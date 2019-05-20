Главный врач Центра СПИД Югры опасается усиления межнациональной напряженности в Сургуте

Главный врач КУ «Центр СПИД» в Югре Андрей Петровец обратился в администрацию Сургута, чтобы власти подключились к решению проблемы, образовавшейся вокруг филиала медучреждения в нашем городе, так как «она становится взрывоопасной, усиливая межнациональную напряженность в Сургуте».

Напомним, жильцы дома на Первопроходцев, 2, в Сургуте уже почти полгода не могут спокойно спать из-за мигрантов, с самого раннего утра занимающих очередь в сургутский филиал КУ «Центр СПИД», где им выдают справки об отсутствии ВИЧ-инфекции. Во время ожидания мужчины ведут себя шумно, курят, ругаются, а иногда — дерутся.

Публикуем полный комментарий Андрея Петровца:

Регулирование общего количества обращающихся, равно как и их поведения за пределами медорганизации вне компетенции и за пределами возможностей Центра СПИД. Устранение этой проблемы только силами медицинской организации не представляется возможным. Нами подготовлено письмо в администрацию Сургута о необходимости упорядочения обращений трудовых и неорганизованных мигрантов в филиал Центра СПИД с привлечением национальных диаспор и сил полиции.

В течение этого года в разные инстанции, вплоть до полиции, неоднократно поступали обращения жителей по вопросам поведения лиц, ожидающих освидетельствования: курение, шум с раннего утра, самостоятельная запись в очередь с возможной ее перепродажей, драки и тому подобное. Данная ситуация становится взрывоопасной, усиливая межнациональную напряженность в Сургуте.

Филиалом Центра СПИД в Сургуте была организована ежедневная выдача талонов. Иностранные граждане, которые не получили талон, принимались в порядке «живой очереди», что привело к удвоению потока. В настоящее время для упорядочения обращений и разгрузки филиала головным учреждением осуществляется сотрудничество с некоммерческой организацией для разведения потоков пациентов путем организации приема на другой территории. Кроме того, проведены мероприятия по оптимизации логистики движения пациентов внутри Центра.

Для справки: В Сургуте трудовые мигранты могут пройти освидетельствование на ВИЧ-инфекции только в филиале Центра СПИД. Более трети всех иностранных граждан, прибывающих в Югру, принимается Сургутом (на 30 апреля освидетельствование тут прошли пять тысяч человек из 14 тысяч по округу).

Фото: Анна М.