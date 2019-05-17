Для кампуса в Сургуте уже сделано очень много

В ответ на статью Сергея Глинских «Силиконовая пойма».

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

Спасибо, что прочитали и проанализировали мою статью. Значит, не зря я их публикую. Хотел бы обратить внимание на следующий факт: все мы, люди, делаем выводы на основе имеющейся у нас информации и индивидуального жизненного опыта. Поэтому хочу вам дать больше сведений по поводу «Кампуса» и представить свой анализ ситуации.

С чем я категорически не согласен, так это с мнением о том, что Сургут – это вахтовый поселок. Да, наверное из Сургута не стоит всеми силами пытаться сделать огромный мегаполис. Но уже очень большая часть населения территориально идентифицирует себя с городом. Поэтому нужно делать все, чтобы людям здесь жилось комфортно, было, где работать и реализовывать себя. Хотя стоит оговориться, что существует и альтернативная, оптимистическая точка зрения по поводу дальнейших перспектив нашего города. Она связана с интенсивным развитием Сургута, основанным на перспективных разработках, новейших технологиях добычи углеводородного сырья. И это мнение людей, имеющих представление о дальнейшем развитии нефтегазодобывающей отрасли в нашем регионе. Тем не менее, считаю, что инновационный научно-технологический центр для Сургута – это одно из возможных направлений, куда городу стоит вкладываться. Главное, как я уже сказал, это должен быть уникальный продукт. «Кампус» – это очень большой, относительно долгий и ресурсоемкий проект. Если им не заниматься, то он точно никогда не реализуется.

Еще в 2015 году, обсуждая создание кампуса в нашем городе на стратегических сессиях, абсолютно все участники сходились во мнении, что одной из основных задач нового объекта должно быть создание связи между научными разработками и бизнесом. Безусловно, там должно присутствовать и образование. На тот момент к объекту «прилип» ярлык «Кампус». И вы совершенно не правы, когда утверждаете обратное. Выдержка из упомянутого Вами распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2015 №386-рп «О Концепции инновационно-образовательного комплекса (Кампус) в городе Сургуте и плане мероприятий («дорожной карте») создания инфраструктуры инновационно-образовательного комплекса (Кампус) в городе Сургуте»:

2.2. Основные задачи в направлении «Инновации»:

2.2.1. Создание консорциумов по приоритетным направлениям исследований и разработок.

2.2.2. Формирование эффективной инфраструктуры и системы управления коммерциализацией результатов научно-исследовательских работ.

2.2.3 Развитие инновационного предпринимательства.

У Гёте в «Фаусте» есть замечательные слова «Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет…». Они лучше всего характеризуют процессы, которые происходят в развивающемся мире.

В 2017 году выходит федеральный закон №216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», где вводится такое понятие как «инновационный научно-технологический центр». Появляется законодательная база, на которую можно опереться при реализации проекта именно в части связи «наука-бизнес». Совершенно очевидно, что нужно опираться на эту базу, чтобы не изобретать велосипед и, более того, попробовать попасть в федеральные программы.

За все время существования проекта сделано достаточно много. В генеральном плане появился объект регионального значения, в правилах землепользования и застройки – появилась территориальная зона университетского городка (предвижу критику – согласен, с терминами нужно наводить порядок), земельные участки переданы в собственность округа, в государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» включены проектно-изыскательские работы на объект «Инновационно-образовательный комплекс (кампус) в г. Сургуте» с финансированием из бюджета автономного округа в 2022 году. Как вы уже и написали, идет разработка концепции с учетом принятия этого закона.

Подрядчики находятся в постоянном взаимодействии с сотрудниками упомянутого вами фонда, поэтому наши обсуждения не опоздали, им самое время! Еще можно передать свои идеи и видение функционирования объекта разработчикам для анализа и учета в концепции. Уверен, фонду в ближайшее время стоит провести более широкие обсуждения по данной тематике.

Касательно инженерной инфраструктуры и дорог скажу следующее. Строительство дорог осуществляется только из бюджета, магистральная инженерная инфраструктура — либо за счет бюджета, либо за счет ресурсоснабжающих организаций, которые потом получают деньги за технологическое подключение. Поэтому, что бы не появилось в этом месте, обязанность по строительству дорог и «инженерки» с города никто не снимет.

Читайте также предыдущую статью зампредседателя думы Сургута Артема Кириленко о том, что в городе мало кто понимает, для чего нужен Кампус.