нежели когда ходишь по грязи вдоль убогих серых панельных коробок.

Если перефразировать это утверждение, то можно сказать, что и походы в классический театр это из той же истории. Пристрастившись, даже принудительно, к театру сложнее превратиться в быдло, нежели когда весь твой театр – это сцены из подворотни твое серой панельной коробки, именуемой домом.

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