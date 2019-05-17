​Учет и контроль

Новостную повестку минувших дней немного унесло в сторону от Сургута – Доренко, Суперджет, храм в Екатеринбурге… Местные же реалии фейсом об тейбл столкнулись с извечным весенним – мусор в городе! Кроме того, многих беспокоят судьбы дольщиков, а некоторых – еще и аэропорта, и должности начальника УВД. В общем, город испытывает легкое содрогание от недостатка учета и контроля, о необходимости коих нам говорил еще товарищ Ленин.

Там, где не убирают

Обширный и разнообразный мусор на улицах и во дворах Сургута является таким же ежегодным признаком весны, как разливы луж и цветение одуванов. То, что граждане накидали в сугробы за зиму, обнажается во всем своем великолепии, вызывая законное негодование у тех, кто доносит пакет до контейнера. Это, конечно, обидно – вроде не мусоришь, а вокруг сплошное свинство.

К возмущенной общественности примкнул и мэр Шувалов, призвавший горожан «доносить» (не друг на друга, а мусор до бака) и пообещавший устроить разборки с УК и даже привлечь полицию. Вообще, лично я полностью разделяю точку зрения коллеги Анны Богдевич на сей счет: мусор ответственные личности должны убирать еще на стадии его врастания в сугроб и вообще – чисто действительно там, где чистят.



Фото: vk.com/public126576411

Было у горожан активное желание почистить перышки на городском субботнике, да погода вмешалась. Все веселье перенесли на воскресенье. Думаю, что после станет заметно чище, а к лету город помоют и причешут более-менее удобоваримо. Что не отменяет очередного витка мусорной трагикомедии, весной 2020 будет все то же, вот увидите.

ЮТэйр, может, и уйдет. Но не улетит

Многолетнюю и многострадальную эпопею борьбы ЮТэйра с собственными долгами взбодрило сообщение о том, что авиакомпания может быть вынуждена продать часть своих активов – в том числе долю в аэропорту Сургута. И пока авиационная общественность больше пеклась о будущности перевозчика, сургутяне по объяснимым причинам сделали «стойку» на новость про аэропорт.

СИА-ПРЕСС оперативно опросил экспертов, которые в один голос заявили, что боятся нечего, хуже не будет, а будет, вполне возможно, даже лучше. Это логично, поскольку авиакомпания в роли хозяина аэропорта неизбежно тянет одеяло на себя, а приди ей на смену профессиональный оператор, он создаст равные конкурентные условия для всех перевозчиков. Кто от этого выиграет, как не пассажир? А тут и Андрей Мартиросов косвенно подтвердил возможность продажи – ну что ж, мы готовы! Лишь бы всем на пользу.

Тяжелая доля

Однако, куда больше сургутян волнуют судьбы дольщиков ряда ЖК.

Во-первых, многие горожане и есть эти самые дольщики, во-вторых, эта история может отразиться на жилищном рынке в целом. История, как водится, длинная, на нынешней стадии она обострилась рядом одиночных пикетов у стен городской администрации и не только.

Губернатор Наталья Комарова отреагировала быстро, пообещав людям личную встречу в конце мая с участием прокуратуры. Хороший пример реакции на одиночные, казалось бы, «выстрелы» - пока они не переросли в нечто массовое, как в Екатеринбурге. Что касается решения проблемы по существу, то легких путей здесь, боюсь, не существует.

Застройщики живут и пытаются работать в своем круге проблем, у дольщиков – ипотеки и переплаты за аренду жилья, у власти – дилемма в выборе инструментария: применить дубину, скальпель или инъекцию витаминов? Чисто коммерческая изначально история может приобрести нехорошие социальные последствия – и в этом основная опасность для всех.

В поисках совершенства

Переход на другую работу многолетнего начальника Сургутского УВД Александра Ерохова породил если не кадровый коллапс, то определенную проблему – кем заменить? Пока что продлили срок полномочий и.о. начальника Владимира Бабушкина, но поиск удовлетворяющей всех фигуры продолжается. Что и говорить – место ключевое, город сложный, масса пересечений самых различных интересов. Идеальной фигуры может и не быть. Я же скажу так: а кто говорил в 2011 году, что Александр Ерохов – идеал для этой работы? Люди растут, развиваются – был бы потенциал. Так что давайте нам уже начальника, хоть того же Бабушкина утвердите.