16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,6327   EUR  72,2464  

​Учет и контроль

СИА-ПРЕСС – об итогах прошедшей недели

Фото: airport-surgut.ru
Фото: airport-surgut.ru

Новостную повестку минувших дней немного унесло в сторону от Сургута – Доренко, Суперджет, храм в Екатеринбурге… Местные же реалии фейсом об тейбл столкнулись с извечным весенним – мусор в городе! Кроме того, многих беспокоят судьбы дольщиков, а некоторых – еще и аэропорта, и должности начальника УВД. В общем, город испытывает легкое содрогание от недостатка учета и контроля, о необходимости коих нам говорил еще товарищ Ленин.

Там, где не убирают

Обширный и разнообразный мусор на улицах и во дворах Сургута является таким же ежегодным признаком весны, как разливы луж и цветение одуванов. То, что граждане накидали в сугробы за зиму, обнажается во всем своем великолепии, вызывая законное негодование у тех, кто доносит пакет до контейнера. Это, конечно, обидно – вроде не мусоришь, а вокруг сплошное свинство.

К возмущенной общественности примкнул и мэр Шувалов, призвавший горожан «доносить» (не друг на друга, а мусор до бака) и пообещавший устроить разборки с УК и даже привлечь полицию. Вообще, лично я полностью разделяю точку зрения коллеги Анны Богдевич на сей счет: мусор ответственные личности должны убирать еще на стадии его врастания в сугроб и вообще – чисто действительно там, где чистят.


Фото: vk.com/public126576411

Было у горожан активное желание почистить перышки на городском субботнике, да погода вмешалась. Все веселье перенесли на воскресенье. Думаю, что после станет заметно чище, а к лету город помоют и причешут более-менее удобоваримо. Что не отменяет очередного витка мусорной трагикомедии, весной 2020 будет все то же, вот увидите.

ЮТэйр, может, и уйдет. Но не улетит

Многолетнюю и многострадальную эпопею борьбы ЮТэйра с собственными долгами взбодрило сообщение о том, что авиакомпания может быть вынуждена продать часть своих активов – в том числе долю в аэропорту Сургута. И пока авиационная общественность больше пеклась о будущности перевозчика, сургутяне по объяснимым причинам сделали «стойку» на новость про аэропорт.

СИА-ПРЕСС оперативно опросил экспертов, которые в один голос заявили, что боятся нечего, хуже не будет, а будет, вполне возможно, даже лучше. Это логично, поскольку авиакомпания в роли хозяина аэропорта неизбежно тянет одеяло на себя, а приди ей на смену профессиональный оператор, он создаст равные конкурентные условия для всех перевозчиков. Кто от этого выиграет, как не пассажир? А тут и Андрей Мартиросов косвенно подтвердил возможность продажи – ну что ж, мы готовы! Лишь бы всем на пользу.

Тяжелая доля

Однако, куда больше сургутян волнуют судьбы дольщиков ряда ЖК.

Во-первых, многие горожане и есть эти самые дольщики, во-вторых, эта история может отразиться на жилищном рынке в целом. История, как водится, длинная, на нынешней стадии она обострилась рядом одиночных пикетов у стен городской администрации и не только.

Губернатор Наталья Комарова отреагировала быстро, пообещав людям личную встречу в конце мая с участием прокуратуры. Хороший пример реакции на одиночные, казалось бы, «выстрелы» - пока они не переросли в нечто массовое, как в Екатеринбурге. Что касается решения проблемы по существу, то легких путей здесь, боюсь, не существует.

Застройщики живут и пытаются работать в своем круге проблем, у дольщиков – ипотеки и переплаты за аренду жилья, у власти – дилемма в выборе инструментария: применить дубину, скальпель или инъекцию витаминов? Чисто коммерческая изначально история может приобрести нехорошие социальные последствия – и в этом основная опасность для всех.

В поисках совершенства

Переход на другую работу многолетнего начальника Сургутского УВД Александра Ерохова породил если не кадровый коллапс, то определенную проблему – кем заменить? Пока что продлили срок полномочий и.о. начальника Владимира Бабушкина, но поиск удовлетворяющей всех фигуры продолжается. Что и говорить – место ключевое, город сложный, масса пересечений самых различных интересов. Идеальной фигуры может и не быть. Я же скажу так: а кто говорил в 2011 году, что Александр Ерохов – идеал для этой работы? Люди растут, развиваются – был бы потенциал. Так что давайте нам уже начальника, хоть того же Бабушкина утвердите.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 22:24, просмотров: 46, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Учет и контроль

​Учет и контроль
СИА-ПРЕСС – об итогах прошедшей недели
Олег Владимиров Сегодня в 22:24
44 0
Для кампуса в Сургуте уже сделано очень много

Для кампуса в Сургуте уже сделано очень много
Но еще можно передать свои идеи и видение функционирования объекта разработчикам для анализа и учета в концепции
Артем Кириленко, зампредседателя думы Сургута Сегодня в 17:16
268 2
​Александр Фокеев: «Некоторые выходят после спектакля со словами: «А кто такой анчар?»…

​Александр Фокеев: «Некоторые выходят после спектакля со словами: «А кто такой анчар?»…
Интервью с руководителем молодежной студии Сургутского театра и режиссером премьеры «В часы забав…» — об учениках и учителях, прогрессивном преподавании и о том, зачем хулиганить с Пушкиным
Надежда Макаренко Сегодня в 16:46
412 0
​Артем Кириленко: Проблемы дольщиков ЖК «Уютный» не новы для Сургута и всегда находятся на особом контроле губернатора и правительства Югры

​Артем Кириленко: Проблемы дольщиков ЖК «Уютный» не новы для Сургута и всегда находятся на особом контроле губернатора и правительства Югры
Зампредседателя думы Сургута о вкладчиках «Северстроя», которые боятся остаться без квартир
Артем Кириленко, зампредседателя думы Сургута 16 мая в 17:09
1279 14
​Недострой в центре Сургута может стать социальным объектом

​Недострой в центре Сургута может стать социальным объектом
Городская администрация и застройщик обсуждают возможность выкупа или аренды здания на пересечении улиц Майская и Декабристов
Анастасия Якупова 16 мая в 15:37
4862 8
​Силиконовая пойма

​Силиконовая пойма
Техзадание разработано, торги разыграны, сто двадцать миллионов бюджетных денег выделено, и «Сколково» уже приступил к разработке концепции «Кампуса».Или не кампуса? Или все таки кампуса? Давайте разберемся.
Сергей Глинских, сургутянин 16 мая в 10:54
1073 11
Олег Владимиров

​Разговаривайте с нами
Большинство граждан в интернете, как и в жизни – хоть и пассивные, но все же адекватные, и они, поверьте, ценят, когда власть с ними общается
Олег Владимиров 15 мая в 21:14
1107 10
​Соучастники

​Соучастники
Денег нет в нефтяной столице России на самое необходимое, на детей, но ни слова о том, куда эти деньги исчезли, никто не проронит. Молчок. Омерта. Нету. Пропали куда-то, и все
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 15 мая в 17:23
1254 10
​Что происходило в Екатеринбурге. И почему недовольство строительством очередного храма вылилось в массовые протесты?

​Что происходило в Екатеринбурге. И почему недовольство строительством очередного храма вылилось в массовые протесты?
Ева Рудион 15 мая в 08:43
6622 24
Что будет с сургутским аэропортом, если Utair продаст контрольный пакет его акций

Что будет с сургутским аэропортом, если Utair продаст контрольный пакет его акций
Анастасия Семихатских 14 мая в 14:54
1369 3
​Правда ли, что по полису ОМС теперь можно бесплатно поставить светоотражающие пломбы? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Правда ли, что по полису ОМС теперь можно бесплатно поставить светоотражающие пломбы? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Информация об этом распространяется из-за публикации одного из федеральных СМИ
Лилия Сулейманова 13 мая в 15:41
1299 3
​Может ли работник увеличить время обеденного перерыва для кормления ребенка?

​Может ли работник увеличить время обеденного перерыва для кормления ребенка?
Также отвечаем, как в таком случае оплачиваются рабочие часы
Анастасия Варвулева, старший помощник прокурора 13 мая в 13:55
780 0
​Сталина повесили

​Сталина повесили
СИА-ПРЕСС – об итогах прошедшей недели
Олег Владимиров 13 мая в 09:30
634 5
​Чужая грязь

​Чужая грязь
Интервью с основателем группы «Я за Чистый город Сургут»
Анна Антипина 11 мая в 12:08
1785 2
Олег Владимиров

​Quod licet Jovi
Доренко был не нужен в сытые годы, но его качества бойца информационного фронта стали востребованы в нынешние неспокойные времена
Олег Владимиров 10 мая в 19:25
2436 7
​Прерванный полет. Вопросы.

​Прерванный полет. Вопросы.
Может быть, мы с вами были свидетелями предельно гнусной истории, когда какие то нехорошие люди решили использовать святой для каждого праздник в своих политических, корыстных целях...
Сергей Глинских, сургутянин 10 мая в 16:26
2353 22
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика