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Исторический центр Сургута

Буквально все отзывы заезжих авторитетных урбанистов, блогеров, родственников из Башкирии и прочих гостей города неизменно содержат один постулат: в Сургуте нет исторического центра. Не сформирован. И сургутяне согласно кивают: да, не успел, подлец, сформироваться. Так и живем в спальниках.

А что такое, собственно, исторический центр? Как он формируется? Взять, допустим, Древний Рим. Римляне жили себе посреди своих терм, форумов и сената, даже не подозревая, что во всяком приличном городе должен быть какой-то там исторический центр. Или вот более свежий пример: Нью-Йорк. Исторического на Манхэттене не так чтоб уж очень много – и ничего, справляются как-то с ролью мировой столицы.

Следующий вопрос: зачем городу исторический центр? Говорят, он формирует облик города, создает городскую среду. Облик города формирует сам факт его застройки. Что касается среды, то тут речь об инфраструктуре – чтобы было где удовлетворить пирамидальные (по Маслоу) потребности, желательно – в шаговой доступности. Намоленные, часто посещаемые места, расположенные близко друг от друга, и формируют эту самую среду, а также четверг и, в особенности, пятницу, вечер. И чем «страньше» все это выглядит, тем «средовитей», трущобы Мумбаи вам в помощь. Исторический антураж приветствуется, но не обязателен, как вы понимаете.

Вернемся к Нью-Йорку: чем дальше в XXI век, тем больше историзма проявляется на Манхэттене. Это – знаменитый Утюг, это – Эмпайр Стейт билдинг, тут «историческая» застройка Трайбеки, а здесь сплошной модерн вокруг Центрального парка. То, что полвека назад было просто домами, приобретает черты архитектурной ценности. Также происходит с автомобилями: год – новый, десять – старый, двадцать – рухлядь, тридцать – раритет, полвека – в музей.

Станет ли когда-нибудь наш ленпроект по улице Ленина исторической ценностью? А почему бы и нет? Яркий пример массовой застройки второй половины XX века. Моспроект на Бахилова еще ближе к этому званию. Да, страшновато. Но памятник эпохи, уж какая досталась.

Это и есть наш исторический центр, просто мы сей факт еще не осознали. Интересные ощущения: сейчас, когда проникаешь из современных спальников в центральную часть города, ловишь себя на мысли, что попал во что-то старое и облезлое. Что-то… винтажное. А ведь это и есть тот самый «историзм»! Мрачные кварталы Барри Готик в Барселоне, облезлые питерские дворы-колодцы, зигзагообразная Прага или приземистая московская какая-нибудь Пречистенка – из этой же оперы. То есть на уровне ощущений мы понимаем, что старый центр в Сургуте имеется, осталось признать это де факто.

А затем – два пути. Первый – европейский, реставрационный. В топку сайдинг и пластиковые павильоны/пристройки, воссоздаем панельное домостроение ab ovo, как есть. Можно для пущего эффекта и теплосбережения частично закрыть фасады сплошным остеклением, можно изменить колористику, но сам городской архитектурный ритм оставить. Тем более что у нас – редкий случай! – почти нет точечного новостроя в центре, если не считать кандаковское «гетто» и самое начало Ленина, идущее к так называемому ядру центра.

С ядром история вообще уникальная, там наблюдается редчайший архитектурный замес, от деревянных избушек до газпромовских высоток. Этот архитектурный зоопарк тоже можно сохранить в неприкосновенности, как слепок столетнего почти развития.

Или пойти вторым путем. Далеко не все города в мире устроены по европейскому стандарту, формируясь вокруг «исторического центра». В США центр – это даунтаун с набором небоскребов. Своя городская культура и в Азии: Дубай, Сингапур, Гонконг, Токио, Сеул и т.д. – их историческое архитектурное наследие не формирует городскую среду и не отражает облик города, рулят образцы современной архитектуры.

В этой парадигме ведьму надо, безусловно, сжечь. Снести то бишь все наше так называемое наследие, заполнив пространство принципиально новыми формами. Денег на это надо немеряно, поэтому если Сургут не готов в ближайшее время отнять елку первенства туристической мекки у Дубая, то и затеваться не стоит. Тем более, что не на что.

Удовлетворимся, таким образом, осознанием факта, что исторический центр в Сургуте есть. Просто он такой… своеобычный. Как сама история освоения Севера героическими нефтяниками, газовиками и геологами – такая же посконная и брутальная, как и панельки. Но это наша история и наш центр, какой уж достался. Его можно элементарно беречь и благоустраивать, а потомки, лет через тридцать, снесут все наше благоустройство и спасибо еще скажут.


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Сегодня в 09:53, просмотров: 464, комментариев: 2


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:39
Зато, в Сургуте есть исторические микрорайоны: «Нефтяник»; «Энергетик»; «Геолог». И как повелось еще с советских времен в каждом микрорайоне есть свой центр. Пусть завидуют у кого он только один.
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 12:33
Стоит только назвать место "центром", как тут же ценник ползет вверх на все.
Цент города это то место, где горожане любят отдыхать, просто по бродить вечерами, выпить кофе. Центр - место встреч, знакомств , романтики...

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