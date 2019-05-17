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​Как меня прокатил Аэрофлот

Известие об авиакатастрофе в Шереметьево, где погиб 41 человек, застала меня в процессе подготовки к мини-отпуску. Было очень жаль людей, было много вопросов к самолету Sukhoi Superjet 100, а еще беспокойство о том, что следствие будет долго изучать происшествие на взлетно-посадочной полосе, что приведет к задержкам рейсов и, как следствие, проблемам с пересадочными перелетами. Как выяснилось, беспокоиться нужно было о другом – трагедия в Шереметьево 5 мая повлияла на планы сотен, а может и тысяч пассажиров Аэрофлота, в числе которых оказался я.

Рано утром 8 мая мы с дружественной семьей должны был вылететь в Париж с короткой (около двух часов) пересадкой в Хельсинки. Билеты купили через один из сервисов, фактическим продавцом стала компания Finnair, а исполнителем сегментов Москва-Хельсинки и обратного Хельсинки-Москва был Аэрофлот.

За три часа до вылета (мы только сели в такси) мне позвонил робот Аэрофлота и сообщил, что полет в Хельсинки отменен. Тогда новостные ленты еще не кишели сообщениями об массовой отмене рейсов на SSJ100, но мы быстро выяснили, что лететь, оказывается, должны были именно на нем. Взамен компания предложила другой рейс в Хельсинки, при котором мы бы опоздали на стыковку на 40 минут.

Звонок в колл-центр Аэрофлота не дал ничего, по смыслу он выглядел так: «Вы покупали билеты у Finnair? Вот к ним и идите». Приехали в Шереметьево, подошли к стойке авиакомпании, и там нам быстро оформили прямой перелет в Париж (почему колл-центр не смог нас как минимум успокоить и посоветовать прийти в аэропорт и все решить на месте – загадка). Вроде и спасибо, и здорово, все даже лучше, чем планировалось изначально. Но радоваться было рано.

В Париже мы получаем сообщение от Finnair: «Раз вы не явились на рейс Хельсинки-Париж, мы, по нашим правилам, ваши обратные билеты аннулируем» (забыли добавить: «Спасибо за деньги, что уплатили за перелет туда-обратно, мы ими распорядимся мудро»). Звоним в авиакомпанию и, уплатив роуминговую цену за прослушивание приятной мелодии в ожидании оператора, объясняем ситуацию. Финны все осознают, обещают вернуть свой сегмент перелета, но говорят: «Подтвердите у Аэрофлота, что они вас отвезут из Хельсинки в Москву».

Дело стремительно запахло авиакеросином. Еще в Москве мы осознали, что колл-центр главной российской авиакомпании, мягко говоря, не всемогущ, но попытали счастья: при помощи очередных десяти минут разговора в роуминге объяснили ситуацию оператору. Услышали неудивительное, но более обидное, чем в первый раз: «Вы покупали билеты у Finnair? Вот к ним и идите».

Окей, подумали мы, раз такое дело – нужно свести концы (Аэрофлот) с концами (Finnair). Написали масштабное письмо, на английском языке объясняющее всю сложность ситуации, в адресаты включили обе авиакомпании. Очень вежливо попросили наших контрагентов разобраться меж собой и оказать услугу, которую мы оплатили. Ответ Аэрофлота не удивил и был сведен к: «Вы покупали билеты у Finnair? Вот к ним и идите». Финны, прочитав эту историю с ответом российских коллег, вздохнули и предложили отвезти нас из Хельсинки в Москву на их самолете, но для этого нужно было провести незапланированные сутки в столице Финляндии. Так и сделали.

Вроде в истории нет однозначно хороших и плохих персонажей: Аэрофлот после отмены рейса на SSJ100 без каких-либо проволочек отвез нас в Париж, за что спасибо, но совершенно не учел наши интересы на обратной дороге, за что не спасибо; Finnair вошел в положение и отправил нас своим рейсом из Хельсинки в Москву, но если бы они изначально не отменили обратный перелет (понимаю, правила такие) – никаких проблем бы не возникло. Да и почему они не смогли напрямую решить с Аэрофлотом вопрос о восстановлении наших билетов, а возложили это на нас – тоже не очень понятно.

В итоге мы понесли незапланированные расходы (которые, возможно, получится возместить в претензионном порядке), мои друзья опоздали на работу и потеряли по одному оплачиваемому дню, я чуть не опоздал на работу, да и вообще история вышла утомительной в физическом и моральном плане. Не очень приятно проводить отпуск с ощущением, что ты не знаешь, как и когда полетишь домой, опоздаешь ли на какую-нибудь стыковку и выйдешь ли на работу вовремя.

Понятно, что самолеты падают и сгорают не каждый день, и нас (вместе с несколькими тысячами россиян, чьи рейсы на SSJ100 были отменены) по касательной затронуло эхо шереметьевской трагедии. Но хотелось бы большей эмпатии и внимания со стороны главной авиакомпании страны по отношению к соотечественникам, которые из-за ее решений чуть не застряли за границей.

Читайте предыдущую статью Дмитрия Щеглова о том, что случилось в Екатеринбурге и как местная власть столкнулась с людьми, которые громко высказывают свое мнение.


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Сегодня в 16:27, просмотров: 184, комментариев: 0


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